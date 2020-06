Se billedserie Jørgen Hjorting laver cirka et portræt om ugen i sit lille atelier i lejligheden i Præstø. Foto: Peer Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Digitale billeder på lærred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digitale billeder på lærred

Sydsjællands-tidende - 03. juni 2020 kl. 12:00 Af Peer rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I juni og juli kan man opleve nogle af Jørgen Hjortings malerier i Bio Bernhard, Adelgade 41, Præstø.

Jørgen Hjorting maler først og fremmest portrætter på bestilling, så mange af malerierne har han ikke mere.

På udstillingen vil han have forskellige gamle og nye portrætter af hunde, heste og mennesker.

- De billeder, jeg har med er for de flestes vedkommende også bestillingsarbejde, så når udstillingen er slut, er de ude af mine hænder, fortæller Jørgen Hjorting.

Duer ikke til landskaber Jørgen Hjorting laver cirka et portræt om ugen i sit eget lille atelier i lejligheden i Præstø, og når det næsten kun er portrætter han laver, skyldes det, at han i sit arbejdsliv har arbejdet med mennesker.

- Jeg er grafisk designer, har haft egen tegnestue og har haft en del unge mennesker ansat. Jeg har altid holdt af mennesker og arbejdet meget med fotografi. Jeg har forsøgt at male landskaber, men det duer jeg ikke til og jeg kan heller ikke male abstrakt, siger han med et grin.

- Når folk bestiller et maleri hos mig, sender de det til mig digitalt. Jeg kommer ind bag billedet, og hæfter mig ved personens øjne. Øjnene siger meget om en person, så øjnene, ansigtet og udstrålingen på personen eller dyret er vigtige for mig. Når jeg så maler billedet, sætter jeg personen i en anden baggrund, fordi jeg vil have ansigtet fremhævet. Portrættet skal være et maleri med et digitalt tilsnit, uddyber han.

Inspiration fra Singapore Jørgen Hjorting begyndte først at male i 2008, og inspirationen til at male portrætter kom fra Singapore.

- Jeg var derude nogle måneder ad gangen i en årrække, og i Singapore havde folk penge mellem hænderne. Derfor var der også mange gallerier med portrætter. Portrætmalerne var vanvittige dygtige og jeg mødte en lille kineser, som jeg blev meget inspireret af. Jeg tænkte, at det kunne jeg også lave, fordi jeg er grafisk designer. Selvfølgelig kunne jeg ikke lave det på samme måde, men øvelse gør mester, fortæller han.

Malede Obama

Ved en tilfældig lejlighed havde Jørgen Hjorting for sjov malet et portræt af Barack Obama ud fra et billede.

- Ved min 60-års fødselsdag havde jeg besøg af en dame fra Hawaii, og så hun billedet af Obama. Så sagde damen til mig, om ikke hun skulle tage billedet med til Hawaii og give det til Obama, fordi de ville blive naboer. Senere fik jeg faktisk en mail fra Obamas sekretær, hvor de ville høre hvem jeg var, og endnu senere fik jeg en mail med tak for billedet. Det syntes jeg var meget sjovt, og jeg ved jo ikke, om billedet hænger hos Obama, siger han.

Fem gode år i Præstø Jørgen Hjorting og konen Birgit Koefoed flyttede til Præstø i august 2015, og det har de aldrig fortrudt.

- Vi boede på det tidspunkt i Dragør, og var i Præstø en dag. Vi blev enige om, at Præstø var en dejlig by og havde hørt, at der var en lejlighed til leje. Birgit ringede til udlejer og da vi så lejligheden, var vi enige om, at hér skulle vi bo, fortæller Jørgen Hjorting.

- Da vi kom herned kendte vi ikke et øje. Jeg gik så ture med vores mops Willy, og når man har hund, kommer man hurtigt i kontakt med mange mennesker. Jeg gjorde så det, at de 10 første mennesker jeg fik en form for relation til, dem lavede jeg et portræt af. Jeg havde en udstilling med de 10 portrætter, og efterfølgende forærede jeg dem billederne, siger han med et grin.

- Vi taler tit om, hvor heldige vi har været at dumpe ned i en by som Præstø. Man kender hinanden i byen, og vi er meget glade for at være her, indskyder Birgit Kofoed.