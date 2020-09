Se billedserie Vandhuset i Vordingborg er økonomisk trængt på grund af corona. Arkifoto: Mille Holst

Håber prisstigning i Vandhuset er midlertidig

Sydsjællands-tidende - 24. september 2020

Mette Høgh Christiansen, der er formand for udvalget for Sundhed, Senior og Ældre i Vordingborg Kommune, har forståelse for, at Vandhuset har måttet sætte priserne i vejret, men hun håber, det er midlertidigt. I sidste uge kunne vi her i avisen fortæller om en gruppe ældre, der bliver ramt særlig hårdt af prisstigningerne i Vandhuset ved DGI-huset i Vordingborg. At lige præcis de bliver særlig hårdt ramt skyldes, at de bruger Vandhuset rigtig meget - ofte adskillige gange om ugen - og også går til træning i stedets varmtvandsbassin - og DGI-husets bestyrelse har netop villet ændre prisstrukturen, så brugerne betaler for det forbrug, de har.

At det så lige er de ældre, som kan klare sig selv og sørger for at holde sig i god form, som bliver ramt, er uheldigt, men ikke noget, der i første omgang vækker bekymring hos formanden for Vordingborg Kommunes udvalg for Sundhed, Senior og Ældre, Mette Høgh Christiansen. Hun lægger dog ikke skjul på, at hun håber, prisforhøjelsen kun er midlertidig.

- De har sat prisen op af nødvendighed. Vi er jo glade for Vandhuset og håber, at prisen kommer ned igen, siger hun til Sydsjællands Tidende.

- Det er svære tider alle steder, og nu kommer den (coronaen, red.) jo igen, siger hun og mener vi alle må være indstillede på, at der kommer ændringer og aflysninger på mange områder, sålænge pandemien raser.

De ældre, der føler sig økonomisk tvunget til at droppe Vandhuset, håber Mette Høgh Christiansen at kommunen kan få med på nogle af kommunens egne sundhedsrelaterede aktiviteter.

Mette Høgh Christiansen håber, at prisstigningen

i Vandhuset er midlertidig. Arkivfoto: Poul Poulsen



- Som kommune må vi skabe mere opmærksomhed om alle de sundhedstiltag, vi har, siger hun og opfordrer til, at borgerne orienterer sig på kommunens blå sider hver uge i Sydsjællands Tidende samt på kommunens hjemmeside. Her er eksempelvis gåture af forskellig længde og sværhedsgrad, så de fleste har mulighed for at deltage.

Men coronaen begrænser også disse aktiviteter, og Mette Høgh Christiansen erkender, at flere af tiltagene er sat i bero på grund af coronaen. Hun opfordrer derfor folk til at tænke kreativt og selv finde på motionsmuligheder - er man mobil kan man måske cykle nogle ture, foreslår hun.

- Det ændrer sig jo hele tiden, siger hun og opfordrer til at man holder sig orienteret på nettet og i avisen.