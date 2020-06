Festen fortsætter i Faksinge Byskov

Se billedserie Som en af de første koncertarrangører, er Hans Mogens Nielsen fra Faksinge Byskov klar til at tage hul på sommerens program. Fotos: Michael Thønnings

Sydsjællands-tidende - 21. juni 2020 kl. 13:00 Af Michael Thønnings Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hele er gjort klar. Græsset er klippet, bordene er sat frem, tovbanen svinger og både den nye shelter og scenen står klar. Men der har været ret tomt i den lille byskov i Faksinge.

- Ja, der har været lukket ned. Men vi har da fået lidt forespørgsler den seneste tid og har haft nogen der ville holde en fødselsdag for en ti-mennesker. Og så har byens folk da også kunnet mødes, siger Hans Mogens Nielsen.

Men om kort tid bliver der endelig åbnet lidt op og selvom der bliver taget visse forholdsregler, så kan koncertrækken i skoven endelig komme i gang den 26. juni, hvor Bente Kure og Leif Erntsen, spiller op.

- Vi holder den første koncert med begrænset antal. Normalt kan her være cirka 200 mennesker, og man har bare kunnet komme forbi, men det går ikke nu her, siger Hans Mogens Nielsen.

I stedet har han gjort det sådan, at man skal bestille billet i forvejen. Dem der har været der før, har fået en mail og de lokale har fået besked.

- Vi laver det, så det bliver først til mølle og holder det lidt som en "privat fest", men der er lidt pladser endnu, så hvis man ringer til mig, så kan vi nok finde ud af det, fortæller han.

Således har han gået og set lidt an med placeringer at borde og bænke, men umiddelbart er der ikke så meget, der er ændret.

- Det bliver lidt anderledes ved serveringen og baren, ligesom der kommer et afspritningsbord. Folk skal være opmærksomme og holde afstand, men ellers er der jo afstand mellem bordene, siger han.

Derfor påpeger han også at det nok ikke bliver en koncert med fest og dans over det hele lige i første omgang - der skal lige passes til.

- Vi har jo god plads her og vi er udenfor, så der burde ikke være noget. Det handler bare om, at man bruger sin sunde fornuft, siger han.

Derfor er der også lagt op til at folk selv tager mad med, fremfor at der købes på stedet. Han forventer dog, at man allerede er ved at være tilbage til normale tilstande, når de når til koncerten den 17. juli, og håbet er,at alt er som sædvanlig, når årets "scoop" går på.

Til koncerten den 31. juli er det nemlig Kim Larsens ældste søn - Sylvester Larsen - der kommer forbi skoven i Faksinge.

- Det kan nok trække en del, siger Hans Mogens Nielsen med et anerkendende nik. Det er ham selv der finder og booker folk til byskovens scene, og selvom han først begyndte for nogle år siden, så har han fået fat i en håndfuld gode musikere.

- Sylvester Larsen henvendte sig om en forårsturne. Det duede jo ikke her, men jeg fik så lavet en aftale, så han kunne kommer her til sommer - på samme vilkår, siger han og påpeger at der ofte ikke er så meget økonomi i koncerterne, for de skal som regel op på 100 betalende, for at det løber rundt.

- Men det vigtigste er jo, at der sker noget, siger påpeger Hans Mogens Nielsen.

Han glæder sig således til at komme i gang igen og påpeger at han da har fået henvendelser fra folk, der har været ærgerlige over de ikke kunne samles til koncert i skoven. Det var dog kun en enkelt koncert, der glippede, inde de igen kan skrue op for musikken i skoven på Beldringevej 6.