Borgmester Mikael Smed (S) vil fremover have eget kontor i både Præstø, Stege og Vordingborg og vil arbejde på skift hvert sted. Arkivfoto: Thomas Olsen

Borgmester skifter kontor hver uge:

Man skal undlade at overfortolke coronaregler

Sydsjællands-tidende - 05. november 2020 kl. 16:03 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Trods coronarestriktioner og opfordringer om at arbejde hjemme, har borgmesteren netop iværksat en plan om at komme mere rundt på de kommunale arbejdspladser og indfører ugentlige kontorskift. Selvom anden bølge af corona hærger, og opfordringen fra myndighederne lyder at man begrænser sin sociale omgang med andre mennesker og så vidt muligt arbejder hjemmefra, så rykker borgmester Mikael Smed (S) i denne uge ind på et nyt kontor på rådhuset i Præstø. Her skal han være en uge inden han igen rykker - til et kontor i Stege - og siden tilbage til rådhuset i Vordingborg. Den rotation mellem arbejdspladser og kontorer, regner man med at fortsætte fremover.

- Jeg ønsker at komme rundt dels i kommunen og dels til medarbejderne, der arbejder på de forskellige kommunekontorer. Ligesom jeg også besøger de kommunale institutioner løbende, lyder det fra Mikael Smed, der hver uge kommer til at færdes i nye kontormiljøer og med forskellige medarbejdere.

Han mener dog ikke, at det er et problem, at han arbejder ude omkring på forskellige steder og med skiftende medarbejdere, fremfor at arbejde hjemme med begrænset kontakt, som der opfordres til, hvis det er muligt.

- I dette tilfælde er mit særlige ansvar at overholde restriktioner, følge anbefalinger, men også at undlade overfortolkning af reglerne, da det har en negativ effekt, mener borgmesteren, der dog vedholder, at man som borgmester har et særligt ansvar for at optræde korrekt.

Synes du det er fair overfor de medarbejdere, der nu vil få dig som "nær kontakt" og dermed udsættes for smitte i højere grad, end hvis du havde bibeholdt en fast arbejdsplads - eller måske så vidt muligt havde arbejdet hjemme?

- Der er ingen medarbejdere, der får mig som nær kontakt. Man skal huske at en nær kontakt er en som man er tæt på - under en meter - i længere tid eller som man har haft fysisk kontakt med. Jeg vil selvfølgelig overholde afstandskrav og almindelig hygiejne, som vi gør på alle kommunens arbejdspladser. Det er jo vigtigt her, at kommunen på ingen måde er lukket ned - vi er i fuld drift, påpeger Mikael Smed.

Han fremhæver desuden at der netop er færre medarbejdere på matriklerne og der derfor er god mulighed for at overholde alle restriktioner og anbefalinger.

Borgmesteren vil fremover arbejde fra henholdsvis Præstø Rådhus på Østerbro 2 og rådhuset i Stege, Storegade 56, mens han i Vordingborg fortsat vil arbejde fra sit kontor på rådhuset i Valdemarsgade, om end han ikke nødvendigvis vil sidde ved skrivebordet hele tiden. Ordningen begynder nu og fortsætter resten af året og videre i hele 2021.

I en pressemeddelelse forklarer han i øvrigt at det kommende rådhus, som man har besluttet at bygge, slet ikke vil have et egentligt borgmesterkontor.

- På det nye rådhus bliver det helt naturligt, at man som borgmester flytter sig mere rundt i kommunen. Derfor synes jeg, det giver rigtig god mening at starte allerede nu, lyder det.