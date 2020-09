Se billedserie Administrationsbygningen er lavet under jorden og stjæler ikke udsigten til Kornerups Rådhus, som den har forbindelse til, og er også et eksempel på god arkitektur. Foto: Michael Thønnings

God bevaring kan løfte byen

Sydsjællands-tidende - 06. september 2020

Kommunen prioriterer og præmierer faktisk dem, der er gode til at bygge og bevare. "Bevar mig vel"-redaktionen har fået en snak med kvinden bag bygningspræmieringerne.

BEVAR MIG VEL Hvor nogle bevaringsværdige huse og vigtige kulturhistoriske bygninger står for fald, og må lade livet, så har man fra kommunal side fokus på at bevare en del af området, for man ved godt, at det har en værdi.

- Bevaring har en tiltrækningskraft og er vigtig for vores kultur, lyder det således fra arkitekt og byplanlægger, Charlotte Tølbøl Henckel, fra Vordingborg Kommune. Hun er i øjeblikket i gang med at gennemgå de bedste nybygninger og bevarende renovering i området, i forbindelse med den store bevarings og arkitekturpris, som uddeles hvert andet år.

- Vi ser jo helst gerne at indstillingerne kommer fra borgerne og har modtaget ti bud. Vi har selvfølgelig også nogen, vi selv har kigget på, siger hun og understreger at netop bevaring står højt på Vordingborg kommunes dagsorden - netop fordi, her er så store værdier i de gamle byer. Her kan prisen netop være med til at give noget ekstra.

- Formålet med det her er jo også at løfte byen og skabe aktivitet og forskønnelse, siger hun.

- Det er da klart, at det betyder meget, hvordan her ser ud. Det har både betydning for ens humør og hvordan man oplever byen, siger hun og påpeger at de i de kommunale afdelinger af og til hører fra folk, der har et dårligt indtryk af byen, fordi man nogen steder lader stå til i stedet for at bevare og forskønne.

For hvem tænker over, at Vordingborg faktisk er en smuk by, der kan spores mange hundrede år tilbage, når tomme butikker, med slidte facader og plastikskilte fra hedengange forretninger, ligger side om side?

Udskældt Vi mødes på Slotstorvet - den røde plads - der måske nok er udskældt, men også præmieret med kommunens arkitekturpris for uderum. Det samme er "den rustne bygning", som udgør borgcenterets udstilling.

- Det var jo en virkelig svær opgave at løse, og der er faktisk tit arkitekter nede for at kigge på den, siger Charlotte Henckel, der godt er klar over, at den deler vandene.

- Der var jo bud på at bygge en mere traditionel bygning, men det her var et mere modigt valg, hvor Lundgaard og Tranberg, der har tegnet den, faktisk er nogen af de rigtigt dygtige arkitekter vi har, siger hun og påpeger at bygningens styrke er, at den falder i et med landskabet.

- Jeg har selv arbejdet deroppe på borgcenteret og vi havde faktisk ofte folk der kom forbi og spurgte hvor udstillingsbygningen lå. Man kunne jo godt have lavet en kæmpe klods, men den her bliver faktisk usynlig for nogen. Det er en balance - og hvis man eksempelvis havde fyldt den med vinduer, så havde den ikke fungeret, siger hun og fortsætter.

- Det handler også om, når man bygger, at der ikke sker en tivolisering, men at man respekterer området, siger hun.

Klassisk Vi går over pladsen og hen til et mere klassisk eksempel, hvor det handler om bevaring og renovering. Det store gule "Kornerups Rådhus", fik den store overhaling for en flok Realdania-millioner og blev belønnet med kommunens bevaringspris i 2013.

- Det er jo netop en smuk og vigtig bygning med en høj bevaringsværdi, som man har lavet en nænsom restaurering af - også indvendigt - men så den fungerer og man også kan leje lokalerne og bruge den, siger hun.

Det er dog ikke bare almindelig renoveringer, efter tidens trend, de er ude efter.

- Vi har haft eksempler på gamle bygninger, der er renoveret og bevaret rigtig fint - også så de er tilpasset den tid, hvor bygningen blev opført. Men der har vi også set på dem og sagt, at det er rigtigt godt arbejde, men det er jo også sådan, det burde være. Det skal gøres sådan. Dem vi præmierer, der skal det være noget ud over det sædvanlige. Noget ekstraordinært, fortæller Charlotte Henckel.

Vindere Snart går det løs igen. Kommunens særlige bevarings- og arkitekturpriser er ikke bare for sjov. Således har man hver gang mindst to arkitekter udpeget af landsforbundet, byrådsmedlemmer, kommunale byplanlæggere, samt medlemmer af facaderåd og bevaringsforeninger, der sammen kigger på indstillingerne.

Her udvælges en række kandidater, som juryen kører rundt og kigger nærmere på, hvorefter de endelige vindere findes - ofte i tre kategorier der tæller: Nye bygninger - eksempelvis om- og tilbygninger, Byrum - som torve og pladser, samt smuk og nænsom restaurering og bevaring.

- Det kræver selvfølgelig, at der er nogen, der er værdige - og hvis der ikke er det, så kan der sagtens være, at en af priserne udgår, påpeger Charlotte Henckel, der fortæller, at det flere gange har været arkitekter, der har stået bag de prisvindende bygninger og renoveringer, der sidste gang blandt andet præmierede Hotel Møens renovering og en særlig tilbygning i Roneklint.

- Nogle af dem ligger i områder, hvor man ikke lige ser det, men selvfølgelig har det en betydning hvis det drejer sig om en markant bygning, som mange ser - fordi det netop kan få betydning for den måde man oplever området, siger hun, men understreger, at alle er velkomne til at komme med gode bud.

- Det er ofte, at folk ikke selv er bevidste om, at de har en værdig kandidat eller at de selv kan indstille, men de skal bare komme med det, siger hun.

Prisen uddeles normalt i forbindelse med arkitekturens dag den 1. oktober eller i forbindelse med bygningskulturens dag.

Kan det betale sig? Hvis man skal renovere, så kan man lige så godt gøre det ordentligt, for det kan ofte betale sig i sidste ende, lyder rådet fra Charlotte Henckel, der påpeger, at man har et ansvar selv, men også, at man kan få hjælp.

BEVAR MIG VEL Hvis man har en gammel bygning og man skal renovere den, som den så ud i 1912, så kræver det både meget arbejde, indsigt - og ikke mindst penge.

- Det er ofte vi ser, at dem der laver renoveringer er arkitekter selv, eller nogen der har midlerne til det og en særlig interesse. Nogen gange kræver det både en smed og en snedker, hvis tingene skal laves rigtigt, påpeger Charlotte Henckel, arkitekt og byplanlægger i Vordingborg kommune.

Hun forstår derfor godt, at det ikke er alle, der lige begejstrede for bevarende lokalplaner og krav om renoveringer på særlige måder.

- Men dem, der køber et bevaringsværdigt hus, vil ofte også gøre det, fordi de har en interesse i at bevare det , siger hun.

- Der er faktisk også lavet en række undersøgelser som viser, at man godt kan regne med at værdien stiger, hvis man gør det "rigtigt", siger hun og påpeger at en enlig bevaringsværdig bygning måske ikke i sig selv giver det store prisløft, men et helt kvarter - som eksempelvis det bevaringsværdige Boulevardkvarter i Vordingborg - hvor meget er bevaret og holdt med huse i bedre byggeskik, der vil det kunne løfte et helt områdes værdi, at der tages hånd om renoveringerne.

- Der kunne vi da også godt tænke os at ejendomsmæglere gjorde folk opmærksomme på det her, når de solgte et hus. Så folk er klar over, hvis der er særlige værdier eller en bevarende lokalplan, siger hun.

- Det samme gælder håndværkerne. Hvis de giver et tilbud på renovering, kunne det måske være meget godt, at de havde sat sig ind i, hvad der passer til det enkelte hus og hvad man kan og må, siger hun og opfordrer til, at dem der arbejder professionelt med boliger og renoveringer, er med til at guide folk, der vil renovere deres sælrige huse.

- Der kan man også få hjælp i kommunen, til at gøre det rigtigt, siger hun og henviser til at de blandt andet har lavet stilblade, så man kan se hvordan forskellige hustyper bør se ud, ligesom de kan hjælpe med, at man får brugt de rigtige materialer.

- Hvis man har købt en bygning med en høj bevaringsværdi, så følger der et ansvar med, siger Charlotte Henckel.