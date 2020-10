- "Det er beboerens behov der styrer antallet af personale"

Ældrechef Susanne Johansen i Vordingborg kommune erkender, der mangler hænder på plejecentrene. Arkivfoto: Robert Andersen

Sydsjællands-tidende - 22. oktober 2020 kl. 16:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

I forlængelse af Sydsjællands Tidendes tidligere artikler om forholdene på Vordingborg kommunes plejehjem forklarer ældrechef i Vordingborg kommune, Susanne Johansen, forklarer, hvordan den enkelte plejehjemsbeboers visitation og bevillingspakke omregnes til lønkroner til medarbejderne og fordeles på hvert enkelt plejecenter, der derefter burde kunne varetage de opgaver, beboerne har behov for. I Vordingborg kommune erkender Susanne Johansen, chef for Afdeling for Pleje og Omsorg, at man har svært ved at rekruttere nok personale til plejesektoren.

- Det er korrekt at Vordingborg kommune, ligesom resten af Danmark, er udfordret af mangel på uddannede medarbejdere. Der er gennem de sidste mange år uddannet for få til pleje- og omsorgsområdet i Danmark til at dække behovet for pleje og sygepleje til et stigende antal ældre og syge. Det har også haft betydning for rekruttering af uddannede medarbejdere til plejecentrene i Vordingborg Kommune, udtaler hun således til Sydsjællands Tidende.

- Vordingborg kommune har imidlertid siden 2016 haft en særlig rekrutteringsindsats i samarbejde med Jobcentret, og har samtidig øget dimensioneringen af elever. Det er siden lykkedes at rekruttere elever til social- og sundhedshjælperuddannelse og social- og sundhedsassistentuddannelse. Og der er ansat rigtig mange kompetente medarbejdere, straks de har afsluttet deres uddannelse. Der er tillige rigtig mange af vores dygtige medarbejdere, som har lyst til at blive i faget i mange år og de lærer fra sig til de yngre, siger hun og oplyser at antallet af ledige stillinger i år er færre end i 2019.

Frugtordningen Påstanden om at for lidt personale skulle gå ud over serveringen på plejecentrene svarer Susanne Johansen ikke direkte på. Hun siger derimod:

- Der er frugt til rådighed hver dag. Det er en del af døgnkosten, ligesom diverse mellemmåltider er det.

- Antallet af medarbejdere ved måltider varierer og afhænger af beboernes behov, om de spiser sammen i beboernes fællesareal eller om de spiser for sig selv i sin plejebolig. Der er prioriteret ekstra mandskab til at klare den praktiske del af måltidet eller til at bruge anretning af måltid som en hverdagsaktivitet for at vedligeholde beboerens færdigheder. Nogle distrikter har truffet det valg at samle timerne til dage for, på skift, at gøre lidt ekstra i ét boligområde. Det kan være at bage eller lave noget ekstra udover det sædvanlige.

- På Rosenvang ønsker nogle beboere frugt til morgenmåltidet. Andre har til tider lyst til at snitte frugtsalat sammen med en medarbejder og medbeboere. At lave frugtsalat betragtes som en del af en hverdagsaktivitet, noget ekstra. Medarbejderen siger som en del af aktiviteten "tak for hjælpen" og motiverer på den måde beboeren til at være en del af en fælles oplevelse en anden gang, når beboeren får lyst til det. Ellers tilbydes hele stykker af årstidernes frugt. Der er ingen personalereduktion forbundet med at servere hele stykker frugt i stedet for frugtsalat.

Normering af personale Hvor meget personale, der er på arbejde på de enkelte plejecentre på givne tidspunkter af døgnet er ikke sådan lige til at sige. Susanne Johansen forklarer, at der er mange hensyn, der her spiller ind.

Hun forklarer, at det enkelte plejecenter har en grundnormering af fast personale, som dækker et gennemsnitligt behov for hjælp. Der tilføjes flere ansatte, såfremt beboernes samlede behov er højere end det gennemsnitlige.

- Det enkelte distrikt tager stilling til det nødvendige antal nattevagter, aftenvagter og dagvagter i fremmøde. Der skal som minimum være to i nattevagt på et plejecenter i Vordingborg kommune, men der kan være tre, såfremt der bliver behov for det. Der bliver for eksempel behov for tre på de største plejecentre, hvis beboere mod forventning er vågne om natten i stedet for at sove.

Susanne Johansen svarer således ikke direkte på kritikken af, at der ikke er nattevagter på hver afdeling, ligesom hun heller ikke uddyber, hvorvidt der kan kaldes personale ind med kort varsel, når beboere eksempelvis som hun selv oplyser "mod forventning er vågne om natten i stedet for at sove".

- Normeringen er variabel og det har den betydning, at antallet af ansatte på arbejde i hver vagt bliver justeret kontinuerligt, så det passer med omfanget af plejepakker omregnet til lønkroner. Det gælder for eksempel at reducere antal medarbejdere i vagten, når der grundet dødsfald er ledige plejeboliger frem til at den næste lejer flytter ind.

