Førsteholdsspillerne, der fik æren af at sætte labels på romflaskerne i vinhandelens kælder er fra venstre Emil Brandt Jensen, Frederik Nielsen, Anderson Kabamba og Oliver Andersen.

Førsteholdet på anderledes udebane

Sydsjællands-tidende - 19. august 2020 kl. 14:16 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liverpool har det og Lyngby har det. Nu har Vordingborg IF det også: Sin egen sponsor-rom.

I Skjold Burnes kælder i Vordingborg mødtes nogle spillere fra Vordingborg IFs herre-førstehold i sidste uge over en hel del kasser rom. Selvom indholdet måske nok kunne friste, så var formålet med mødet ikke at drikke, men at få sat labels på romflaskerne og nummereret dem. Vordingborg IF har nemlig i samarbejde med Anders Pedersen fra Vordingborg Vinhandel (Skjold Burne) indkøbt en særlig rom, som skal indbringe sponsorkroner til idrætsforeningen.

Auktion over flaske ét

Rommen blev præsenteret ved et sponsorarrangement i fredags i forbindelse med førsteholdets første kamp i Danmarksserien, hvor der blev afholdt en auktion over flaske nummer et.

- Nummer et blev solgt for 2.000 kroner til Nickolaj fra Kids Coolshop, fortæller VIFs formand Morten Brandt, der sammen med Anders Bo Jensen, som har lavet etiketten til flaskerne, har prøvesmagt flere rom og specifikt valgt denne rom til klubben.

Ifølge formanden blev omkring ti flasker rom solgt i forbindelse med fodboldkampen fredag aften.

Så længe lager haves

Rommen koster normalt 350 kroner, hvoraf de 75 går til fodboldklubben. Flaskerne kan erhverves i Skjold Burne, men også i VIFs eget klubhus.

- Der er 160 flasker, siger Anders Pedersen og fortæller, at rommen er et unika, der ikke kan fås senere.

- Den her rom kan man ikke få andre steder. Den findes kun i de her flasker. Man kan ikke komme senere og bede om at få en til - man kan kun ærgre sig over, at man ikke købte to med det samme, siger vinhandleren og forklarer, at VIF-rommen er sammensat af rom fra Panama, Spanien og Den Dominikanske Republik.

- Rom fra Den Dominikanske Republik er kendt for sin tørhed og elegance, mens den spanske er mere tung og fed i det, siger Anders Pedersen og forklarer, at det efterhånden er meget almindeligt, at man blander forskellige rom for at få en ny unik smag frem.

VIF-rommen er på 38 procent og kan i følge Anders Pedersen kendes på sin sødme og krydderhed.

En god grund

Hvorfor det lige blev førsteholdet, der måtte stille med nogle spillere til at sætte labels og numre på romflaskerne, lægger de tilstedeværende ikke skjul på:

- Det går ikke at sætte børn til det, og heller ikke oldboys, siger Anders Pedersen og alle griner: Det ene vil sende et helt forkert signal, det andet vil levne for få rom til salg.