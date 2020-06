Banedanmark udbedrer i næste uge forholdene for kørestolsbrugere og blinde i lyskrydset Marienbergvej/Orevej. De to kryds ved Ny Næstvedvej må imidlertid vente til der bliver lavet nye løsningsforslag. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Banedanmark laver fortovskanter om Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Banedanmark laver fortovskanter om

Sydsjællands-tidende - 24. juni 2020 kl. 16:01 Af Mille Holst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Banedanmark beklager, hvis arbejdet med de tre lyskryds i Vordingborg har været mangelfuldt. Det ene bliver lavet nu; de to andre afventer nye løsningsforslag.

I sidste uge skrev vi her i Sydsjællands Tidende om problemerne med høje fortovskanter ved tre nylavede lyskryds i Vordingborg. Kørestolsbrugere kan ikke benytte fodgængerfelterne, da der mangler ramper til op- og nedkørsel, og i Vordingborg Kommune er man ved at være godt træt af, at Banedanmark igen har lavet krydsene forkert. Samme problem gjorde sig nemlig gældende i de selv samme lyskryds tilbage i 2018, hvor vi her i avisen skrev om problemerne.

- Det er helt umuligt at bruge overgangene, lyder det fra lokalpolitiker Anders J. Andersen (S) og medlem af handicaprådet.

Retter det ene kryds Det lykkedes ikke i sidste uge at få en kommentar fra Banedanmark inden deadline, men siden har virksomheden skrevet til avisen.

- Vi er meget opmærksomme på, at det skal være trygt og sikkert at færdes - også for kørestolsbrugere og blinde. Når ramperne endnu ikke er færdige, skyldes det, at selve arbejdet i området ikke er færdigt. Det er vi i fuld gang med. Vi har nu inviteret kommunens folk med ud og se på krydsene snarest muligt, for at vi i fællesskab kan finde løsninger, så vi sikrer at ramperne fungerer godt og sikkert for kørestolsbrugerne og blinde, siger Pernille Palstrøm, anlægschef på Ringsted-Femern-banen, på vegne af Banedanmark. Hun fortsætter:

- I forhold til krydset ved Marienbergvej/Orevej er det allerede aftalt, at der skal laves nye asfaltramper. Det arbejde skal efter planen udføres i uge 27 (næste uge, red.). I forhold til de to øvrige lyskryds er aftalen, at Banedanmarks entreprenør udarbejder et løsningsforslag, der efterfølgende skal drøftes på et møde mellem Banedanmark og Vordingborg Kommune, så vi sikrer, at begge parter er enige i løsningen. Vi håber, at det møde kan holdes allerede i uge 27, så vores entreprenør kan lave arbejdet så hurtigt som muligt derefter.

Lokal undren Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Bjørn Buch, fagchef i Vordingborg Kommune, så vi forelægger Anders J. Andersen, medlem af handicaprådet og kommunalbestyrelsen, Banedanmarks udtalelse og spørger, hvorfor Banedanmark vil have entreprenøren til at lave et nyt løsningsforslag? Var man ikke tilbage i december 2018 enige om, hvordan lyskrydsene skulle laves?

- Banedanmark har ansvaret for, at overgangene fra dag ét opfylder kravene. Få det fixet hellere i dag end i morgen. Hvor svært kan det være? Så har jeg vist svaret på dit spørgsmål, lyder Anders J. Andersens umiddelbare svar.

Banedanmark udbedrer i næste uge forholdene

for kørestolsbrugere og blinde i lyskrydset

Marienbergvej/Orevej. De to kryds ved Ny

Næstvedvej må imidlertid vente til der bliver

lavet nye løsningsforslag. Foto: Mille Holst



Ser færdigt ud Anders J. Andersen undrer sig også over Banedanmarks udmelding om, at arbejdet ikke er gjort færdigt.

- Det fremtræder som om det er færdigt; det er malet op og så videre. På mig som lægmand fremtræder det som færdigt og afleveret arbejde, siger Anders J. Andersen, der dog understreger, at han ikke politisk har noget med sagen at gøre.

Beklager situationen - Vi følger altid lokalplanen og specifikt vejledningen omkring tilgængelighed. Det har - indtil nu - været vores opfattelse, at det også var tilfældet med hensyn til arbejderne i Vordingborg Kommune. Det er naturligvis beklageligt, hvis nogle af arbejderne har haft mangler i forhold til den gældende lokalplan. Det retter vi selvfølgelig op på snarest muligt, svarer Pernille Palstrøm på avisens spørgsmål om, hvad der er årsagen til, at Banedanmark ikke har fulgt lokalplanen for området; noget man ellers besluttede på et stormøde den 13. december 2018, hvor både kommune, Banedanmark og entreprenør deltog?

- Arbejderne bliver naturligvis udbedret, så de lever op til reglerne i den nuværende lokalplan. I krydset ved Marienbergvej/Orevej forventer vi, at arbejdet bliver udbedret allerede i uge 27. For de resterende to kryds udbedres arbejdet hurtigst muligt, så snart vi har haft mulighed for at drøfte entreprenørens løsningsforslag med Vordingborg Kommune, fortsætter Pernille Palstrøm.

Jeg kan forstå på kommunen, at den slet ikke er tilfreds med det arbejde Banedanmark her har udført (at det ikke er i overensstemmelse med den aftale, der er indgået). Hvad er Banedanmarks kommentar til det?

- Vi lægger altid stor vægt på, at det skal være trygt og sikkert at færdes for kørestolsbrugere og blinde, når vi ombygger kryds. Vi er derfor i dialog med Vordingborg Kommune om at udbedre arbejdet i de tre lyskryds, så vi er sikre på, at de fungerer tilfredsstillende for kørestolsbrugere og blinde, slutter Banedanmarks anlægschef.