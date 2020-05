Se billedserie Sognepræst Therese Nielsen byder velkommen til gudstjeneste i Vordingborg kirke, hvor der er sikret stor afstand mellem kirkegængerne og obligatorisk håndsprit til alle. Foto: Mille Holst

Første gang kirken har været lukket i 1000 år

Sydsjællands-tidende - 26. maj 2020 kl. 16:30 Af af MILLE hOLST

- Kirken har ikke været lukket i 1000 år, lyder det fra sognepræst Therese Nielsen fra Vor frue kirke i Vordingborg, der i søndags endelig kunne genåbne kirkedørene for en gudstjeneste. Dermed er der blevet skrevet kirkehistorie under nedlukningen af landet på gund af Corona.

Therese Nielsen lægger ikke skjul på, at det har været meget problematisk, at kirkerne har været lukket, og der har været stor brug for hende som sjælesørger over telefonen.

- Jeg har talt med mange i sognet, der har været utrygge og bange, fortæller hun og fortsætter:

- Der er rigtig mange, der har været ensomme og har savnet kirkens rum. Det har været en prøvelse.

Også Flemming Larsen, der er regelmæssig kirkegænger i Vordingborg kirke, glæder sig over at kirken atter er åben. Han har ikke været begejstret for lukningen:

- Det har været en mærkelig fornemmelse. I det hele taget det her med at lukke en kirke, det bryder jeg mig ikke om, siger han og ville ønske, at man i det mindste havde kunnet komme ind i kirkerummet under coronakrisen.

- Jeg synes, det har været lidt brutalt, siger han.

Agnete Kolle Mikkelsen har fulgt kirkens

virtuelle gudstjenester under Corona-lukningen.

Nu glæder hun sig over igen at kunne være

fysisk i kirkerummet. Foto: Mille Holst



Også Agnete Kolle Mikkelsen fra kirkens menighedsråd er i søndags mødt frem til gudstjeneste sammen med sin mand. Hun har fulgt kirkens virtuelle gudstjenester på hjemmesiden.

- Men det er jo ikke helt det samme. Jeg har savnet det her med at være i rummet, siger hun.

Sang kræver plads Såvel medarbejdere som kirkegængere glæder sig altså over at det endelig er blevet muligt at mødes i kirken igen. Også selvom det er under en række restriktioner. For eksempel skal der være fire kvadratmeter til hver kirkegænger. Derfor har medarbejderne haft travlt med at måle op og markere de stole, man må benytte.

De fire kvadratmeter skyldes, at der er salmesang under gudstjenesten.

Kun stolene med røde bånd må man sidde på.

Foto: Mille Holst



- Risikoen for dråbesmitte gør at vi skal have fire kvadratmeter, fortæller Therese Nielsen, der dog ikke har villet annullere sangen. Sammen med læsninger, prædiken, bønner og velsignelse er salmesangen dét, der giver gudstjenesten farve. I forbindelse med gudstjenesten må der dog ikke benyttes salmebøger, så Therese Nielsen har været i gang med at kopiere søndagens salmer til løsark, som blev delt ud inden gudstjenesten.

At salmesangen i Vordingborg kirke bibeholdes skyldes desuden, at der ikke er givet tilladelse til altergang endnu.

- Det er ellers noget af det, folk er rigtig glade for, fortæller Therese Nielsen.

Udover afstand mellem kirkegængerne, den manglende nadver og de kopierede salmer, er der opstillet håndsprit ved ind- og udgange i kirken.

- Alle skal spritte af når de kommer og går, forklarer Therese Nielsen. Men den del har de fleste borgere for længst vænnet sig til, så kirkegængerne kigger helt automatisk efter håndsprit, så snart de kommer ind i kirken.