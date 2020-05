Se billedserie Træner Brian Nielsen blev glad, da han fik at vide, at fodboldtræningen kunne begynde igen. Foto: Peer Rasmussen

Fodbolden ruller igen

Lige som alt muligt andet har det været umuligt for idrætsforeningerne og klubberne at træne her under corona-krisen.

Nu har myndighederne så åbnet for, at man kan begynde at træne udendørs, og i P.I.F (Præstø Idræts Forening) var det nogle glade U-14 spillere og deres træner, som endelig fik græs under fodboldstøvlerne igen.

- Det har været nogle lange uger uden fodbold, og da vi fik besked på, at vi måtte begynde igen, blev jeg virkelig glad. Nu, hvor vi er i gang igen skal træningen tilrettelægges efter de nye betingelser. Det betyder, at jeg laver nogle gode stationer, så der er rotation og at spillerne får trænet forskellige ting, Jeg håber på, at vi kommer til at spille kampe på et tidspunkt efter sommerferien, så nu bruger vi den næste tid på at træne med henblik på det, fortæller træner Brian Nielsen.

Selvtræning for spillerne

Da coronaen gjorde sit indtog, troede P.I.F's U-14 træner Brian Nielsen egentlig ikke på, at det ville betyde, at man ikke måtte træne.

- Det gik selvfølgelig hurtigt op for mig, at det var alvorligt. Samme aften besluttede jeg at indstille træningen for U-14 årgangen, og så er vi først kommet i gang nu. Imens der ikke var officiel træning gav jeg drengene et selvtræningsprogram med lidt løbetræning og et styrkeprogram af 45 minutters varighed. Jeg skrev til dem, at hvis de kunne træne tre gange om ugen, var det fint, fortæller Brian Nielsen.

- Her hvor vi er kommet i gang igen, kunne man godt se, hvem som har selvtrænet og hvem, som ikke har, tilføjer han grinende, inden han kalder drengene sammen til træning.

Glade spillere

På P.I.F's U-14 hold er der 14 spillere og to af dem, som var mødt op til den første træning var 14-årige Lucas Mathiesen og 13-årige Holger Stammerjohan.

- Jeg har glædet mig til at komme ud at træne igen. Det har ikke været sjovt ikke at kunne noget. Selvom vi ikke kommer til at spille kampe, er det dejligt bare at komme ud og træne og være sammen med holdkammeraterne. Jeg har holdt mig lidt i form, mens vi ikke har trænet, og jeg synes ikke, at jeg har glemt at spille fodbold, siger Lucas Mathiesen, som bor lidt uden for Præstø.

- Det er godt at komme i gang med fodbolden igen, for jeg har savnet mine venner på holdet. Jeg har trænet lidt for mig selv, så formen er okay. Det er bare sjovere at træne med andre, siger Holger Stammerjohan, som bor i Præstø.