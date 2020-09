Se billedserie VIF måtte se sig slået på hjemmebane af en ellers dårligt spillende modstander. Foto: Hans Kurt Frederiksen

Første nederlag hjemme

Sydsjællands-tidende - 01. september 2020
Af Mille Holst

Første nederlag i Danmarksserien kom på hjemmebane mod Roskilde. - Det er forventeligt, lyder det fra Votrdingborg IFs cheftræner Jan Faber. I fredagens kamp mod Roskilde måtte Vordingborg IF se sig slået 0-4 på hjemmebane.

Resultatet ærgrer cheftræner Jan Faber, der ikke lægger skjul på, at kampen var dårlig.

- Generelt var det en rigtig fårlig kamp - også Roskilde spillede dårligt, siger han til Sydsjællands Tidende, og bemærker, at Roskilde er den klart dårligste modstander VIF har mødt hidtil i Danmarksserien. Netop derfor er et nederlag ærgerligt, men omvendt også forventeligt, mener træneren.

- Vi mangler så mange spillere, siger Jan Faber, der kæmper mod den ene skade efter den anden blandt sine spillere.

- Til træningen i onsdags måtte vi sende to på skadestuen, siger han.

Selvom nederlaget er Jan Fabers første på hjemmebane efter at han kom til klubben (når der ses bort fra den tabte pokalkamp mod Næstved), så frygter han ikke, at nederlaget skal knække hans spillere. Tværtimod har han forberedt dem på at der kommer mange - rigtig mange - nederlag i Danmarksserien.

- Vi får mange kampe fremover, der bliver meget svære. Det er ikke noget, der ryster mig. Vi skulle tabe denne her og vi er langt fra at have det niveau, de andre har i bredden, siger Jan Faber.

Af samme grund stillede han ikke sit stærkeste hold til tirsdagens pokalkamp mod Ringsted, selvom klubben på papiret er bedre end Roskilde.

- Min første prioritet er turneringen, sådan er det. Sådan skal det være, hvis vi skal have bare noget nær en chance for at overleve i Danmarksserien, siger Jan Faber, der også mener, at han vil skulle stille sit allerbedste hold ved hver eneste kamp, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at hive sejre hjem - og netop det er svært med de mange skader.

- Det er tidligt, vi slås med skader, men det er forventeligt, siger træneren, der også sætter spillere på banen, selvom de ikke er 100 procent klar efter en skade.

- Vi skal stille stærkeste hold hver gang, siger Jan Faber, der gav sine spillere fri fra træning i mandags for at spare energi til såvel pokalkamp som turneringskamp mod Taastrup på udebane på lørdag.