Henrik Clausen (tv.), formand for foreningen Vordingborg Net, og tilsynsførende Anders Themsen (th.) glæder sig over samarbejdet med YouSee, der nu udmøntes i en månedlig pop-up butik, hvor borgerne kan få informationer om antenneforeningens mange tilbud. Foto: Mille Holst

Find vej gennem tv- og internetjunglen med ny Pop-up butik

Sydsjællands-tidende - 21. september 2020 kl. 16:00 Af Mille Holst

En ny månedlig pop-up butik skal hjælpe borgerne med at finde den helt rigtige løsning, når det gælder tv, telefoni og internet.

Til sin seneste generalforsamling ændrede Vordingborg antenneforening navn til Vordingborg Net. Foreningen har omkring 4.500 medlemmer, hvilket er langt størsteparten af alle mulige tilslutninger i Vordingborg by, hvor omkring 6.000 husstande har mulighed for at blive tilsluttet antenneforeningens net.

I de senere år har Vordingborg Net købt sig til tjenester hos YouSee, og samarbejdet munder nu ud i en månedlig pop-up butik hos Dansk Kabeltv på Københavnsvej 6. Her vil medarbejdere fra YouSee den sidste torsdag i hver måned resten af året invitere indenfor i tidsrummet 14-18, hvor borgerne kan få informationer om de forskellige tilbud YouSee og Vordingborg Net tilbyder, hvordan pakker kan sammensættes og så videre.

- Det er efterhånden blevet meget kompliceret med net og tv og telefoni og så videre, siger formand for Vordingborg Net, Henrik Clausen, der derfor er glad for at YouSee gerne vil hjælpe antenneforeningen med at informere.

- Hvis det viser sig, at der er stor tilslutning, så kan vi udvide til hver 14. dag eller lignende, men vi skal først se, hvad der er af behov, fortsætter formanden.

I pop-up butikken kan man især få hjælp til at få overblik over de mange tvkanaler og sammensætningsmuligheder og hvordan de kan kobles også med streamingtjenester som eksempelvis Netflix og XBO, og man kan få et nyt modem med hjem og hjælp til sin internetforbindelse, hvis det er det, man har behov for.

- Vi kan levere op til 1.000 megabit, men ingen private husstande har brug for mere end 100 megabit, fortæller Henrik Clausen og siger, at det også gælder husstande, hvor der spilles meget på computer via internettet.

- Det er alle de her finurligheder, man kan komme og høre om, fortsætter han og opfordrer til, at man inden et besøg i butikken gør sig klart, hvilke ønsker eller problemer, man har til YouSee og Vordingborg Net. Det vil ganske enkelt gøre rådgivningen mere brugbar for den enkelte.

- Kom op med de ting, der irriterer dig eller hvis der er nogle ting, du synes, der mangler, siger Henrik Clausen og forklarer, at grunden, til at det er YouSee og ikke anteneforeningens folk, der er i pop-up butikken, er, at YouSees medarbejdere er langt bedre inde i de præcise muligheder. De arbejder med dette hver dag, mens antenneforeningens folk er frivillige.

Sparring og ny teknologi Vordingborg Net sparrer ind imellem med de øvrige antenneforeninger på Sydsjælland, ofte gennem den fælles brancheorganisation A2012, Antennesammenslutningen 2012. Noget egentligt samarbejde er der ikke mellem foreningerne, men Henrik Clausen og Anders Themsen, der er tilsynsførende i Vordingborg Net, fortæller, at foreningerne godt kan bruge hinanden.

- Der sker jo rigtig meget i den her verden, siger Anders Themsen, og de to mænd fortæller, at de problemer folk oplever med deres forbindelse ofte skyldes problemer inde i deres eget hus, og ikke kablerne i jorden. Hvis man for eksempel gemmer sit modem væk i et skab, fordi man ikke vil se på det, så forringer det signalet.

- Wifisignaler er ikke glade for at skulle gennem vægge og i et skab dæmper man signalet, siger Henrik Clausen og oplyser at Vordingborg Net de senere år har opgraderet deres net.

- Det gør vi løbende, supplerer Anders Themsen.

- Det er teknologi, der ikke har nogen problemer med at virke de næste ti år, slutter Henrik Clausen.