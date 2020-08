Se billedserie Mads Skiver (tv.) og Emil Munthe-Brun i fuld gang med at bygge et borde-bænke sæt til deres eget uddannelsessted. Fotos: Mille Holst

Endelig er der studiestart i Vordingborg

Sydsjællands-tidende - 13. august 2020

Efter flere års forgæves forsøg har EUC Sjælland i år endelig kunnet åbne uddannelse i Vordingborg. De lokale elever glæder sig over at kunne cykle til uddannelsesstedet. Onsdag i sidste uge mødte et hold forventningsfulde elever op på EUC i Vordingborg, der i år endelig er lykkedes med at starte en uddannelse op i byen.

I følge Ole Holm, uddannelseschef på EUC Sjælland, havde 13 elever søgt om optagelse på uddannelsen i Vordingborg, og alle 13 er mødt frem til studiestart.

- Vi har fået mange elever på alle linier, så vi er fortrøstningsfulde. Det ser rigtig fornuftigt ud, siger Ole Olm om EUCs elevoptag generelt, men naturligvis glæder han sig særligt over studiestarten i Vordingborg, der har trukket studerende fra hele Vordingborg Kommune.

- Vi har prøvet i nogle år, men har ikke kunnet skabe hold, siger han, og håber, at nu, hvor det endelig er lykkedes at få elever til GF1 Konstruktion og håndværk i Vordingborg, bliver det lettere fremover.

EUC har planer om at tilbyde yderligere uddannelser i Vordingborg fra januar, men afventer i øjeblikket svar fra ministeriet.

Prøver fagene af Blandt de studerende, der er startet på Krondrevet 2A, er Frederik Pedersen, Emil Munthe-Brun og Mads Skive.

- Jeg valgte det på grund af kørslen, fortæller Frederik Pedersen, der kommer fra Ørslev og sætter pris på at han kan cykle til sit uddannelsessted hver dag, fremfor at skulle med bus og tog.

Alle tre drenge kommer fra 10. klasse, og selvom de ikke helt ved, hvilken håndværksmæssig uddannelse, de i sidste ende vil vælge, så er de ikke i tvivl om, at det er håndværkere, de vil være.

- Jeg vil bare gerne lave noget fysisk, siger Mads Skive fra Ørslev, der har hjulpet med at lave køkken og andre praktiske opgaver hjemme.

Netop det fysiske arbejde er også det, der tiltaler Frederik Pedersen.

- Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil, men jeg skal ikke ind og sidde stille på et kontor, siger han og finder tanken skræmmende.

Emil Munthe-Brun fra Kastrup er den af de tre studerende, der kommer nærmest en fremtidig profession.

- Jeg tænker, jeg vil være VVS'er, men vil gerne lige afprøve flere fag, siger han og fortæller, at af de forskellige praktikophold, han har været ude i, var VVS-faget klart det han syntes var sjovest.

Fordelen ved at være først Allerede de første dage på uddannelsen er eleverne sat til at lave tømreropgaver.

- Nu er de i gang med at lave bord-bænke sæt til stedet her, fortæller Ole Holm og forklarer, at eleverne på den måde er med til selv at sætte deres præg på det nye uddannelsessted.

- Det er fordelen ved at være de første på stedet, siger Ole Holm, der også regner med at eleverne kommer til at udsmykke væggene, når de skal lære om bygningsmaleruddannelsen.

EUC Vordingborg GF1 står for Grundforløb, og Ole Holm fortæller, at eleverne her stifter bekendtskab med en række håndværksmæssige fag indenfor konstruktion og håndværk. De studerende prøver således kræfter med fag som tømrer, murer, elektriker, struktør, bygningsmaler og VVS.

Grundforløbet varer 20 uger, hvorefter de unge skal have valgt, hvilket fag, de vil uddanne sig i. Herefter følger yderligere 20 uger på GF2, der ligeledes er et grundforløb, men fokuseret på et enkelt håndværksfag.

Når det første skoleår derefter er færdigt begynder tiden med lærerplads, hvor den studerende er skiftevis hos en mester og på skolebænken.

EUC Sjælland har optag til GF1 hvert halve år.