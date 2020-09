Danmarks naturfredningsforening står lørdag bag en stor affaldsindsamling - i Vordingborg med start ved DGI-huset. Blandt deltagerne er Mogens Jensen (tv.), Ditte Lautrup-Jensen (Dansk Naturfredningsforening i Vordingborg) samt lokalpolitiker Ann Busch (th.). Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Hjælp naturen - fjern plastik på lørdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælp naturen - fjern plastik på lørdag

Sydsjællands-tidende - 18. september 2020 kl. 15:30 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På lørdag har Danmarks naturfredningsforening sin landsdækkende affaldsindsamling. Lokalt håber foreningen på rigtig mange deltagere ved starten fra DGI-huset.

Læs også: Saml affald sammen

Danmarks Naturfredningsforening står lørdag 19. september klokken 10-14 bag en landsdækkende affaldsindsamling, som de inviterer borgerne til at tage del i.

Normalt finder affaldsindsamlingen sted om foråret, men på grund af corona blev den i år udskudt til efteråret.

I Vordingborg starter naturfredningsforeningen fra DGI-huset, hvor der er kaffe og lidt at spise til dem, der deltager klokken 10. Her vil desuden være en repræsentant tilstede de fire timer arrangementet løber af stabelen, sådan at man kan være med, når det passer en selv bedst. Alle får udleveret affaldssække og de første 40 deltagere kan låne snappere, handsker og veste.

- Men har man selv, så tag endelig det med, siger Ann Busch, der deltager fra gruppen Frivilligt affaldskorps Vordingborg Kommune.

- Vi anbefaler at man sætter fire timer af, men har man kun en time, så er det også fint, fortæller Ditte Lautrup-Larsen fra den lokale afdeling af naturfredningsforeningen.

Ann Busch supplerer, at man ikke nødvendigvis behøver at gå sammen med naturfredningsforeningens folk, men er velkommen til at finde sin egen rute, tage en sæk og gå alene eller eventuelt sammen med familie, naboer og lignende.

- Jeg tænker, vi laver nogle børnevenlige ruter, hvor man ikke går langs veje, fortæller Ditte Lautrup-Larsen. Hun fortæller iøvrigt, at det er blevet mere almindeligt at gå og samle affald på offentlige arealer, men Ann Busch har også nogle sjove oplevelser fra sine affaldsindsamlingsdage.

- Folk spørger: Nå må I godt arbejde i weekenden? De tror, vi er kommunalt ansatte, griner hun.

Bilister er de største svin I naturfredningsforeningen håber man, at den landsdækkende affaldsindsamling på længere sigt kan have en opdragende effekt, og Ditte Lautrup-Larsen oplever allerede i dag, at der er sket et skred.

- Vores oplevelse er, at der ligger meget mindre affald i naturen, men langs vejene er det steget. Bilisterne er de værste, siger hun og Ann Busch fortsætter:

- Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke lige har en pose i bilen til sit affald og så afleverer det ved den næste tankstation eller tager det med hjem.

Sidste år samlede man alene i Vordingborg by tre tons affald på naturfredningsforeningens indsamlingsdag.

- Det er jo voldsomt, mener Ditte Lautrup-Larsen

For Mogens Jensen, der dagligt samler affald rundt om i lokalområdet, er det vigtigt, at affaldsindsamlerne er synlige i gadebilledet.

- Hvis man gemmer sig i en baggård, har det ingen effekt, siger han.

Bare mød op Der er ingen tilmelding til arrangementet, men naturfredningsforeningen vil rigtig gerne have en tilbagemelding fra folk om, hvor meget affald, de samler på dagen.

Affaldsindsamlingen i år har særligt fokus på plastik af enhver art og den indsamlede affald afhentes på et senere tidspunkt af Vordingborg Kommune på bestemte destinationer på Bogø, Jungshoved, Stege, på parkeringspladsen ved Knudshoved Odde samt ved DGI-huset i Vordingborg.

relaterede artikler

Naturforening: Hjælp med at rydde op i Gribskovs natur 16. september 2020 kl. 17:03

Fælles affaldsindsamling aflyses 16. september 2020 kl. 08:25

Svinninge samler affald 15. september 2020 kl. 20:30