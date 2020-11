Se billedserie Frida Hartmann filmer Lauge Larsen og Alfred Hauballe til deres bidrag til filmkonkurrencen ?Fuld af liv?. Foto: Mille Holst

Festkultur på skoleskemaet

Sydsjællands-tidende - 06. november 2020 kl. 08:03 Af Mille Holst

Førsteårsstuderende på Vordingborg gymnasium har i denne uge givet deres bidrag til filmkonkurrencen "Fuld af liv", hvor unge sætter fokus på egen festkultur. På Vordingborg gymnasium var 1.G'erne tirsdag i indeværende uge travlt beskæftiget med at lave korte film om deres egen festkultur. Tanken var, at det skal gøre de unge mere bevidste om deres måde at feste på, underforstået deres drukkultur, og bag initiativet står Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse.

De unge havde én skoledag til at komme med deres bud på en ny festkultur, hvor det er ok at sige nej tak til alkohol.

Filmene er en del af en filmkonkurrence, hvor 1.G'ere fra i alt 25 gymnasier har givet deres bud på kampagnen "Fuld af liv".

Ingen løftede pegefingre Tirsdagen på Vordingborg gymnasium begyndte for 1.G's vedkommende i teatersalen, hvor Kasper B. Olesen fra Lommefilm præsenterede dem for kampagnen "Fuld af liv". Bagefter blev de unge inddelt i små grupper og gik i gang med at skrive et oplæg til deres film.

Filmene skulle alle laves ud fra fire undertemaer: Festkulturen, Flertalsmisforståelser, Drikkepres og Alkohol og scoringer.

- De skal tage stilling til et af aspekterne, fortæller Kasper B. Olesen, der håber, at kampagnen på sigt vil gøre det nemmere for de unge at sige fra, når andre vil drikke.

- De ved godt det ikke er sundt, og vi tror, at det at italesætte det overfor en hel årgang, virker, siger han og håber især at de unge vil holde op med at presse hinanden til at drikke mere.

- I Danmark drikker vi enormt meget. Vi drikker meget og ofte. Andre steder drikker man ikke så meget, men ofte, eller meget, men sjældent, siger Kasper B. Olesen og fortsætter:

- Men de unge i dag drikker mere end deres forældre gjorde, og de er yngre, når de starter.

- Hvis man kan gå fra ti til fire genstande, er der kæmpe fordele, siger han og forklarer, at det ikke kun er leveren, men også hjernen, der tager skade af alkoholen.

For Kasper B. Olesen er der heller ikke tvivl om, at de unge ikke skal mødes med løftede pegefingre om senkonsekvenserne ved stort alkoholindtag.

- De unge ved godt, at de kan få sygdomme, når de er 40, men da er man jo gammel i deres optik. Men de unge er optaget af de ting, der sker i sociale sammenhænge, siger han og forklarer, at man således kan få de unge i tale ved at tale om problemerne på kort sigt.

- Nogen filmer dig måske, når du ligger og kaster op og lægger det op på deres Snapchat. Det betyder meget for dem, siger han og ved, at det både er noget, de unge tænker over, og noget mange af dem allerede har prøvet.

Fra venstre arbejder Alex Steenholdt, Valdemar

Bak Sværke og Markus Themsen med storyboardet

til deres film om Flertalsmisforståelser.

Foto: Mille Holst



Flertalsmisforståelser En drengegruppe bestående af Alex Steenholdt, Valdemar Bak Sværke og Markus Themsen valgte undertemaet Flertalsmisforståelser til deres film.

- En dreng til en fest holder øje med en anden, og han drikker hver gang, han kigger på ham, fortæller Alex Steenholdt om omdrejningspunktet i deres film.

- Blandt især os drenge er der et konkurrencegen, fortsætter han og Valdemar Bak Sværke supplerer:

- Man vil gerne følge med flokken.

Fra venstre Frida Hartmann, Julie Knudsen,

Alfred Hauballe og Lauge Larsen i færd med

at forberede første scene i deres film til

konkurrencen ”Fuld af liv”. Foto: Mille Holst



Sætter tanker i gang I samme lokale arbejder Frida Hartmann, Julie Knudsen, Lauge Larsen og Alfred Hauballe med deres film om Alkohol og scoringer.

- Der er en dreng, der forsøger at score en pige, og fordi han er så fuld, forstår han ikke hendes afvisninger, men tror også dagen efter, at han har scoret hende, fortæller Alfred Hauballe om plottet. Han spiller selv den meget fulde dreng, mens Lauge Larsen er vennen, der bliver ved med at fylde alkohol på ham, selvom han godt kan se, at han har fået rigeligt. frida er pigen, der forsøges scoret og Julie er veninden, der "redder" hende.

De unge har selv observeret lignende situationer til fester, og de synes ikke, de er rare.

Om kampagnen "Fuld af liv" ændrer noget ved deres festkultur mener de dog ikke umiddelbart.

- Lige nu er vi mere bevidste om det, mener Lauge, og Frida supplerer:

- Men lige så snart vi skal til fest næste gang, så tror jeg ikke, der hænger så meget fast.

De unge mener dog, at det er en god idé at sætte fokus på det i skolen, og de er opmærksomme på, at netop Vordingborgs unge er dem i Europa, der drikker allermest.

- Når man har et forløb som det her, tænker man over at man drikker for meget, mener Frida.

- Det ville være ok at tage til fest uden at drikke; det har jeg gjort tit. Men det har ikke været fordi, jeg ville passe på min lever, mener Alfred og Frida forklarer:

- Det kræver noget af en at tage til en fest uden at drikke.

- Og man holder ikke hyggedruk og så er der nogen, der ikke drikker, fortsætter Lauge. Alfred siger:

- Hvis der er en der ikke vil være med, så er det nederen; man vil gerne have alle med.

For de unge handler drukfesterne altså i høj grad om at være en del af fællesskabet, men Frida, Julie, Lauge og Alfred mener dog alle, at man i deres vennekreds er gode til at give plads netop til dem, der ikke har lyst til at drikke. Men de erkender, at fest for dem i høj grad handler om at drikke:

Se de unges film: De mange filmbud kan ses på lommefilm.dk. Vælg "Vordingborg", hvis du kun vil se de lokale film. - I Danmark tager man til fest for at drikke først og så feste bagefter. Man burde nok kunne gøre det uden alkohol, funderer Alfred, hvorefter gruppen begiver sig over til et sofahjørne, hvor de begynder at filme deres bidrag til konkurrencen.