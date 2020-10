Se billedserie Sonja Jørgensen (tv. og Vibeke Gad (th.) er begge frivillige i Folkekirkens Nødhjælp i Algade i Vordingborg. Coronaen har fået mange af deres kolleger til at blive hjemme, så der er brug for nye kræfter i genbrugsbutikken. Foto: Mille Holst

Frivillige mangler flere hænder

Sydsjællands-tidende - 21. oktober 2020 kl. 16:03 Af Mille holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Coronaen har fået mange frivillige i blandt andet nødhjælpsorganisationernes genbrugsbutikker til at stoppe. Derfor er der akut brug for ekstra hænder i de lokale butikker. Vi har mødt tre kvinder i Folkekirkens Nødhjælps butik i Algade, som her fortæller om fællesskabet og glæden ved at kunne hjælpe andre. Det var en tilfældighed, der gjorde, at Vibeke Gad blev frivillig i Folkekirkens Nødhjælps butik i Algade for knap to år siden, og selvom noget af arbejdet slet ikke er noget, hun er god til, har hun ikke et øjeblik fortrudt, at hun meldte sig.

- Jeg har mødt så mange vidunderlige kvinder, så man bliver glad i låget, siger hun, da Sydsjællands Tidende møder hende og kollegerne Sonja Jørgensen og Anne Klemmensen i butikken til en snak om deres arbejde.

- Jeg kom ind i butikken og så syntes jeg, der var så pænt her, så jeg sagde: Ej, hvor er her hyggeligt, fortæller Vibeke Gad.

Dén bemærkning fik straks medarbejderen i butikken til at foreslå hende, at hun selv blev frivillig i butikken.

- Da jeg fortalte det til min mand, syntes han, det var sjovt, for jeg er ikke god til at lægge tøj sammen, og det er jo det, jeg gør her hele tiden, siger hun.

Men Vibeke nyder sine timer i genbrugsbutikken. Her bliver snakket og fortalt livshistorier og drukket kaffe, men der er ikke altid tid til at sidde stille.

- Nogen gange har vi så travlt, at vi er helt færdige, fortæller hun, og understreger, at man så er glad for at vagterne kun er på fire timer.

Et godt fællesskab De tre kvinder lægger ikke skjul på, at de arbejder i butikken på grund af det sociale samvær. Nogen har vagter én gang om ugen, andre kommer flere gange om ugen.

- Jeg glæder mig til torsdagene, hvor jeg har vagt; det gør jeg virkelig, fortæller Vibeke Gad, der har meldt ud til familien, at torsdage kan hun ikke noget andet.

- Men det føles ikke som et arbejde. Man glæder sig til at være sammen med den gruppe, man er sammen med. Det er dejligt, fortsætter hun.

Coronaen har dog gjort vagtskemaerne i genbrugsbutikken stramme, forstået på den måde at mange af de frivillige ikke længere tør arbejde i butikken af frygt for smitte.

- Og vi skal helst være tresamtidig, fortæller Vibeke og henviser til at der så er plads i skemaet til at en kan blive syg eller skulle noget andet.

- Vi må ikke stå her alene, pointerer hun.

Vibeke, Sonja og Anne opfordrer andre - både kvinder og mænd - til at komme ind i butikken og hjælpe lidt til et par timer om ugen.

- Vi hygger os simpelthen sådan. Vi har travlt, men vi passer på hinanden. Det er dejligt at få lov til at være med til, mener Vibeke Gad og fortsætter:

- Man føler, man kommer ind i et fællesskab, som gerne vil det samme: At samle så mange penge ind, vi kan.

De tre kvinder gør også opmærksom på, at alle kan hjælpe til, også dem, der går dårligt, hører dårligt eller har svært ved at få vejret. Der er arbejde til alle. Sonja Jørgensen har ikke selv mulighed for at transportere sig til butikken fra sit hjem, så hun tager flextrafik, fortæller hun og de tre kvinder eliminerer den ene undskyldning for ikke at melde sig efter den anden.

- Det vigtigste er, at man har lyst til at være sammen med nogen, mener Vibeke, der også synes, at butiksarbejdet giver noget motion.

- Vi går rigtig meget her. Det kan sagtens bruges som motion, siger hun.

Sjove samtaler Anne Klemmensen besluttede allerede for mange år siden, at hun ville være frivillig i Folkekirkens Nødhjælp, den dag hun ikke længere selv gik på arbejde. En af hendes børnebørn var nemlig udsendt med organisationen til Afrika, hvor han så, hvilket arbejde, der der blev gjort. Da der manglede frivillige i Vordingborg sprang hun til. Hun har blandt andet tjansen med at vaske tøj.

De frivillige deles derudover om at sætte knapper i og stryge, og det tøj, der er så slidt, at det ikke længere dur til genbrug bliver kartet op og lavet om til twist, tæpper, eller indmad i forskellige ting.

Fornøjelsen ved det frivillige arbejde kommer i mødet med kollegerne og med kunderne. Det er de tre kvinder enige om.

Vibeke Gad fortæller eksempelvis om et par unge piger, der en dag kom ind og prøvede en brudekjole, som var udstillet i butikken, og fik en masse sjov ud af det.

Sonja Jørgensen kan huske en anden episode, hvor en pige på omkring de ti bad sin mor om at få en særlig fin hvid kjole.

- Den skulle bare hænge derhjemme indtil hun en dag kunne passe den, fortæller hun.

- Ja, hvad vi ikke kan få af sjove samtaler og få at vide af kunderne..., slutter Vibeke Gad.

Vil du være med? Har du lyst til at lægge et par timer som frivillig i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik, så kig forbi butikken i åbningstiden (hverdage 10-17, lørdage 10-13). Der er altid nogen at tale med, lover de tre kvinder.