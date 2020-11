Se billedserie På Professionshøjskolen Absalon i Vordingborg delte man i sidste uge gratis mundbind ud ved alle indgange til uddannelsesinstitutionen. Her er det centerchef Stina Møgelbach, der deler ud til et par studerende. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Gratis mundbind delt ud til de studerende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gratis mundbind delt ud til de studerende

Sydsjællands-tidende - 03. november 2020 kl. 14:54 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

På Professionshøjskolen Absalon i Vordingborg delte ledelsen og de ansatte i sidste uge gratis mundbind ud til de studerende. Kun et fåtal havde glemt mundbindene hjemme, og de tog imod ledelsens håndsrækning med godt humør. På professionshøjskolen Absalon i Vordingborg stod ledelse og ansatte torsdag og fredag i sidste uge og delte mundbind ud til de studerende, der mødte ind om morgenen uden. Årsagen er, at der fra i torsdags skulle bæres mundbind indendøre på alle offentlige arealer. På Absalon ville man være sikker på, at alle havde de påkrævede mundbind.

- I stedet for at skælde ud og være bussemænd så deler vi ud i dag og i morgen og fortæller om de nye retningslinier, fortæller Stina Løvgreen Møllenbach, der er centerchef på campus i Vordingborg.

Dén idé tog de studerende imod med godt humør, og Tulle Wissing, der er formand for Absalons Studenterråd, har en god forklaring herpå:

- Rigtig mange siger: Hvis det er det lille offer, vi må bære, for at kunne modtage undervisning, så er det ok.

Tulle Wissing mener, at undervisningen på Absalon er båret af samtaler, og særligt derfor er både undervisere og studerende villige til at strække sig langt for at kunne gennemføre almindelig undervisning på campus.

Samtidig med mundbind blev der også tilbudt

sprit sprayet direkte i hænderne.

Foto: Mille Holst



Få syge Indtil videre har coronaen været skånsom mod netop Absalon.

- Vi har haft 21 smittede ud af 8.500 studerende og vi har ikke haft nogen smittede her på campus, fortæller Stina Møgelbach, der samtidig benytter lejligheden til at rose de studerende.

- Vores studerende er SÅ dygtige til at overholde de her afstandskrav, siger hun og sender også ros til rengøringsfolkene, der vasker borde med mere af flere gange om dagen.

Desuden har man på uddannelsesinstitutionen været meget strikse med afstandskrav. Blandt andet blev de gængse tomandsborde tidligere på året fjernet, så de studerende måtte sidde med computeren på skødet. Men også dét er der nu kommet en løsning på.

- Nu har vi fået nye enmandsborde og de står med en meters afstand, fortæller Stina Møgelbach.

De nye borde er meget lettere end de gamle og det er noget personalet er glade for, når der skal flyttes rundt og gøres rent. I øjeblikket må bordene dog på grund af corona ikke flyttes rundt med, men når hverdagen engang igen bliver mere normal, vil det være en fordel, mener centerchefen.