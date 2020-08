Se billedserie Magnus og Inge Friis Petersen havde i foråret krondiamantbryllup. Coronaen satte en stopper for festlighederne, men på lørdag kan parret endelig fejre brylluppet - og det endda på Magnus? 90 års fødselsdag. Fotos: Mille Holst

Corona satte stopper for bryllupsfest - nu fejres det med 90 års fødselsdag

Sydsjællands-tidende - 06. august 2020 Af Mille Holst

Krondiamantbrylluppet måtte udskydes på grund af corona. Nu fejres det samtidig med 90 års fødselsdag. I 65 år har Inge og Magnus Friis Petersen været gift. Det fejrer de for den nærmeste familie og venner den 8. august, hvor Magnus samtidig fylder 90 år.

Krondiamantbrylluppet var dog egentlig i foråret, men her satte coronaen en stopper for festlighederne, og ægteparret besluttede meget hurtigt, at begivenheden skulle fejres samtidig med Magnus' runde fødselsdag. For fejres, det skal det.

Inge og Magnus har altid holdt af at samle familie og venner til festlige lejligheder - og ikke bare til de traditionelle højtider. En anledning kunne være, at roehøsten var kommet i hus.

Dronningen har skrevet til parret i anledning

af krondiamantbrylluppet. Foto: Mille Holst



På selve dagen i foråret kom den nærmeste familie dog forbi - selvom Inge havde sagt, at de ikke skulle. De pyntede op med flag på vinduerne og spiste medbragt mad i gårdhaven.

- Vi havde flere hold fra klokken 10.30 til klokken 17. Vi måtte jo ikke være sammen så mange, fortæller Inge, der dog var ked af, at Krondiamantbrylluppet ikke kunne blive fejret med maner på dagen.

Tiderne ændrer sig Magnus er født og opvokset på et landbrug uden for Esbjerg. I 1960 blev han gift med inge, der var fra Ugledige, og parret slog sig ned på Sydsjælland.

- Jeg ville gerne have været mekaniker, men det var umuligt at komme i lære, fortæller Magnus Petersen, der derfor efter sin konfirmation blev sendt ud at tjene hos sin farbror.

- Jeg fik ikke noget for det, mindes Magnus, der heller ikke havde haft noget at sige i forhold til, hvor han skulle ud at tjene og om han overhovedet skulle det. Sådan var det nu engang dengang.

Inge, der voksede op under temmelig fattige kår på forældrenes lille landbrug ved Ugledige, har ligeledes altid arbejdet på gårde.

- Jeg ville gerne have været på realskole, men det havde vi ikke råd til, fortæller hun og mindes, hvordan faderen remsede alle de udgifter der var forbundet med en sådan uddannelse op: Skoletøj, bøger...

- Da jeg blev konfirmeret, ville jeg gerne være frisør, fortsætter Inge, men heller ikke dette kunne blive til noget; pengene var ganske enkelt for små. Forældrene havde otte tønder land og tilkøbte på et senere tidspunkt yderligere otte tønder land. Under krigen gravede faderen tørv for at supplere indkomsten.

- De solgte grisen for at betale terminen, og til jul måtte de så købe en lille steg, mindes Inge og peger på væggen, hvor der hænger et maleri af forældrenes gård. Her hænger også malerier af Magnus' fødehjem og fotografier af familiegårdene - blandt andet Inge og Magnus' egen gård, som de som unge købte i Lillemark mellem Allerslev og Præstø. Her havde de køer og grise og boede gennem 36 år.

Uddannelse blev det altså ikke til for Inge, der i stedet kom i huset på en gård og senere fik arbejde som kokkepige på en højskole.

- Jeg havde lidt af et ansvar, fortæller Inge, der kun havde fri om søndagen, når hun vel at mærke først havde skrællet kartofler og vasket op. Lønnen var 275 kroner om måneden.

Dét arbejde kom hende til gode, da hun blev gift med Magnus og skulle holde styr på gårdens bolig. De kunne begge tage en tørn i stalden, men det huslige arbejde var Inges gebet.

- Jeg kan ikke lave mad. Det har jeg aldrig prøvet, siger Magnus og fortsætter:

- Jeg har heller aldrig vasket tøj i vaskemaskine, men jeg vasker op.

- Sådan har tiden forandret sig, siger Inge, der kan se, at både hendes egne fire sønner og børnebørnene, som der er 10 af, fordeler disse opgaver mere ligeligt imellem sig - og både kvinder og mænd har arbejde udenfor hjemmet.

I dag får Inge hjælpe til det huslige arbejde, og også børn og børnebørn er flinke til at komme og hjælpe, når der er brug for det. Men én ting står Inge stadig for: Madlavningen. hun sørger for, at der er varm mad to gange om dagen og dessert. I øjeblikket er det jordbær, men det kan også være frugtgrød.

Arbejder sig op Inge og Magnus havde ikke mange penge at rutte med de første år og de kan blandt andet huske, at de måtte låne penge af hendes far en jul. Økonomien er med årene dog blevet bedre og ægteparret har blandt andet været på adskillige campingferier og to rejser til USA, hvor Magnus har en kusine og hvor Inges søster har en svoger. Uden at kunne et ord engelsk var ægteparret afhængige af, at slægtningene i USA kunne huske det danske sprog. Rejserne har gjort et stort indtryk på både Inge og Magnus, og på væggen hænger et maleri af den udsigt, de havde fra et hotelværelses altan.

Mens de stadig drev gården i Lillemark blev det dog ikke til så mange rejser, for dyrene skulle jo fodres og malkes hver dag. Og selvom naboen var flinkt til at hjælpe ("Når det var en landmand, så vidste man jo, at de blev passet, som de skulle", siger Inge), så var det bare ikke noget man gjorde.

Holder sig aktive Inge og Magnus Friis Petersen har spillet kort gennem mange år, men coronaen har også lukket ned for denne aktivitet. Istedet spiller Magnus kort på computeren, og Inge løser Kryds-og-tværs. Ind imellem tager de også bilen, og så kører Magnus dem på tur i området.

- Han kan godt lide at køre, siger Inge og fortæller, at Magnus også arbejdede som taxachauffør, mens de havde bedriften. Det kunne også blive til natarbejde, og ind imellem måtte Inge så tage sig af dyrene alene. Da Magnus til sidst fik arbejde som sælger hos Opelforhandler H.P. Hansen på Goldschmidtsvej, solgte de gårdens køer.

Ingen veganermad På lørdag fejrer ægteparret sit krondiamantbryllup og Magnus' fødselsdag for de 60 nærmeste familiemedlemmer og et par venner. Og der kommer sprit på bordene til hænderne - sådan må det jo være, når der er corona i luften.

- Vi skal have gammeldags mad. Ikke noget med det der veganermad, slutter Magnus Friis Petersen med et grin.