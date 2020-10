Se billedserie Nu kan de tohjulede køre ud mod solnedgangen - eller i hvert fald ind mod Vordingborg - på splinterny asfalt. Hele vejen fra DGI Huset og ud mod rundkørslen i Ørslev bliver nylagt. Foto: Michael Thønnings

Cykelstiarbejde er godt i gang - men hvad med det sidste?

Sydsjællands-tidende - 27. oktober 2020 kl. 16:03 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Der er godt gang i ny asfalt på cykelstierne i Vordingborg. Den seneste uges tid har man været godt i gang med at rydde og nyasfaltere cykelstierne fra rundkørslen udenfor Vordingborg og ud mod rundkørslen i Ørslev. Hel den ene side er således næsten færdig og ser ud til at blive fin at cykle på.

Projektet der nu er gået i gang er i øvrigt så nyt, at det først er i denne uge at pengene reelt besluttes frigivet af økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Men asfaltfolkene har altså været hurtige.

Projektet, der laves nu, indbefatter Københavnsvej fra DGI Huset og ud til rundkørslen i Ørslev, samt cykelstien ned forbi uddannelserne på Chr. Richardtsvej. Dertil er det meningen at Solbakkevej og vejen ud mod Nyråd skal have nye asfalt, ligesom det nye vejstykke ved Sct. Clemensvej i Kastrup også står for tur.

Det samlede projekt koster forventeligt to millioner, og skulle også have omfattet Færgegaardsvej, men det blev tilsyneladende for dyrt, fordi der også skulle ændres kansten, hvor man blot kan køre asfalt på direkte de andre steder.

Ny og gammel sti mødes.

Foto: Michael Thønnings



Til sommer Men hvad så med det sidste stykke?, vil nogen måske spørge. Stykket af Københavnsvej fra DGI Huset og ind mod byen er måske den cykelsti i byen der trænger allermest til en gang ny asfalt.

Se, det lader vente lidt på sig. Stykket her er nemlig sit helt eget projekt, der i øvrigt har været undervejs i mange år. Her lader det nu til at man er gået væk fra en storstilet løsning med allé-træer og lignende men vil sørge for at ordne cykelstier og kantsten med videre på stykket - måske endda plante lidt. Den helt præcis plan skal dog lige vedtages, men det er forventeligt at projektet her kommer i udbud snarligt, så del vil kunne udføres i løbet af foråret eller sommeren 2021.

Det er gået hurtigt. Nedkørsler og veje på tværs

bliver også passet til. Foto: Michael Thønnings