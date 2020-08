Brændenælder overtager stiareal

Kommune og borgere er ikke altid enige om, hvordan de offentlige grønne områder skal passes og fremstå. Således heller ikke omkring en sti til Rådhusparken midt i Vordingborg by. Gående kan komme fra Prins Jørgens Allé til Rådhusparken via en sti, der går parallelt med Carit Etlars vej. Denne sommer er stien fint farbar, men bedene langs stien er fuldstændig tilgroet af ukrudtsplanter - især brændenælder, der stortrives og er blevet meterhøje.

- Aldrig har jeg set noget så overgroet med ukrudt. Alle planterne drukner i blandt andet brændenælder. For nogle år siden blev der plantet Rhododendron, men de er ikke til at få øje på, fortæller Dorthe Hansen til Sydsjællands Tidende, som hun beder om at undersøge sagen. Hun har selv flere gange mailet til Vordingborg Kommune... - men det hjælper ikke, siger hun.

I kommunens afdeling for Trafik og Ejendomme er driftsleder Michael Kornbech helt med på, hvordan stien tager sig ud, men det er ikke noget kommunen har planer om at gøre noget ved.

Således holder kommunens folk stien farbar og slår også græsset langs stien, men derudover får området lov at passe sig selv. Michael Kornbech fortæller, at krattet ikke er et forsøg på at øge biodiversiteten; kommunen holder det blot som ganske almindelig pleje. Plejen består ganske enkelt i at træer og buske beskæres efter behov, men ellers får området lov at passe sig selv.