Baron Niels Munch Scheel Møller-Nielsen, som mange måske husker fra sin tid som ejer af Springermaterialisten i Algade 26 i Vordingborg

Finurlige ordspil fra baronen

Sydsjællands-tidende - 10. september 2020 Af Mille Holst

Den tidligere Springermaterialist i Vordingborg, Niels Munch Scheel Møller-Nielsen, har udgivet en bog med et udvalg af de mange, mange finurlige ordspil, han har fundet på gennem tiden. Og han barsler allerede med flere bind i samme stil. Niels Munch Scheel Møller-Nielsen har udgivet en bog på 284 sider med egne ordspil. 1200 styk er der af dem, men det er i virkeligheden kun et lillebitte udpluk af de mange, mange ordspil - cirka 20.000 i alt - som han har forfattet siden han som 15-årig begyndte på legen. Og en leg, det er det for ham.

"Køb en svinekam og red grisen", lyder et af bogens ordspil. "Jeg købte de stærkeste briller jeg kunne få, og alligevel gik de i stykker dagen efter!", lyder et andet, og et tredie er: "Hvis der kommer global opvarmning, så er der ingen ko på isen!"

- Jeg finder på ting hele tiden når jeg ser og hører sjove formuleringer i fjernsyn, radio og blandt mine medmennesker. Jeg havde Springermaterialisten i Vordingborg (Algade 26, red.) igennem 18 år. Og der havde jeg mange sælsomme oplevelser med kunder og personale, fortæller Niels Scheel, der for noget tid siden i øvrigt købte sig til en barontitel for bare 500 kroner.

"Verbalekvilibristens Tryllerier" er bygget op af nogle sider med sjove ordspil og sætninger afløst af erindringer, sjove digte, et par noveller og anden leg med ord.

"Hvis du skal give et kæledyr i gave, så vælg en kanin, for de kan altid byttes, hvis de ikke falder i smag, for kaniner er byttedyr!"

Baron Niels Munch Scheel !" - Der er også forskellige digte og småhistorier, og den gennemgående røde tråd er humor, fortæller Niels Scheel, der iøvrigt bedyrer, at erindringerne alle er sande, selvom de er meget mærkelige.

- De er rigtige, og det eneste i bogen, der ikke er pure opspind, siger forfatteren.

Niels Scheel har allerede fået fine tilbagemeldinger på bogen, der også er solgt til adskillige venteværelser hos tandlæger, øjenlæger og dyrlæger.

- Bogen er nemlig en man kan tage i små bidder, da der ikke er en gennemgående handling, siger forfatteren, der også gra eksempelvis gymnasielærere har fået positiv respons.

- Bogen kan bruges som undervisning, fordi mange unge ikke forstår helt almindelige ordspil, siger Niels Scheel, der har planer om mange bogudgivelser endnu.

- Jeg har stof til fem bøger, siger han og fortæller, at de næste bøger udgives, efterhånden som de bliver færdigredigeret.

Fakta Niels Scheel præsenterer og signerer sin bog ”Verbalekvilibristens Tryllerier” hos Bog & Idé i Vordingborg lørdag 12. september klokken 11-13 og alle er velkomne.

Klokken 11.15 vil han selv stå for et lille stand-up-show med anekdoter og nogle af sine mange ordspil. - Bind et er sjov. Her er ikke noget krænkende; meget, meget lidt i al fald, siger Baron Niels Munch Scheel Møller-Nielsen, der dog har et lille forbehold for humoren i bind et af hans samlede værker.

- Halvdelen af dem, jeg har lagt bogen hos, de har købt den. Den anden halvdel synes ikke den er sjov, fortæller han og slutter af med at bemærke, at bogen er udgivet på forlaget Mellemgaard.