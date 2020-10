Se billedserie Kasper Lund og hunden Kirsa måtte nærmest springe for livet, da en knallertkører tilsyneladende bevidst forsøgte at køre dem ned på stien i Kirkeskoven. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Hærværk og hash i Kirkeskoven skal være fortid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hærværk og hash i Kirkeskoven skal være fortid

Sydsjællands-tidende - 30. oktober 2020 kl. 08:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Unge skaber utryghed i Kirkeskoven i Vordingborg. Nu går både Vordingborg kommune og SSP-konsulenterne ind i sagen.

Det er med livet som indsats, at Kirsa bliver luftet i Kirkeskoven i Vordingborg. Henover sommeren er der nemlig begyndt at køre knallerter på stierne gennem skoven, og førerne er tilsyneladende helt ligeglade med, om de skræmmer de gående. Det er i al fald den opfattelse Kasper Lund har fået, efter at have mødt knallertkørerne i skoven, når han har luftet sin hund.

- Jeg hørte, de kom, og vi stillede os ind til siden, men den ene af gutterne kørte helt tæt på for at skræmme os, fortæller han til Sydsjællands Tidende og udpeger stedet i skoven, hvor han og Kirsa nær var blevet kørt ned.

- Vi stod helt inde i siden ved træet.

Han har ikke anmeldt hverken denne eller andre episoder i skoven til politiet, men er nu ekstra opmærksom, når han færdes gennem skoven.

- De kommer lige pludselig ud fra nye små stier, siger han og præciserer:

- For min egen sikkerhed er jeg blevet meget opmærksom på at kigge frem og tilbage hele tiden.

En hvid sofa godt gemt bag skovens træer er

unges hyggelige krog - tilsyneladende blandt

andet til hash-rygning. En gammel træstamme

skjuler sofaen fra stien. Foto: Mille Holst



Skov - nu med sofahjørne Henover sommeren er der dukket en hvid sofa op godt gemt inde mellem træerne i kirkeskoven. Den er fuld af tags og bærer præg af at blive benyttet. Foran den er lagt en stor død træstamme, som dels kan fungere som bord, dels siddepladser. Desuden skjuler den sofaen, så den er svær at se fra stien midt i skoven.

- Når der er blade på træerne er sofaen helt dækket, fortæller Kasper Lund, der opdagede den i sommers, fordi han kunne høre unge mennesker inde mellem træerne og desuden lugte hash.

- De er der især mellem klokken 11 og klokken 13, fortæller han og er ikke i tvivl om, at der er tale om store skoleelever.

Der er også de senere måneder kommet langt mere affald i skoven, fortæller han; især chipsposer og tomme dåser.

For nylig er der desuden øvet hærværk mod en af de røde bogstavskulpturer i skoven, der markerer den røde løber "Kulturruten", der forbinder Borgertorvet og biblioteket.

En eller anden har skrevet ”Xanny Daddy” på

ryglænet af den hvide hash-sofa. Foto: Mille Holst



SSP: Fokus på skoler i nærområdet Sydsjællands- og Lolland Falsters politi har ifølge SSP-konsulent Morten Brandt ikke modtaget en egentlig politianmeldelse vedrørende forholdene i Kirkeskoven i Vordingborg, men efter henvendelsen fra Sydsjællands Tidende vil SSP-konsulenterne holde ekstra øje med stedet.

- Men tidspunktet gør jo, at vi nok bør være særligt opmærksomme på skolerne i nærområdet, siger Morten Brandt med henvisning til at de unge er set ryge hash ved frokosttid. Han opfordrer desuden borgere til at henvende sig til politiet eller SSP-konsulenterne, hvis de oplever unge gøre noget, de ikke skal.

- Man skal absolut henvende sig. Det man som borger måske ikke synes er meget kriminelt, er stadig alvorligt for den unge og den familie, der er i det, siger han og mener at det er bedre at give et tip for meget end et for lidt.

- Politiet skal nok vurdere, om der skal bruges tid på det, og noget går videre til SSP og forebyggelse, siger han og fortsætter:

- Man skal desuden være opmærksom på, at man som borger har pligt til at underrette kommunen, hvis man er bekymret for en borger.

En sådan henvendelse kan ifølge Morten Brandt sagtens ske anonymt, og han opfordrer til at man benytter politiets hjemmeside (politi.dk).

En af De røde løber bogstavskulpturer i skoven

er blevet ødelagt for nylig. Foto: Mille Holst



Tager affære Michael Kornbech, der er driftsleder i Vordingborg kommune og blandt andet har ansvaret for forholdene i Kirkeskoven, fortæller, at kommunen er opmærksom på, at der foregår noget i skoven.

- For tre uger siden fik vi en anmeldelse. Der er et område bag medborgerhuset, der går under navnet "Fixerpladsen"; det område har vi ryddet op og beskåret underskoven kraftigt, siger han og forklarer, at aktiviteterne i Kirkeskoven især tog fart i forbindelse med coronanedlukningen i foråret og han har en forventning om at det med de seneste udmeldinger fra sundhedsmyndighederne vil tage til igen.

- Derfor laver vi også stikprøver derude, men det har nu ikke virket voldsomt, siger han.

Kommunens kontroller er dog primært foregået i aftentimerne, og oplysningerne fra Sydsjællands Tidende om, at hashrygning blandt andet foregår omkring middagstid, kommer bag på ham.

Michael Kornbech understreger, at de unge gerne må mødes i skoven og hygge sig og spise pizza og lignende, men der må naturligvis ikke ske ulovligheder. Og sofaen, den hører ikke til i skoven.

- Sofaen, den skal væk, siger han og vil sørge for at det sker.

At en af bogstavskulpturne i beton, som er en del af projektet "De røde løbere", er blevet ødelagt, er nyt for Michael Kornbech.

- Det skal vi da lige have kigget på, siger han.

Ifølge Michael Kornbech har kommunen ikke haft kendskab til at de unge kører knallert i skoven, men han oplyser, at kommunen eventuelt kan etablere en form for chikaner på stierne, som forhindrer knallertkørsel, men ikke generer eksempelvis barnevogne.

- Vi vil nok have lidt ekstra opsyn, siger Michael Kornbech og understreger, at kommunen er afhængig af, at borgerne kommer med tip om, at noget ikke er, som det skal være. han opfordrer derfor til at borgere benytter app'en "Vordingborg kommune Giv et tip".

- Men meld ind fra selve stedet, så får vi de præcise gps-koordinater. man skal ikke vente til man kommer hjem, slutter Michael Kornbech.