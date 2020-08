Se billedserie Jan Devantier står selv for renoveringsarbejdet i sin fritid. Foto: Mille Holst

Bevaringsværdigt hamskifte

Sydsjællands-tidende - 16. august 2020 kl. 13:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gammel bevaringsværdig bygning på Færgegaardsvej 74 i Vordingborg har i mange år set slidt og forfalden ud. Nu er ejeren i fuld gang med at renovere huset, og det bliver bemærket.

De der færdes på Færgegaardsvej i Vordingborg har næppe kunnet undgå at bemærke det: Beboelsesdelen til det gamle autoværksted i nummer 74 undergår i disse måneder en voldsom forandring.

Huset har i årevis været forfaldent og dårligt vedligeholdt, men i september måned sidste år tog indehaver Jan Devantier fat på en kæmpe renovering af bygningen.

- Det så jo ud ad helvede til til sidst, bemærker Jan Devantier, der hver weekend, når han har fri fra sit autoværksted, arbejder med renoveringen af bygningen.

Vinduerne er blevet skiftet. Facaden er blevet slebet og pudset og er ved at blive malet.

Det er Jan Devantier selv, der står for renoveringen.

Huset har tidligere været rødt, som det ses af

dette foto fra 1965. Her ses også tydeligt

mejeriudsalgstilbygningen ud mod vejen.

Foto: Mille Holst



- Du kan ikke betale dig fra det, siger han og fortæller, at han har fået flere mundtlige tilbud på meget af arbejdet, men de løber op i for ham uhyrlige summer.

- Jeg købte stilladset selv, så jeg ikke skal tænke på lejen, siger Jan Devantier, der fik en pris på opstilling af stillads på 90.000 kroner og en daglig leje på 400 kroner.

- Så kan du godt se, det dur ikke med håndværkere på, konstaterer han og glæder sig over, at han pt. ikke skal bekymre sig over at stilladset koster penge hver dag, det bare står, men i stedet kan sælge det eller leje det ud, når han engang er færdig med huset.

Huset var inden Devantier gik i gang med renoveringen i så elendig stand, at det bedst kunne betale sig at jævne det med jporden, som han selv siger.

- Men det er bevaringsværdigt, siger han og synes derfor han som ejer har en forpligtelse til at bevare huset. Men et bevaringsværdigt hus kan ikke bare istandsættes efter en moderne smag eller let løsning.

- Man er forpligtet til at det bliver i samme stil. Du kan ikke bare gå ud og købe de billigste vinduer, forklarer Jan, der også har forsøgt at ramme en farve til huset, som tidligere har været anvendt.

Flere farveprøver er prøvet af på muren inden

den endelige blev valgt. Foto: Mille Holst



Stolt ejer Færgegaardsvej 74 blev oprindelig bygget som Masnedsund Mejeri. På et gammelt fotografi fra 1948, som hænger i Jans værksted, er huset hvidt - både murværk og træværk. Men på et fotografi fra 1965, han har hængende ved siden af, er huset rødt, og denne røde farve, Jan Devantier forsøger at ramme.

Ved at kigge nøje på gamle lag af maling, er han endt ud med en rød, han synes ser rigtig ud. Vinduer og træværk bliver hvidt og soklen, som er det, han arbejder med i disse dage, bliver grå.

Når malerarbejdet er overstået, er næste skridt i renoveringsarbejdet trappen op til hoveddøren. Nogle af balustrene i gelænderet er knækkede og dele af dem mangler helt. Heldigvis har Jan nogle ekstra i kælderen, så de kan udskiftes.

- Men den trappe holder ikke 100 år, siger han.

Mens han viser os huset og fortæller om arbejdet, stopper forbipasserende op og betragter husets forvandling. En bilist ruller vinduet ned og råber: "Det ser sgu godt ud!", mens han kører forbi. Bemærkningerne og interessen gør Jan glad, for han lægger ikke skjul på, at renoveringsarbejdet er et kæmpe arbejde.

I de gamle puds- og malingslag på facaden

kan man endnu se, at huset har været rødt

engang. Foto: Mille Holst



Bevarer historien Masnedsund Mejeri havde et mejeiudsalg bygget på hovedbygningen.

- Det er derfor, der ikke er et vindue ud mod vejen, forklarer Jan Devantier, der dog har en plan for vægpladsen.

- Jeg regner med at lave et stort flot skilt til facaden; "Det gamle mejeri". Eller også for jeg en til at male et vindue med en dame i, siger han.

Mejeriudsalget blev revet ned, da bygningerne blev solgt og omdannet til autoværksted og tankstation i 1970'erne, men på dette tidspunkt var den gamle tilbygning, hvor det nuværende autoværksted, allerede revet ned og erstattet af det nuværende. Nedrivningen af mejeriudsalget var nødvendig for at bilerne kunne komme ind og ud af tankstationen.

Jan Devantier overtog autoværkstedet i 1987 sammen med de tilhørende bygninger ud mod både Færgegaardsvej og Volmersgade. I alt er her cirka 500 kvadratmeter beboelse udover værkstedet.