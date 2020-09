Farlige kunstgynger: Havde ikke kunnet forestille mig det i min vildeste fantasi...

Se billedserie - Vi er klar, sagde Jesper Kjærulff, da han ringede ned til Prins Jørgens Garde, der åbnede Kunstgyngerne for fuld musik. Nu viser det sig, at man alligevel ikke var helt klar på sikkerheden... Foto: Michael Thønnings

02. september 2020

Åbningen af milliondyrt gynge-kunstværk blev hastet igennem, inden man havde sikret sig, at de ikke er farlige at bruge. Men det er de, så nu skal de laves om. Kunstgyngerne ved DGI Huset er ikke sikre og skal laves om. Det erkender kulturchef Jesper Kjærulff nu.

- Jeg havde ikke kunnet forestille mig det i min vildeste fantasi. Jeg vidste ikke, at der skulle være noget, før I spurgte ind til det, siger han til Sydsjællands Tidende.

Vordingborg kommunes 2,3 millioner kroner dyre kunstgynger, "One Two Three Swing!", blev indviet forrige torsdag, men onsdag morgen, efter Sydsjællands Tidende kom på gaden, blev de pillet ned igen.

En uafhængig legepladsinspektør og ekspert, Claus Hebo, gjorde nemlig klart, at gyngerne var livsfarlige - blandt andet på grund af et for dårligt faldunderlag.

Både kommunen og legepladsinspektionen, som entreprenøren havde hyret, afviste i første omgang, at der skulle være problemer med sikkerheden, men nu er avisen kommet i besiddelse af de legepladsrapporter, der blev lavet i forbindelse med åbningen af gyngerne, og også de viser - klart og tydeligt - at sikkerheden ikke er god nok. Heller ikke da børn og borgmester gyngede for "sundhed, aktivitet og fællesskab", da gyngerne blev indviet.

- Det vi gør nu er at rykke det portugisiske firma, der har stået for totalentreprisen, og beder dem om at få gjort noget ved sagen, siger Jesper Kjærulff, der henviser til at firmaet KWY på foranledning af kunstnergruppen "Superflex", har stået for arbejdet med og opsætningen af gyngerne, men formentlig med en underentreprenør til opgaven med det usikre faldunderlag.

Vil åbne to gynger

Kulturchefen påpeger dog, at med to af de tre opsætninger med gynger, som udgør det samlede kunstværk, er der teknisk set ikke de store problemer.

- Så nu prøver vi at høre om muligheden for at vi kan tage de to gynger i brug, hurtigst muligt, og så må vi vente med den sidste, til det er klaret med underlaget, siger Jesper Kjærulff.

I rapporten, fremstår det således som de to gynger, der er noget lavere, end den der står ude foran DGI Huset mod Københavnsvej, kan bruges med de faldunderlag, der lagt. Til gengæld skriver inspektøren i rapporten, at der er problemer med gyngesædets afstand til stativet, som er for lille.

For kurtur- og fritidschefen, handler det dog om at få gyngerne godkendt og i gang - og det var også derfor man besluttede at indvie dem, inden man havde fået den sikkerhedsrapport som entreprenøren skulle have fremvist inden åbningen.

- Set i bagklogskabens lys, kan det godt være, at man skulle have ventet en måned ekstra. Men det hele var i forvejen så forsinket - blandt andet på grund af corona, fortæller Jesper Kjærulff, der påpeger, at værket egentlig skulle have været oppe og indviet i slutningen af 2019 .

- Vi havde indbudt en masse mennesker og Statens Kunstfond (der har betalt godt halvdelen af kunstværket, red.) havde også skiftet, så det var et nyt udvalg, fremfor dem, der havde givet pengene, fortæller Jesper Kjærulff om baggrunden for at indvie gyngerne, inden man havde fået rapport og dermed uden af kommunen som myndighed, havde udstedt den lovpligtige ibrugtagningstilladelse.

Borgmesteren gyngede for, sammen med Maria

Kjær Themsen fra Statens Kunstfond, men andre

må vente lidt endnu, hvis de vil gynge.

Foto: Michael Thønnings



Han understreger desuden at kommunen ikke vidste noget før åbningen og at de først fik legepladsinspektørernes rapporter ugen efter åbningen, men at de selv vurderede, at de ville tage den store gynge ned, efter der blev sat spørgsmålstegn ved sikkerheden.

- Det var min egen vurdering, og jeg tænkte, at hvis der var noget, så var det med den store gynge. Så der besluttede jeg: Vi gør det her, siger han og påpeger, at det også var årsagen til at det kun var den store gynge man pillede ned, mens de små hele tiden har været oppe.

Risikovurdering

Legepladsinspektøren, som avisen talte med, i forhold til sikkerheden, Claus Hebo, er glad for man får kigget på problemerne med gyngen. Han påpeger dog, at der bør laves helt nyt faldunderlag under gyngerne, der ene og alene er kommunens ansvar. Han henviser til at risikoen for en alvorlig ulykke ikke vurderes som så stor i rapporten, fordi man formentlig ikke vil gynge så højt, som man kan, men at man skal passe på med at lade det være bestemmende.

- Der er lavet en risikovurdering - ud fra en erfaring - om at man ikke vil gynge så højt. Det er nok rigtigt med voksne, men med børn holder det ikke, de vil udforske

og udfordre gyngen, som de altid gør, skriver legepladsinspektøren i en mail til avisen.

Han påpeger desuden at der i rapporten ikke er set på gyngernes ophæng, hvor der i følge loven skal være en sekundær sikring - altså en ekstra kæde - hvis en skulle knække.

- Og når gyngen ikke er opsat med kardanled, så er der en risiko for, at de meget hurtigt bliver slidt i stykker, siger han.

Derudover vurderer rapporten ikke på længden af faldunderlaget, der ifølge Claus Hebos umiddelbare beregninger, som minimum er to meter for kort ved den store gynge, hvis den skal leve op til lovens krav.

- Producenten skal også dokumentere, at selve gyngen ikke slår for hårdt, det er der også lovmæssige krav om, tilføjer Claus Hebo, der fortæller at det er kommunen der er myndighed i forhold til godkendelsen, men at der en gang om året skal en legepladsinspektør på.

- Og hvis faldunderlaget ikke bliver skiftet ud til noget andet, men der begynder at komme lidt grus og sten i - eller underlaget begynder at tørre ud, så klarer det heller ikke testen næste gang, siger han.

Kommunen er i dialog med det portugisiske firma, der har stået for gyngerne, om hvad der skal ske, og indtil det er afklaret, vil den store gynge være lukket.