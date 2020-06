Se billedserie Inskriptionen på genforeningsstenen i Præstø var noget utydelig, inden renoveringen. Foto: Peer Rasmussen

Friske bogstaver på genforeningssten

Af Peer Rasmussen

Den 15. juni, Valdemarsdag, er det præcis 100 år siden, at Sønderjylland blev officielt forenet med Danmark som de sønderjyske landsdele.

Historien bag Genforeningen kendes af de fleste, og selvom coronaen har sat en stopper for den helt store fejring af begivenheden, bliver den naturligvis markeret rundt om i Danmark og særligt i Sønderjylland.

Rundt om i landet blev der sat store sten op for at markere Genforeningen, og det skete også i Præstø.

Genforeningsstenen i Præstø står i et lille anlæg på Rødeledvej over for Aldi, og blev, ifølge arkiv.dk og Præstø Lokalhistoriske Arkiv, sat op i 1921.

Inskription er malet igen Tidens tand har i de næsten 100 år stenen har stået på Rødeledvej naturligvis påvirket inskriptionen og den almene stand.

Hvis man kigger godt efter kan man se, at der står: "Til minde om de Sønderjyske Landsdeles genforening med Danmark 1920. Rejst af borgere i Præstø Købstad og Landdistrikt".

Fejl i stavning Genforeningsstenen i Præstø står på Rødeledvej over for Strandvejen/Vesterbro og blev stillet op i 1921.





Ifølge arkiv.dk og Præstø Lokalhistoriske Arkiv knytter der sig en meget sjov lille historie til stenen:





”Genforeningsstenen i Præstø skulle have været afsløret ved en større festlighed den 6. juli 1921, men da stenhuggeren, som havde indmejslet indskriften, havde været uheldig med stavningen, måtte festen udsættes, for at stavefejlen kunne blive rettet. Den udsatte fest blev imidlertid ikke til noget, så en egentlig afsløring fandt aldrig sted”, står der i den lille omtale.





Fælles initiativ Initiativet til at få frisket stenen op er kommet i stand via Præstø Handel- & Erhvervsforening og malermester Hans Peter Hansen på vegne af Rotary Præstø.

- For et stykke tid siden kom der en dame op til mig og sagde, at det var for dårligt, at inskriptionen var svær at læse på stenen og at man burde gøre noget for at få den renoveret. Først troede jeg, at hun mente Lions stenen. Den er jo meget velholdt, så det kunne jeg ikke forstå. Da hun så nævnte, at det var Genforeningsstenen hun mente, gik jeg herover forbi. Jeg vidste selvfølgelig godt, at vi har en sådan sten i Præstø, men havde egentlig ikke tænkt over, at den trængte til at blive frisket op, fortæller formand Rasmus Evind.

- Efterfølgende kontaktede jeg malermester Hans Peter Hansen, som er med i Rotary, for at høre, om vi kunne gøre noget for at renovere stenen. Hans Peter meddelte mig, at det skulle han nok tage sig af, så nu har han vasket stenen og malet bogstaverne op igen. Nu vil Præstø Patrioterne så sørge for at stenen holder sig pæn. Dette er et eksempel på, at vi her i Præstø ikke har langt fra ord til handling, tilføjer han.

- Jeg er meget glad for, at jeg kan bidrage med at få renoveret genforeningsstenen her i Præstø. Det er en lille hyggelig opgave og vigtig opgave, som tager mig et par timer, indskyder Hans Peter Hansen.