Formand for Bridgeklubben Præstø, Dan W. Hansen (th.) og Per Sørensen (tv.), der står for klubbens undervisningsforløb, er klar til Åbent Hus 30. august. Foto: Mille Holst

Garvede spillere lærer fra sig

Sydsjællands-tidende - 17. august 2020 kl. 16:05 Af Mille Holst

Bridgeklubben Præstø inviterer til åbent hus søndag 30. august. Klubben har plads til nye medlemmer og starter derfor også et nyt to-årigt undervisningsforløb op. Søndag 30. august klokken 13-16 holder Bridgeklubben Præstø åbent hus i sine lokaler i kirkehuset, Adelgade 127 i Præstø. Her er alle velkomne til at komme og prøve kræfter med bridgespillet og fanger det, kan man tage imod klubbens tilbud om et to-årigt undervisningsforløb.

- Efter to år er du en god begynder, siger Per Sørensen og griner. Men han mener det; og det tager 30 år at blive rigtig god, siger han.

- Der er en hel masse, der skal ind på rygraden, fortsætter han.

Bridgeklubben Præstø startede sit første undervisningsforløb for to år siden, og det har givet 13 nye medlemmer til klubben.

- Og det har sænket gennemsnitsalderen fra 75 til 74, siger formand Dan W. Hansen, og så griner de to mænd igen.

At gennemsnitsalderen er så høj skyldes, at de fleste skal være pensionister, før de får tid til at spille.

- Når vi spiller bridge, skal du sætte fire timer af. Mange har ikke fire timer, men vi har flere medlemmer, der spiller tre dage om ugen, fortæller Per.

Kan spilles på nettet Er man arbejdsramt er der dog andre muligheder for at spille bridge. bridge kan nemlig lige som så mange andre spil i dag også spilles på computeren.

- Der kan man spille med en makker i USA eller Australien, siger Dan.

Har man aldrig tidligere spillet bridge er det dog tilrådeligt at starte i bridgeklubben og gennemgå det to-årige undervisningsforløb. Bridge er ikke et spil man lige lærer på en aften.

Lærer hele tiden nyt I det to-årige undervisningsforløb kommer man igennem to bøger om bridge, og lærer, hvilke meldinger, hvilke kort kræver og man kan via cd'er og kort øve bestemte spilsituationer.

- Her får du besked, hvis du spiller kortene forkert, siger Per.

- Efter to år kan man bygge videre sammen med sin makker, siger Dan og Per supplerer:

- Man udvikler sit eget system. Man bliver aldrig færdig med at lære i bridge.

Tavs kommunikation Bridgeklubben Præstø er medlem af bridgeforbundet og får derigennem registreret alle spil på en computer. Dermed kan man gense både sit eget og modstanderens spil. Adskillige af klubbens makkerpar evaluerer på den måde deres spil, når de er kommet hjem - især hvis spillet ikke er gået helt som de havde håbet.

Det klubben dog bruger forbundet allermest til, er at få blandet spilkortene.

Der er 52 kort i bridge og hver af de fire spillere får 13 kort. Spillet begynder herefter med at hver spiller meler ud - men helt uden at sige noget med ord. Det er ikke tilladt at kommunikere med sin makker; spillet skal læses ud fra de meldinger, der gives med andre kort.

- Der er virkelig nogen, der, når man har spillet to kort, så ved de, hvem der har hvilke kort, fortæller Per Sørensen og forklarer, at den af de fire spillere, der får indgået en "kontrakt", bliver spilstyrer; makkeren skal bare følge hans anvisninger.

- Modstanderne skal bare sabotere, forklarer Per.

Hvis du vil vide, hvad en "kontrakt" er i bridge, så må du tage til Åbent hus den 30. august, hvor der udover at stifte bekendtskab med spillets regler også bliver mulighed for at spille en simpel udgave af bridge.

Til åbent hus bliver man tilbudt at komme til fire spilaftner gratis; herefter må man enten melde sig ud eller betale kontingent.

Socialt samvær At man ikke må tale sammen under spillet er ikke ensbetydende med at man slet ikke taler sammen, understreger de to mænd. Tværtimod er bridge et meget socialt spil.

- Nar man har spillet fire spil, går man til et nyt bord. I overgangen snakker man lidt. Der er også en pause, hvor man får kaffe og brød eller andet, fortæller Dan. Det er altså kun under slev e spillet, der ikke bliver talt.

- Man er jo koncentreret. man prøver jo at lave nogle stragetiger, fortæller Per.

Netop strategierne er en af årsagerne til, at Per og Dan spiller.

Fakta Bridgeklubben Præstø holder åbent hus søndag 30. august klokken 13-16 i Kirkehuset Adelgade 127.

Onsdag 9. september klokken 19 starter klubben et to-årigt undervisningsforløb for nybegyndere. "Nordisk standard". Øvrige medlemmer starter 7. september.

Klubben har knap 80 medlemmer.

- Det bliver anbefalet at spille, for det er virkelig med til at holde de små grå i gang, slutter Dan.