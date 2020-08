Se billedserie Anders fra 7. klasse på Præstø Privatskole er ankermand, og de øvrige elever ser til, mens rebslager Stephen Weinsbrod monterer de tre kordeller om maven på ankermanden, inden de samles til ét tov. Foto: Mille Holst

Gamle håndværk på skoleskemaet

Sydsjællands-tidende - 26. august 2020

Præstø Privatskole lægger en del af undervisningen i håndværk og design i Støberihalen i Præstø, hvor de kan stifte bekendtskab med nogle af de helt gamle håndværk. Vi tog med, da 7. klasse lærte rebslagningskunsten.

7. klasse på Præstø Privatskole havde i mandags henlagt undervisningen i håndværk og design til Støberihallen. Her viste Stephen Weinsbrod eleverne, hvordan man laver reb helt fra bunden.

Fra den ene endevæg til den anden var opstillet bukke og eleverne trak snor af jutefibre fra den ene ende til den anden - i alt 30 meter langt.

Det tov, de skulle lave, skulle bestå af tre kordeller, hvilket er tre tykke tråde, der selv består af 16 snore.

De tre kordeller blev til ved at eleverne bandt to tråde sammen med råbåndsknob - noget de først lige skulle lære - og så trak de trådene de 30 meter ned i modsatte ende af lokalet. Dette gentog de 16 gange for hver kordel.

Herefter blev de tre kordeller snoet hver for sig.

Anders og Asger skiftedes til at være ankermand. De fik en træramme spændt om livet, hvorpå de tre kordeller blev monteret. I den anden ende af hallen stod de øvrige elever og skiftedes til at dreje på et håndtag, så tovene blev snoede.

Leonora i fuld gang med at dreje håndtaget,

så de tre kordeller bliver snoet.

Foto: Mille Holst



Til sidst blev de tre kordeller samlet til ét tov ved at man snoede dem sammen fra begge ender.

Sløjdlærer Flemming Christian Tordenskjold fortæller, at han aldrig selv tidligere har prøvet at lave reb. Hans eget foretrukne materiale er træ, men på skolen får eleverne også undervisning i meget andet - blandt andet et smykkeværksted.

- Men det er meningen, vi skal bruge det her lokale også, fortæller han og slår ud med armene i Støberihallen.

Da undervisningen slutter den dag er rebet færdigt - undervejs i processen er det "skrumpet" cirka 20 procent af den oprindelige længde på grund af de mange, mange snoninger.

Dagens første lektion: Lær at binde råbåndsknob.

Foto: Mille Holst



Bevar som kulturbygning Støberihallerne i Præstø har gennem tiden haft mange funktioner fra i 1800-tallet at have været en fabrik, der lavede støbejern, over i midten af 1900-tallet af være bilværksted til i dag at være genstand for et ønske i præstø om at bevare bygningen som en kulturbygning.

- Her passer gamle håndværk ind, mener Stephen Weinsbrod og fortæller, at man både kan møde bådebyggere og rebslagere i bygningen.

Og det er - den næsten-færdige forening, der arbejder med projektet enige i. I forrige uge, samledes 40 interesserede, som hørte nærmere om projektet og de er allerede 30 medlemmer, forud for foreningens stiftende generalforsamling, som de holder den 16. september klokken 16 i hallerne.

- Vi håber at få flere input og flere folk på banen, fortæller Stefan Preusche fra gruppen, der også arbejder på at få politikere og fonde til at støtte op og spytte i kassen.