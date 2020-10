Se billedserie Udvalgsformand Mette Høgh Christiansen erkener, at der mangler personalet på de lokale plejehjem. Foto: Michael Thønnings

Hjælpen til de ældre er ikke hurtig nok

Sydsjællands-tidende - 25. oktober 2020 kl. 13:11 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Der er flere sager, hvor ældre på plejecentrene har brug for hjælp, men ikke får det hurtigt nok. På Rosenvang måtte en beboer en dag ringe 112 for at få hjælp, for hun kunne ikke finde noget personale. Udvalgsformand erkender, at der er for få hænder på plejecentrene, men mener, at problemet er, at der bliver uddannet for få. Ulla Bagge bor på plejecentret Rosenvang, og hun er meget glad for personalet på stedet.

- Vi kan ikke sætte en finger på personalet, siger hun, da Sydsjællands Tidende besøger hende i hendes lejlighed på plejecentret. Men der mangler personale, mener hun og giver et eksempel:

Ikke så længe efter at Ulla Bagge var kommet til Rosenvang for to år siden begyndte en af de andre beboere, som ikke selv kan gå, at skrige og råbe på hjælp.

- Det plejede hun ikke, siger Ulla Bagge, der derfor så sig om efter noget personale, der kunne hjælpe.

- Men der var ikke noget personale, og jeg havde ingen telefonnumre til dem, fortæller hun og besluttede derfor at ringe 112.

Inden ambulancen nåede frem dukkede noget personale dog op og tog sig af situationen. Men Ulla Bagge blev irettesat. Hun skulle ikke en anden gang ringe til alarmcentralen; personalet skulle nok tage sig af det.

- Det må du ikke gøre en anden gang, sagde de, fortæller Ulla og refererer også, at personalet havde forklaret, at den anden beboer havde det med at råbe på den måde, når vedkommende ikke kunne se plejepersonalet.

- Men jeg kunne jo ikke hjælpe hende og der var ikke noget personale, siger Ulla Bagge, der blev rystet af oplevelsen.

For få uddannede Mette Høgh Christiansen, der er formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre i Vordingborg Kommune, erkender, at kommunen har problemer med at skaffe ansatte nok til plejecentrene.

- Vi mangler folk, og det gør man over hele landet, fortæller hun til Sydsjællands Tidende og mener ikke, det er et spørgsmål om penge.

- Der bliver ikke uddannet sosuassistenter og sygeplejersker nok, mener udvalgsformanden.

Lokalt har man iværksat forskellige tiltag for at få flere unge og arbejdsløse til at uddanne sig sosuassistenter.

- Vi gør rigtig meget for at få nogen til at gå i uddannelse, så de kan blive sosuassistenter på sigt, siger Mette Høgh Christiansen og forklarer, at lønniveauet blandt andet er hævet, for dem, der ikke længere er helt unge. Det skal altså være en gulerod til at vælge at tage uddannelsen. De tiltag har hjulpet, mener udvalgsformanden.