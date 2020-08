Se billedserie I 2014 indviede man to cykelspor på det militære øvelsesterræn på Kulsbjerg. Kun et par år senere opgav cykelklubben at vedligeholde ruterne, der igen og igen blev kørt i smadder af kamvogne. Foto: Mille Holst

Cykelrute på Kulsbjerg ødelagt igen og igen og igen...

Det er flere år siden af Vordingborg motionscykelklub opgav at vedligeholde de to mountainbikespor, man i 2014 anlagde på Kulsbjerg. Militærets kampvogne kører hele tiden sporene og skiltene i stykker. I 2014 anlagde man et mountainbikespor gennem det militære øvelsesterræn på Kulsbjerg. Ideen hertil kom fra skoleelever på Stensved skole, og med opbakning fra lokalrådet og Vordingborg Motions Cykelklub, der har skullet vedligeholde sporet til og med 2019, blev sporet anlagt med midler fra balndt andet Forsvaret, Naturstyrelsen og Vordingborg Kommune.

I dag er det så som så med brugen af ruten, som ikke længere bliver vedligeholdt. Alle skilte og markeringer er desuden væk.

For nemt og for ødelagt For Bjarne Larsen fra Byens Cykler har de to ruter på Kulsbjerg aldrig rigtig været interessante.

- Der er ikke noget teknisk svært ved den rute, mener han.

Der blev da også i sin tid kun lavet to nemme spor, mens den svære rute aldrig blev etableret. Hver onsdag cykler Bjarne Larsen og en gruppe mountainbikeentusiaster af sted på deres cykler, men istedet for at benytte sporet på Kulsbjerg, kører de i Vintersbølleskoven. Dér kan cylisterne nemlig nogenlunde regne med, at cykelsporet bliver ved med at være, som det er. Netop dét er der problemer med på Kulsbjerg.

- Det er militært område. Det du bygger der, kan du risikere ikke er der imorgen, fortæller Bjarne Larsen, der var med den dag for knap seks år siden, hvor cykelsporet på Kulsbjerg blev indviet.

- Det var rigtig godt, men der gik kun en til to måneder, så var der kørt kampvogne henover, fortæller han.

Mangler genkendelighed Det er ikke fordi mountainbikerytterne ikke er interesserede i kanter og spring, som kan gøre cyklingen svær - tværtimod - men Bjarne Larsen forklarer, at rytterne trods alt skal kunne kende ruten, så de ikke pludselig drøner rundt i et sving og opdager at sporet foran dem er væk.

- Det man godt vil have er lidt hop og spring. Skoven i Nyråd har mange ting af naturlig grund. Derfor kører vi derude. Du er sikker på, hvordan der er fra gang til gang, fortæller Bjarne Larsen, og netop genkendeligheden mangler på Kulsbjergruten.

- Der er jo ingen, der vil bruge tid på at lave noget, hvis militæret bare kommer og kører over.

- Vi har spor her, men det er spor, ingen gør noget ved, siger han.

Cykelklub opgav ruten Hos Vordingborg motionscykelklub lægger formand Klaus Michael Jensen heller ikke skjul på, at cykelsporet på Kulsbjerg er kuldsejlet.

- Vi opgav det, for det blev hele tiden kørt i stykker af store kampvogne og afmærkningen blev kørt væk, siger han og fortæller at cykelklubben én gang lavede en gennemgribende renovering af sporet - med frivillig arbejdskraft.

- Men det var så det. Jeg tror vi opgav det efter et par år, siger formanden ærgerlig og fortæller, at klubben for år tilbage også pillede introduktionsskiltet til mountainbikeruten ned.

- For vi kunne ikke være bekendt at anbefale nogen at køre der, siger Klaus Michael Jensen og fortsætter håbefuldt:

- Det ville da være oplagt, at få noget op at stå i Vintersbølleskoven i stedet.

Arbejder på nye ideer I Vordingborg Kommune er det langt fra alle, der har hørt, at cykelsporet på Kulsbjerg er væk. Borgmesteren har de senere år ved adskillige lejligheder fremhævet netop denne cykelmulighed og i administrationen henviser man også til mountainbikesporet som et tilbud til borgerne. Thorbjørn Kolbo, formand for Kultur Idræt og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune, siger:

- Vi har ikke tidligere hørt, at det skulle være et problem på Kulsbjerg. Der er ingen, der har sagt noget.

Han pointerer samtidig, at cykelsporet på Kulsbjerg ikke var et kommunalt projekt, men noget der var forankret på Stensved skole og i lokalrådet. Kommunen havde blot bevilget midler til projektet. Det er dog ikke første gang et samarbejde med Forsvaret ender i vasken. For nogle år siden udarbejdede man fuldstændige planer og tegninger til at fodboldanlæg til Vordingborg IF, som skulle ligge på Forsvarets arealer mellem Vordingborg Kasernen og Gåsetårnskolen. En ændring i Forsvarets trusselsbillede gjorde det dog umuligt at realisere planerne.

- Fra den ene dag til den anden kunne det ikke lade sig gøre, siger Thorbjørn Kolbo, der derfor er på udkik efter andre arealer til at højne folkesundheden. Blandt andet vores kyster og skove.

- Løbe- og cykelruter bliver efterspurgt i meget stort omfang, og det er vigtigt for folkesundheden, fortsætter udvalgsformanden. I budgetforhandlingerne har han lagt op til at der afsættes midler til netop cykling. Blandt andet håber han, at der kan samles et flertal til at etablere en bynær bane til BMX-cykler, men også til at etablere nye mountainbikespor - eksempelvis i Vintersbølleskoven, hvor mange i forvejen kører. Hvad der i sidste ende kan realiseres afhænger både af de bevilgede midler og borgernes egne ønsker, fortæller han.