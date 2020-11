Se billedserie Emma Rasmussen på 9 år ankom udklædt som zombie. Her tænder hun et lys for sin morfar. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Halloweenbørn gjorde Mørkemanden god

Sydsjællands-tidende - 05. november 2020 kl. 08:11 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

De omkring 30 tilmeldte til Vordingborg kirkes halloween-børnegudstjeneste fik malet masker i mindre hold og hilst på den uhyggelige mørkemand og hans madpakke - edderkoppen Valdemar. I Vordingborg Kirke inviterede sognepræst Lisbeth Sinnet Froholdt i fredags på Halloween for områdets børn og unge. Her blev malet uhyggelige masker, spillet uhyggelig musik med masser af dissonanser på orglet, fortalt historier og sunget - og midt i det hele brød Mørkemanden ind, fordi han kunne lugte sure sokker.

De fleste af børnene indrømmede, at de nok havde lidt sure sokker. Resten af gudstjenesten gik herefter med at tænde lys og tale med Mørkemanden, som til sidst måtte overgive sig til lyset.

Børnene i kirken kan konstatere, at også sognepræst

Lisbeth Sinnet Froholdt har sure tæer. Det er det, der

lokker Mørkemanden indenfor i kirken.

Foto: Jens Wollesen



Drabelige masker På forskellige måder blev børnene inddraget i det, der skete i kirken. I sin historie om de ni spøgelser fik præsten eksempelvis børnene til at gætte, hvilken farve et spøgelse fik, hvis den spiste eksempelvis broccoli, jordbær og så videre.

Coronasituationen bevirkede at børnene måtte arbejde kreativt i mindre hold rundt om i kirken. Det gav lidt ventetid, men børnene tog det i stiv arm.

6-årige Rasmus malede blodrøde øjne på sin maske, mens fætrene Carl Emil på 7 år og Konrad på 5 år greb maskemalingen anderledes an; eksempelvis tegnede Carl Emil tårer på sin maske.

Også Olivia Langhoff og søstrene Rose og Silke Ejby malede masker, men de var også selv uhyggeligt klædt på og havde edderkoppespind og farlige hugtænder malet på kinderne.

Udklædt var også 9-årige Emma Rasmussen, som slet ikke var til at kende igen. Det mente i al fald sognepræst Lisbeth Sinnet Froholdt, som havde svært ved at se den sædvanlige søde Emma bag zombiemaskeringen.

Olivia Langhoff, Rose Ejby og Silke Ejby hilser

på Mørkemanden og hans madpakke, edderkoppen

Valdemar. Foto: Jens Wollesen



Fra mørke til lys Da Mørkemanden afbryder gudstjenesten skyldes det søm før nævnt, at der er nogen, der har sure sokker. Lisbeth Sinnet Froholdt går rundt i kirken og konstaterer at jo, flere af børnene har virkelig sure sokker, men også præsten selv måtte erkende, at hendes egne strømper ikke duftede af violer.

Herefter gik Halloweengudstjenesten ud på at få Mørkemanden til at holde op med at være en sur Mørkemand og omvende sig til lyset. Børnene tog deres farvestrålende masker på, for de lyste ifølge præsten op og er der noget Mørkemanden ikke kan fordrage, er det lys.

Med i kirken havde Mørkemanden edderkoppen Valdemar. Præsten kaldte den for Mørkemandens ven, men det afviste han; Mørkemanden har nemlig ingen venner. Valdemar var hans madpakke.

På tur fik børnene så mulighed for at komme op og hilse på både Mørkemanden og edderkoppen Valdemar. Børnene præsenterede sig med navn, og for hvert navn og hver venlig hilsen tabte Mørkemanden lidt af sit mørke tøj.

Da børnene på skift også tændte lys for en, der har kær, overgav Mørkemanden sig helt til lyset.

Rasmus på 6 år (tv) sammen med fætrene

Carl Emil på 7 år (im.) og Konrad (th.) på 5

år kom til at se drabelige ud med deres

nymalede masker. Foto: Jens Wollesen