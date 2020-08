Elisabeth Dolmer, skoleleder på FGU i Vordingborg, glæder sig over at der er stor søgning til skolen. De mange elever betyder blandt andet at skolen udvider antallet af værksteder; blandt andet håber man at kunne overtage gartneriet på Bogøvej. Foto: Mille Holst

Ekstra mange elever får FGU til at udvide med nye værksteder

Sydsjællands-tidende - 04. august 2020

Der er stor søgning til FGU i Vordingborg, hvorfor skolen udvider antallet af værksteder. Næste idé er at få et gartneri tilknyttet. I august sidste år startede en ny grunduddannelse på landsplan. På Langøvej i Vordingborg overtog FGU (Forberedende Grunduddannelse) Produktionsskolen Strømmens lokaler og siden har uddannelsesinstitutionen været i rivende udvikling.

- FGU er ment som en tredie vej. Du kan vælge gymnasierne og tekniske skoler eller FGU, fortæller Elisabeth Dolmer, skoleleder på FGU Vordingborg.

Efter en tid på FGU søger de fleste ifølge skolelederen videre på forskellige erhvervsskoler, men også handelsskolen, men egentlig er alt muligt.

- Her er man ikke bare lærer; man er virkelig en, der vil de unge mennesker, ellers kan du ikke flytte dem fra A til B, fortæller Elisabeth Dolmer, og forklarer, at der laves planer sammen med den enkelte elev om, hvilke værksteder eleven ønsker at være på, hvordan det går og så videre. Alle elever screenes, når de starter, og det ærgrer Elisabeth Dolmer, at man ikke kan stole på, at eventuelle ordblinde unge er blevet opdaget i løbet af deres ni år i folkeskolen.

I løbet af den første måned skal eleven gerne have fundet det værksted, der passer vedkommende bedst, men Elisabeth Dolmer forsikrer, at man kan skifte løbende.

- Man ved, at for mange efter et år har fået valgt forkert, så vi gør meget ud af at de unge får mulighed for at skifte løbende, siger hun.

Nye værksteder Det første år med FGU har været én lang udvikling.

- Vi har simpelthen så mange elever, så jeg er nødt til at gøre noget, siger Elisabeth Dolmer og fortæller at skolen har godt 170 elever, når den 3. august starter op efter sommerferien.

- Og tallet er i al fald ikke for nedadgående, konstaterer hun og har derfor i samråd med lærerne taget initiativ til nogle nye værksteder og projekter for eleverne.

- Vi har skabt et IT-support-værksted op i februar. Der er cirka ti elever og der er fuld gang i det, siger Elisabeth Dolmer og fortæller, at eleverne står for al support til skolens egen it, og der er rigeligt at tage fat på ifølge skolelederen.

Derudover håber hun at FGU kan overtage det lille gartneri på Bogøvej og her lave en grøn linie for eleverne. I øjeblikket afventer hun svar fra Vordingborg kommune, som FGU gerne vil levere blomster til eksempelvis til købstedernes sommerudsmykninger.

- Får vi gartneriet, vil jeg tro, hvis vi er heldige, vi kan starte 1. oktober eller 1. november, fortæller Elisabeth Dolmer, der i første omgang så vil starte et tremånedersprojekt, som efterfølgende evalueres.

- Så ser vi, om der er brug for både projekt og gartneri, lyder det fra skolelederen, der i øvrigt også har en idé til en ny handelslinie på FGU.

Det førstkommende nye projekt bliver at etablere en fitnessbane i naturmaterialer på Langøvej. Arbejdet hermed styres af lærerne, mens eleverne er med til at beregne, tegne og bygge.

En ekstra hånd i ryggen Elisabeth Dolmer er utrolig glad for samarbejdet med Vordingborg Kommunes ungeenhed (KUE) , og der er ifølge skolelederen meget at samarbejde om.

- Vordingborg Kommune har et problem. Der er et stort potentiale af unge til FGU, så vi har et stort ansvar, lyder det fra Elisabeth Dolmer, der oplever at alt for mange unge ikke har fået den opbalkning og støtte, de har behov for, mens de gik i folkeskolen. Derfor havner de hos hende.

- Vi skal ind og hjælpe mange unge mennesker, der har lidt nederlag og som ikke tror på at de kan.

- Vi skal have de unge til at tænke som Pippi (Langstrømpe, red.): Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt, siger Elisabeth Dolmer og fortsætter:

- De skal kunne se sejren i de små ting og opleve at blive rost.

Det seneste år er der også sket en stigning i antallet af elever, der får en lærerplads på FGU'en efter aftale med erhvervsskolerne.

- Uddannelsen er på niveau med eden almindelige lærlingeuddannelse, de unge har bare en ekstra hånd i ryggen, fortæller Elisabeth Dolmer og forklarer, at lærlingetiden tager den tid, det er nødvendigt for eleven at den varer.

- De må gerne tage et år mere eller to, hvis de mener, de har behov for det.

Det kan eksempelvis være unge, der lider af angst, som vælger at uddanne sig denne vej, og Elisabeth Dolmer fortæller, at succesraten er stor.

- De kommer videre og i arbejde, siger hun.