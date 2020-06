Fortræffelig foyer-koncert

Der var stor glæde i Musikforeningen Cæcilia i Vordingborg, da der i søndags igen kunne holdes livekoncert. En bonus er, at DGI-husets foyer viser sig at have god akustik. Søndag inviterede Musikforeningen Cæcilia til koncert i DGI-husets foyer for bare en krone per deltager. Koncerten var særlig coronasikker med både en og to meters afstand mellem tilskuerpladserne og samme koncert blev spillet to gange, så flere end de fyrre, der var stillet an til, kunne opleve livemusikken.