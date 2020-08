Legepladsinspektør sår tvivl om sikkerheden ved kunstgyngerne ved DGI-huset i Vordingborg. Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ekspert: Kunstgynger er ikke sikre

Sydsjællands-tidende - 25. august 2020

Legepladsinspektør advarer mod bruge af kunstgyngerne, som han ikke mener lever op til sikkerhedsreglerne. Kommunen har ikke set sikkerhedsrapporten og kan ikke fremvise en lovpligtig ibrugtagningstilladelse, mens firmaet, der har tjekket sikkerheden ikke udlevere rapporten på grund af deres fortrolighedspolitik. Begge afviser dog, at der er problemer med sikkerheden.

Sikkerheden ved de nye kunstgynger ved DGI Huset lever ikke op til reglerne og de er decideret farlige at bruge.

Så konkret er meldingen fra legepladsinspektør og ekspert Claus Hebo, der var forbi gyngerne forud for indvielsen i sidste uge.

- Hvis der sker en ulykke, så er det kommunen, der hænger på den - og når jeg ser sådan noget, så vil jeg ikke kunne leve med ikke at have sagt det, siger Claus Hebo.

En af de konkrete ting han peger på, er at faldunderlaget - de grønne måtter - der ligger under gyngerne, er helt forkerte at bruge her.

For det første, burde de i følge hans målinger være omkring to meter længere i forhold til hvor langt man kan gynge ud, og dernæst er den slags måtter ikke egnet til fald fra større højder.

- De er fine som slidlag til græsområder, eller under en vippe, men de bør ikke bruges til højder større end 70-80 centimeter, siger Claus Hebo.

Han påpeger at en umiddelbar beregning vil vise, at man i hvert fald skulle have et faldunderlag ved gyngerne, der kan klare over 2,20 meter.

Sagen er i følge Claus Hebo, at måtterne er testcertificeret til kunne klare faldhøjde fra tre meter ved et engelsk testcenter.

- Men de tests er lavet under særligt gavnlige vilkår og når vi tester dem i virkeligheden, så vil de ikke kunne opnå den faldhøjde, siger han. Han anbefaler derimod gummiunderlag - noget der ville kunne klares for under 50.000 kroner i anlæg ved den store gynge.

- Man kan også bruge sand eller flis, men de her måtter, overholder ikke reglerne, siger han.

En ting er dog faldunderlaget, men også kæderne bør sikres - eventuelt ved certificerede beslag eller sikkerhedskæder.

- Når der sidder tre mand og gynger, er trækkræften let over et ton, så det betyder noget, siger han og henviser til at der i følge reglerne skal være en "sekundær sikring" af kæderne.

Kommunen har ansvaret Ansvaret for gyngerne påhviler ejeren - altså DGI Huset og i sidste ende kommunen - der skal sørge for at sikkerheden er i orden. Det er også kommunen, der på baggrund af en sikkerhedsrapport fra leverandøren, skal udstede en ibrugtagningstilladelse.

Det har kultur- og fritidskonsulent Anne Marie Kamilles være tovholder på og hun henviser til, at det portugisiske firma, der har stået for kunstgyngerne har brugt en an landets førende eksperter til at tjekke op, nemlig Nordisk Legepladsinstitut (NLPI).

- Jeg var med, da de var her. Det foregik på engelsk, men de sagde, at alt var okay og det var i den laveste risikogruppe, siger Anne Marie Kamilles, der fortæller, at de ved indvielsen endnu ikke havde modtaget en rapport. Efterfølgende har avisen bedt om at få rapporten fra kommunen og se den lovpligtige ibrugtagningstilladelse, men vi havde ved deadline ikke modtaget nogen af delene.

- Men det er de førende eksperter og underlaget skulle kunne klare fald fra tre meter. Vi overvejede om vi skulle ligge mere ud - andet end kun under gyngerne - men det skulle være helt i orden. Man sætter jo heller ikke faldunderlag under lygtepæle og vi har skrevet, at man ikke må klatre på gyngerne, siger fritidskonsulenten.

Må ikke udlevere test Hos Nordisk Legepladsinstitut, fortæller indehaver Einar S. Hansen, at de faktisk har været flere gange ved gyngerne ved DGI Huset - han har også været der selv.

- Alt er målt og følger reglerne, siger han.

Han påpeger dog at de - ifølge deres regler - ikke må udlevere de tests, målinger og rapporter der er blevet lavet til andre end deres kunde. De er fortrolige. Han understreger dig, at han mener, at sikkerheden er i orden. Han fremsender et "citat" per mail.

- Sikkerhedsmæssigt er den nye legeplads ved kulturhuset i Vordingborg blevet inspiceret og risikovurderet af Nordisk Legepladsinstituts certificerede inspektører, dette gælder både redskaberne og faldunderlaget, og i den forbindelse er der oprettet dokumentation til leverandøren. Udfaldet af vores inspektion er fortroligt og må kun udleveres såfremt myndighederne kræver det, eller leverandøren af redskaberne tillader det, hedder det.

Legepladsinspektøren fra NLPI fortæller samtidig, at det er korrekt, at faldmåtterne er testcertificeret i England til en faldhøjde på tre meter, men at de som firma ikke har godkendt dem i Danmark med en faldhøjde af den størrelse. Han påpeger dog, at der ikke var nogen sikkerhedsmæssige eller lovgivningsmæssige problemer i forhold til at tage gyngerne i brug, men at deres resultater og anbefalinger, er sendt er til det portugisiske firma, der har sat gyngerne op, og som har bestilt rapporten fra NLPI, der samtidig gør klart, at deres rapport ikke må forveksles med en ibrugtagningstilladelse. Den er det nemlig kommunen der udsteder - som regel på baggrund af de rapporter og certificeringer og tests man har fået fra leverandøren af legepladsen.

Sydsjællands Tidende har som nævnt bedt om at se rapporter, testresultater og ibrugtagningstilladelse hos Vordingborg kommune, men har endnu ikke modtaget noget. Avisen følger op, når vi får udleveret noget.