Diskussion om bevaring skaber utryghed

Sydsjællands-tidende - 10. juni 2020 kl. 16:00 Af Mille Holst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En beslutning om at undersøge hvorvidt Vordingborghallen er bevaringsværdig eller ej skaber utryghed blandt hallens brugere. Udvalgsformanden på området maner dog til besindighed: Der skal findes den bedst mulige løsning, når pengene først er bevilget.

Sidste sommer fik Vordingborg Kommune udarbejdet en facilitetsrapport, der gav overblik over kommunens idrætsfaciliteter - både udendørs og indendørs - samt brugen af dem. Her i foråret har man udarbejdet en plan for, hvilke renoveringsarbejder og nyetableringer, der skal sættes gang i og hvornår (forslaget går på de kommende fire år) samt hvad prisen på dem bliver. Denne plan er pt i høring og vil desuden blive benyttet til sensommerens budgetforhandlinger. Skader og mangler, der er kritiske bliver dog udarbejdet i løbet af 2020.

Både blandt foreninger og politikere er der bred enighed om, at facilitetsrapporten er et godt værktøj at have - det fortæller såvel formand for Kultur- idræt- og familieudvalget (KIF, red.), Thorbjørn Kolbo (S), som formand for Vordingborg badmintonklub, Jesper Adler.

- Det er fantastisk, man gider undersøge sportsfaciliteterne i Vordingborg. Ros til KIF-udvalget for det, lyder det eksempelvis fra Jesper Adler, og Thorbjørn Kolbo siger:

- Det er vigtigt, vi holder fast, så klubberne ved, hvornår vi kommer ud til dem og at pengene er afsat.

Utryg badmintonklub Jesper Adler er dog yderst bekymret for om politikerne har tænkt sig at bevare Vordingborghallen, hvor badmintonklubben holder til, eller om man i virkeligheden har tænkt sig at rive den ned.

Sagen er nemlig, at renoveringen af hallen ikke længere figurerer i oversigten over de samlede renoveringsbehov, fordi man, som det hedder i høringsmaterialet, vil "afdække, om Vordingborg Hallen er bevaringsværdig". Den bemærkning bekymrer Jesper Adler.

- Det er nyt for os (badmintonklubben, red.), at man vil kigge på det her, og det er første gang, det står i et officielt dokument fra kommunen. Jeg kunne godt have tænkt mig, at man havde orienteret os. Jeg bliver utryg, fordi der ikke er en løbende dialog, siger han til Sydsjællands Tidende.

Utrygheden består i, at han ikke kan gennemskue, om ønsket om at se på hallens bevaringsværdi er et godt tegn eller et skidt tegn.

- Hvis ikke den bliver erklæret bevaringsværdig, er det så et incitament til at rive den ned?, spørger han og fortsætter:

- Hvis man ud fra en økonomisk rentabel betragtning siger: Vordingborghallen er for dyr i drift og der er et stort vedligeholdelsesbehov - det kan gøres meget billigere et andet sted - opfør en ny hal eller flere et sted, eller laver et helt ketchercenter - så er det jo ikke fordi vi synes man for alt i verden skal bevare den her hal, men vi er bekymrede for at det bliver i samme dårlige kvalitet som svømmehallen.

- Vi har cirka 32 timer om ugen i Vordingborghallen; vil vi få tildelt lige så mange timer et andet sted, spørger han.

Han så gerne, at Vordingborg Kommune bevilgede 1,5 million kroner til Vordingborghallen nu. Mere mener han ikke der skal til for at hallen igen fungerer fint. Det er primært toilet- og badefaciliteterne, den er gal med, og derudover bør hallen have ny fordør, så indgangen bliver handicapvenlig.

- Klimaskærmen er sådan set i orden, siger Jesper Adler og er altså ikke enig med Vordingborg kommune i, at der skal bruges ti millioner kroner på renovering af hallen.

I foyeren har badmintonklubben lavet en

udstilling med pokaler, avisartikler med mere.

Foto: Mille Holst



Politikere vil finde den bedst mulige løsning

Politikerne vil gerne undersøge, om fondsmidler kan søges til renoveringen af Vordingborghallen. Derfor sætter man selve arbejdet med istandsættelsen i bero i første omgang. Thorbjørn Kolbo er bekendt med badmintonklubbens bekymring, men når han beder om at få fastlagt hallens bevaringsværdi skyldes det, at en eventuel bevaringskategori muligvis vil kunne gøre det muligt at få fondsmidler til hjælp til renoveringen, hvorved kommunen ikke vil stå med den fulde udgift. At man fra kommunens side så heller ikke istandsætter for et par millioner her og nu, skyldes ligeledes det uafklarede spørgsmål om hallens bevaringsværdi.

- Det nytter ikke vi istandsætter den, hvis det viser sig, den er bevaringsværdig, siger han og forklarer, at man i så fald kan risikere at skulle lave istandsættelserne om og føre hallen tilbage til det, den var. Omvendt vil et eventuelt projekt med at bringe hallen tilbage til sit oprindelige udseende i følge Thorbjørn kolbo sagtens kunne tage 5-6 år, hvilket er endnu en grund til at hallen ikke er på kommunens plan for renoveringer i nærmeste fremtid.

- Men projektet er med i budgetforhandlingerne, og jeg håber, at man øremærker de sidste penge til at udbedre, siger udvalgsformanden, der samtidig understreger, at han har bred politisk opbakning fra hele kommunalbestyrelsen til det langsigtede renoveringsarbejde med kommunens sportsfaciliteter.

- Vi bliver ikke færdige i den her valgperiode, men kommer der andre til magten, så holder man fast i den her plan. Der er bred forståelse for det her i kommunalbestyrelsen, siger Kolbo og fortsætter:

- Hvis vi vil noget med vores bosætning, så skal vi gøre noget. Vi har et kæmpe efterslæb. Hvis vi vil have flere indtægter til kommunen, så er det her vigtigt.

Hermed henviser udvalgsformanden til både sportsfaciliteternes evne til at trække nye borgere til kommunen og deres (for fleres vedkommende) nuværende misligholdelse.

- Vi har kørt alle vores faciliteter ned til sokkeholderne; vi skal have dem op igen, siger Thorbjørn Kolbo.

Med hensyn til Vordingborghallen ønsker Kolbo at finde den bedst mulige løsning for både kommunen og brugerne af hallen.

- Vi skal lige prøve at blive i helikopterperspektiv og vise rettidig omhu, siger udvalgsformanden og vil dermed gerne holde flere muligheder åbne: Renovering af hallen som den er, bygge til, bygge nyt et andet sted - eventuelt et decideret ketchercenter. Han er derfor ikke tilhænger af, at man her og nu "bare lige" gør sådan og sådan og så fungerer hallen.

I øjeblikket handler det for Thorbjørn Kolbo om at få afsat penge til de mange, mange forskellige renoveringsarbejder på sportsområdet; bagefter vil han tage en drøftelse med brugerne af de enkelte steder om, hvordan den bedste løsning vil se ud.

- Jeg vil gerne have byrådet til at afsætte ti millioner kroner til den (Vordingborghallen, red.), og så kan vi bagefter diskutere, for det her kræver ekstra drøftelser, siger han og kalder badmintonklubbens forslag om renoveringer for 1,5 millioner kroner for en "lappeløsning".

- Vi skal ikke bruge to millioner på lappeløsninger her og nu men lave noget langtidsholdbart, slutter han.