I Farmorhuset er fra venstre Helle Nørgaard, Irene Fabricius, John Madsen og Gitte Stolberg i fuld gang med at planlægge husets ridder- og prinsessefest, der løber af stabelen på lørdag. Foto: Mille Holst

Farmorhuset tager hul på sommeren

Dagen er noget helt særlig, ikke bare fordi det er den første åbningsdag efter at landet lukkede ned med corona, men også fordi her er prinsesse- og ridderfest, og alle børn kan møde frem i det helt store festskrud.

Der er stadig restriktioner på hvor mange mennesker, man må samles og der skal sprittes af og holdes afstand. Derfor har Farmorhuset valgt at sælge billetter på forhånd samt at lave to fester i løbet af dagen.