Lone Deleuran ejer af Biografcaféen, glæder sig til at kunne vise film igen. Plakaten i baggrunden er fra animationsfilmen "Fremad", der kommer i biografen senere på måneden. Foto: Mille Holst

Fornyelser i biografen trods uvished

Sydsjællands-tidende - 04. juni 2020 kl. 16:12 Af Mille Holst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Biografcaféen i Vordingborg har indehaver Lone Deleuran forsøgt at benytte Corona-nedlukningen til at sætte biografen i stand. Men flere investeringer har hun ikke turdet gøre, simpelthen hun ikke ved, hvor mange penge, der i sidste ende vil være i kassen. Når Biografcaféen ligesom en lang række af landets øvrige biografer torsdag 4. juni klokken 18 slår dørene op for publikum, bliver det til grundigt rengjorte sale og nye toiletter.

- Jeg ville også gerne have haft nyt lærred, men jeg vidste jo ikke, om jeg havde penge, siger indehaver Lone Deleuran, da vi møder hende i biografen til en snak om, hvordan virksomheden har klaret sig igennem Corona-krisen.

- Det er rigtig svært at bruge penge, når man ikke ved, om man har nogen, siger hun og fortæller, at hun godt nok har søgt om penge via en af Corona-hjælpepakkerne fra regeringen, men endnu ikke har fået svar på, om hun får hjælp.

Ny hjemmeside Da de danske biograferne tilbage i 1990'erne fik hjemmesider, var Biografcaféen med helt i front.

- Den jeg har, er den første, der blev lavet til biograferne. Den blev oprindelig lavet som forsøg hos mig og siden udbudt til andre biografer, fortæller Lone Deleuran, der glæder sig til nu at få en lidt mere moderne og dynamisk hjemmeside med blandt andet trailere af filmene.

Klar til publikum Lone Deleuran har som sagt benyttet tiden med tvangslukning til at få gjort tæpper og sæder i salene grundigt rene. Det er et arbejde, der skal gøres, men som det er svært at finde tid til i hverdagen, hvor biografen har åbent hver dag, og sæderne skal nå at tørre inden næste hold biografgængere lukkes ind.

Når biografen åbner 4. juni er der desuden lagt så meget tid ind mellem hver filmvisning, at biografens medarbejdere kan nå at gøre den grundigt ren inden næste filmforevisning.

Biografgængerne må i det hele taget være indstillet på nogle nye forholdsregler, som i følge Lone Deleuran dog ikke er så skrappe, som hun kunne have frygtet. Eksempelvis bliver biografen ensrettet. Når man har hentet billetten og bestilt mad og drikke bevæger man sig længere ind i biografen, hvor dørene til salene vil være åbne med det samme. Alle skal herefter ud ad bagdøren. har man glemt at tisse af, må man altså en tur udenom, bemærker Lonbe Deleuran, der i øvrigt anbefaler biografgængerne at bestille billetterne på nettet.

- Er man fire, der køber billet sammen, så kommer man til at sidde ved siden af hinanden, men der vil altid være to ledige pladser ved siden af, siger biografindehaveren. På den måde holdes der afstand til andre besøgende.

- Vi har ikke fået krav om at skulle lukke rækker, men jeg lukker række seks. Er der nogen, der er utrygge, så kan de få plads på række fem eller syv.

Tør folk komme? Med tvangsnedlukningen af biograferne, er disse gået glip af de ellers traditionelt gode biografdage i påskeferien og forårets mange helligdage. Lone Deleuran lægger derfor ikke skjul på, at der er behov for at få nogle penge i kassen.

- Det er spændende, om folk er bange for at komme. Hvis de er, giver det jo slet ikke mening at åbne, siger hun, men er ellers taknemmelig for den opbakning, hun har fået fra sine faste kunder i de forgange måneder.

- Jeg har fået mange henvendelser på, hvornår jeg vil være tilbage, og at man gerne ville komme og støtte. Nogen har også tilbudt at købe gavekort, men jeg vil hellere have, at de bare kommer, når vi åbner, siger hun.

Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget.

- Jeg kan godt få det til at hænge sammen. Jeg har eksempelvis sparet 1.000 kroner på el, siger hun og griner:

- Det siger selvfølgelig noget om, hvor meget strøm jeg plejer at bruge.

Under Corona-nedlukningen har Lone Deleuran desuden bedt om at få udbetalt folkepension. Det gør, at hun er mindre sårbar overfor de økonomiske udsving.

Også i hele det bagvedliggende filmudvælgelsesarbejde har Coronakrisen skabt nye arbejdsgange, som sandsynligvis vil bestå også i fremtiden. Eksempelvis er møder blevet afholdt via Zoom. Tidligere har kommende film eksempelvis skullet ses for strengt lukkede døre et sted i København. I år har filmene kunnet vises på private computere alle vegne i landet. Det sparer biografejerne meget tid.