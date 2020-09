Borgmester Mikael Smed (S) gik på skærmen til sidste uges kommunalbestyrelsesmøde, hvor det kirkelige fyldte en del. Foto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Corona-digitalisering og kamp om kirken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-digitalisering og kamp om kirken

Sydsjællands-tidende - 01. september 2020 kl. 20:00 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En digital borgmester og en lang kirke- og konfirmationsdebat prægede kommunalbestyrelsesmødet. Som vanligt var borgmester Mikael Smed (S) mødeleder, da kommunalbestyrelsen mødtes i onsdags, men han var iført en skærm i dagens anledning.

- Jeg har ikke lov at være tilstede, forklarede han indledende og påpegede, at han muligvis var smittet med corona, da en kammerat, der efterfølgende viste sig at være smittet, havde været med til en konfirmationsfest søndagen inden.

- Men jeg har ingen symptomer, beroligede han, og "hakkede" kun lidt i det gennem aftenen, hvor han altså var hjemme i Hjelm, men digitalt tilstede i byrådsalen.

- Vi vil da gerne vide om vi andre har samme mulighed til rådighed, lød det fra oppositionens Michael Seiding Larsen (V), der undrede sig over, om det kun var borgmestre, der kan få lov at være digitale og i sikkerhed fra mulig smitte. Men det var undersøgt, og Mikael Smed kunne henvise til de mange nødlove, der betyder at "en eller flere" kan deltage digitalt i et kommunalbestyrelsesmøde, hvis det er nødvendigt.

- Men jeg havde et møde med dig og Lau (Svendsen Tune, kommunaldirektør, red.) mandag morgen klokken otte. Hvorfor er jeg ikke informeret. Hvor er sikkerheden, spurgte Heino Hahn (Ny borgerlig), der arbejder som sosu og dermed er i kontakt med folk i risikogruppen.

- Men vi har hverken krammet eller givet hånd, lød det fra borgmester-skærmen, mens byrødderne lyttede fra pladserne i endnu en ny corona-sikker formation, der i øvrigt betød, at der kun var plads til fire tilhørere ud over pressen.

Og så kunne mødet gå i gang - dog med et sent afbud fra Kirsten Overgaad (V), der sendte Venstres fjerdesuppleant Jørn Elo i salen til en lang aften, hvor især kirken og konfirmationer kom i spil.

Overformynderiet

Her kørte en intens debat om hvem der egentlig har ret til hvad, når det kommer til børnenes konfirmationsforberedelse, der på Møn foregår i ottende klasse, mens det er i syvende klasse i resten af kommunen. Desuden vil kirken ofte lægge beslag på morgentimer, mens man fra politisk side gerne vil rykke de gejstliges rådighedsinterval til om eftermiddagen, hvor de unge alligevel - angiveligt - ikke skulle være så modtagelige for skolelæring.

Sagen kom på baggrund af et ønske om ensretning, og en embedsdelegation var tilsyneladende sendt til provst Mette Magnusson. På baggrund af en kort snak med hende, havde embedsfolket lavet et notat, hvor der blev lagt op til at al konfirmation skulle være i syvende klasse og forberedelsen om eftermiddagen.

Det synes lærerne i kommunalbestyrelsen var en fremragende idé, og skoleudvalgsformand Nikolaj Reichel (S), Kenneth Andersen (S) og Else-Marie Sørensen (SF), fortalte blandt andet om hvor hårdt det er i syvende klasse og hvor svært det er, at forholde sig til andet end skolen.

- Det her er overformynderiet, der skal vise muskler, rasede Eva Sommer Madsen (V), der ligesom resten af Venstres gruppe ikke lagde fingrene imellem i forhold til at præsterne kun har børnene ganske kort - i forhold til at skolen har dem i ti år.

- Men provsten afviste samtlige forslag, så må vi forhandle med menighedsrådene, lød det fra borgmesteren, der måtte lukke talerrækken og lod flertallet beslutte at konfirmationsforberedelse skal ensrettes, lægges i ottende klasse og i øvrigt skal foregå om eftermiddagen. Dog blev det aftalt, at den nærmere proces for hvordan det skal foregå, kommer forbi det politiske udvalg. Venstre, Konservative, DF og Nye borgerlige gjorde derimod klart, at de mente, at det var en sag mellem præster og skoler.

Kræver undskyldning

Efter mødet har provst Mette Magnusson dog reageret og i et åbent brev til kommunalbestyrelsen påpeger hun, at hun føler sig hængt ud borgmesteren og at de to embedsmænd - den forlængst stoppede børnedirektør Jacob Thune og den nye skolechef Charlotte Grummesgaard - var sendt i byen med et klart formål om ensretning.

- På mødet den 9. marts noterede embedsmændene ned, hvad jeg gav udtryk for og ville underrette kommunalbestyrelsen om min holdning. Jeg forventede derefter en henvendelse fra Vordingborg kommune for eventuelt at komme i gang med en drøftelse af emnet, men jeg har intet - absolut INTET hørt, skriver provsten. Hun fortsætter.

- På kommune-TV kan jeg imidlertid nu pludselig høre og se både borgmesteren og formanden for BUF-udvalget sige, at jeg skulle have afvist at drøfte placering af konfirmation og konfirmationsforberedelse med dem. Det er en usandhed, skriver hun og opfordrer kommunalbestyrelsen til at følge folkeskolelovens og mødes med et udvalg af kommunens præster til en drøftelse om placering af konfirmation og konfirmationsforberedelse: -"...da det åbenbart er noget, man fra kommunens side ønsker at ændre", skriver hun.

- Det ville klæde både borgmesteren og formanden for BUF-udvalget at give mig en undskyldning, fordi de offentligt hænger mig ud som én, der afviser en drøftelse om et relevant emne.

Det ville jeg da aldrig gøre, lyder det fra provsten.