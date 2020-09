Lise Jensen fra Stensved er blandt de seks lokale enlige seniorer, der i år fik mulighed for at tage på højskole en uge med alt betalt af Lions Langebæk. Det tilbud er hun i dag dybt taknemmelig over at have fået. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Fik foræret et højskoleophold - nu vil hun af sted igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fik foræret et højskoleophold - nu vil hun af sted igen

Sydsjællands-tidende - 16. september 2020 kl. 16:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lise Jensen har aldrig selv overvejet at tage på højskole. Men da Lions gav hende muligheden takkede hun ja, og dén beslutning har hun bestemt ikke fortrudt. Det ville aldrig være faldet Lise Jensen ind, at det kunne være sjovt at tage på højskole. Da Lions i Langebæk i forsommeren tilbød hende et seksdages ophold på Tisvilde højskole i august, var hendes første tanke, at det kunne hun sørme ikke. Det var jo lige på hendes fødselsdag.

Men inden telefonsamtalen var forbi, ombestemte hun sig og takkede ja. Det skulle vise sig at være det helt rigtige valg.

En uventet gave Lions Langebæk fejrede i foråret sit 40 års jubilæum og uddelte i den anledning ekstra mange penge til lokale aktiviteter, herunder til seks enlige seniorer, der fik mulighed for at komme på højskoleophold. Den ene af disse er Lise Jensen, som for syv år siden mistede sin mand. Hun er dybt taknemmelig over, at Lions gav hende denne mulighed.

- Tænk, at man kan få noget forærende. Det er virkelig stort, siger hun til Sydsjællands Tidende, da vi møder hende i hjemmet i Stensved. Hun har tidligere rejst meget med sin mand og siden med sine børn, men højskoleopholdet var første gang, hun skulle af sted på egen hånd.

- Det var grænseoverskridende, men også stort, siger hun og syntes egentlig, at hun selv var blevet "godt deroppe af" med sine 72 år.

- Men der var nogen med, der var over både 80 og 90 og de var så positive og livsglade. Så tænkte jeg: Nå ja, så bliver jeg da også kun 72, siger Lise Jensen.

Livsbekræftende Højskoleopholdet lever hun stadig højt på.

- Man bliver lidt høj og glad for alting i livet. Det var så positivt at se så mange glade mennesker, der bare var taknemmelige for at have fået denne oplevelse, fortæller hun.

- Det var så livsbekræftende. Der var en fyrretyve mennesker, og de var glade allesammen. Hvor tit ser du det, spørger Lise Jensen?

Dagene på højskolen varede fra otte morgen til ti aften. De begyndte med at "eleverne" blev vækket af en gong-gong, hvorefter der var morgenmad, udendørs morgensang, formiddagskaffe med kage efterfulgt af gymnastik inden frokosten. I løbet af eftermiddagen havde kursisterne en fritime eller to, men hver dag også foredrag eller byvandring og andre aktiviteter.

- Sikke en masse oplevelser, fortæller Lise Jensen, der, når klokken var 22 om aftenen og dagens program var slut, var nødt til lige at sidde og fordøje dagens indtryk, inden hun kunne lægge sig til at sove.

- Jeg havde fødselsdag den sidste dag, vi var der. At blive vækket og få morgenkaffe og den bedste aftensmad i ugen, fordi det var den sidste aften og underholdning af Erik Grip, så kan man ikke ønske sig mere, fortæller Lise Jensen, der også er imponeret over det enorme arbejde både Lions og højskolens frivillige lagde for dagen. Blandt andet blev de lokale kursister kørt i bil helt til højskolen og hentet igen og kørt hjem af den lokale Lions i Langebæk.

- Ham, der kørte os derop, blev der til vi var råbt op og havde fået et værelse, og han bar ens kuffert op på værelset, fortæller lise Jensen, der følte sig meget forkælet hele den uge, hvor de frivillige også sørgede for, at alle huskede at holde afstand og spritte hænder, borde og håndtag hele tiden.

Aldrig overvejet højskole - Jeg har aldrig tidligere været på højskole, og jeg har aldrig overvejet at tage på højskole. jeg har så travlt i hverdagen, så jeg har ikke savnet noget, men jeg er godt nok glad for at jeg takkede ja, siger Lise Jensen, der er overbevist om, at hun aldrig ville have fået denne oplevelse, hvis hun selv havde skullet ansøge om at få en plads. Nu opfordrer hun alle, hun taler med, at tage af sted på højskole.

- Jeg kunne godt tænke mig at tage af sted igen. Tænk, at man skal blive så gammel, før man kommer af sted.