Jens Lohse og hans mor Karen Jensen glæder sig over, at Jens? angst for mørke er blevet mere afdæmpet efter at han har fået nogle værktøjer til at tøjle den. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Bliver angsten kvit sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bliver angsten kvit sammen

Sydsjællands-tidende - 12. juni 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rigtig mange børn er mørkeræd, men for Jens Lohse udviklede frygten sig til decideret angst og hæmmede både ham og hans familie i deres dagligdag. Gennem et forløb, hvor han og hans forældre sammen med andre børn og deres forældre lærte at tale anderledes om angsten, er Jens godt på vej til at blive angsten kvit.

Vordingborg/Stege Jens Bagge Lohse har været mørkeræd al den tid, han kan huske, men de senere år er angsten gradvist blevet værre og værre, indtil han hverken kunne være alene hjemme eller gå ud med skraldeposen efter solnedgang.

- Det hæmmede Jens og blev mere og mere hæmmende for os også, fortæller hans mor Karen Bagge Jensen, der i samråd med sin mand derfor besluttede, at de måtte have professionel hjælp. Det viste sig dog at være svært eftersom der er lange ventelister i det offentlige system. Ad omveje fik familien kontakt til Monica Breitenstein, der som selvstændig tilbyder gruppebehandlinger i lokaler i det gamle rådhus i Stege. Her gik Jens i et gruppeforløb på et par måneder, og gradvist har han fået sin angst under kontrol. Hele tiden under behandlingen var det Jens selv, der satte målene. Og med små skridt ad gangen lykkedes det Jens først at gå ud med skraldet sammen med en voksen, til selv at gå ud med det og siden at kunne være alene hjemme i ti minutter, så en time.

- Næsten fra første dag sov du bedre. Det gjorde en kæmpe forskel, siger Karen Bagge og ser på sin søn. For med sønnens gode nattesøvn, kom også natteroen til resten af familien.

Sammen om forløbet

Gruppeforløbet har for både Jens og hans forældre været en god oplevelse, for selvom børnene var meget forskellige og havde forskellige former for angst, så fik de stor gavn af at høre om hinandens udfordringer, og forældrene kunne sparre med hinanden. For Jens er der heller ingen tvivl om, at det var vigtigt, at det ikke kun var ham, men også forældrene, der deltog i behandlingen.

- Det havde været lidt underligt, hvis ikke de havde været der, siger han og hans mor Karen Bagge supplerer, at sønnens angst blev et problem for familien, så det blev også vigtigt for de voksne at få hjælp til at hjælpe deres søn.

- Jens kunne ringe allerede på vej hjem fra skole, inden han var hjemme. Han kunne ringe 15 gange i løbet af en dag, og han skulle tale med en, når han kom hjem og gik igennem huset. Det blev et problem fordi vi fik mange konflikter om det, fortæller hun.

Både Jens og hans mor er enige om, at noget af det vigtigste, de har fået med sig fra kurserne er et fælles sprog.

- Vi har alle fået et fælles sprog om, hvordan vi taler om det her, fortæller Karen Bagge og fortsætter:

- Nu er vi blevet bedre til at sætte ord på. Jens kan sige: Jeg gider ikke gå ud med skraldet, men det er også fordi jeg er bange for at der står en.

I det hele taget har Jens fået en art værktøjskasse med sig i bagagen, som han kan ty til også i fremtiden, hvis han oplever angst igen. Og de værktøjer skatter han højt.

- Jeg vil lave en plakat til mit værelse med de værktøjer, vi har fået, fortæller han til avisen, og hans mor supplerer:

- De værktøjer og de ord, dem kommer vi til at bruge meget længe.

Selvværd og selvtillid

Det forløb, Jens Lohse har været igennem hos Monica Breitenstein er baseret på et Cool kids program.

- Men Monica har ændret i det, for for hende handler det meget om at vi fokuserer på barnets selvværd. Det er ikke det samme som selvtillid, fortæller Karen Bagge, og Monica Breitenstein forklarer selv til Sydsjællands Tidende:

- Det handler om børns selvværd i det hele taget; ikke bare om angst, men også om at være i sig selv, tro på sig selv og at man er god nok som man er, siger hun.

- Det her præstationssamfund, vi har...Vi kommer meget til at måle os i gøren, men vi skal ikke gøre noget som helst for at være gode nok. Gøren giver selvtillid, men det giver ikke selvværd. jeg arbejder på at øge selvværd, fortsætter Monica Breitenstein, der i øjeblikket udbyder hold i Stege, men håber også at kunne komme til at tilbyde noget i Vordingborg.

- Men jeg har ikke fundet egnede lokaler endnu, siger hun.

Mille