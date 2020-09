Se billedserie En betjent viser fængslet frem... Foto: Michael Thønnings

Banditter sælger ud

Sydsjællands-tidende - 09. september 2020 kl. 20:05 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var hyggelig stemning i fængslet på Nordfalster, hvor de bød indenfor til høstmarked i sidste uge. En gut kommer slæbende med et kæmpe billede og efter ham følger et ældre ægtepar med et par fuglehuse af træ.

Det er nærmest som at komme en tur på kræmmermarked, da vi lander foran Storstrøms fængsel. Og det er da heller ikke helt galt. Fangerne sælger nemlig ud af det de går og sysler med til daglig og i torsdags gentog fængslet sidste års succes, og åbnede dørene til et stor høstmarked.

Her var både lokale keramikere, billedkunstnere og andre - der ikke normalt er bag tremmer - men også ægte betjente, med udstyr, køretøjer - og salgsobjekter, der er skabt af folk, der sjældent oplever friheden.

- Ja, det er banditternes ting. De får lov at eksperimentere - sammen med vores kok, men det er noget de selv finder på, fortæller Betina, der til daglig er betjent i Nyborg fængsel, men er taget turen over broerne for, sammen med vejlederen Rikke, at sælge ud af banditternes godter. Her er både syltetøj og forskellige former for sirup - lige fra saltkaramel til rabarber.

- Vi har ti fanger, der laver det her hver dag. De er meget stabile og er rigtig glade for det, siger Betina, der påpeger, at det er nogle af de "hårde drenge", der har det godt med at lave syltetøj og fyldt chokolade.

- Det er langtidsfanger, hvor de fleste har domme på to-cifrede antal år, siger hun.

Folkene fra fængslet i Nyborg var her også sidste år og måtte melde udsolgt, så de har taget den store bil med varer med i dag. For samarbejdet på tværs er ganske godt.

Lidt længere henne er det nemlig de "lokale fangers" ting, der bliver solgt. Her er både grills fra stålværkstedet og flødebollekastere, indkøbsnet og juletræsfødder, der alle sammen er mærket med "Fanger i sumpen" og et logo med en krokodille.

- I skulle lave et samarbejde med Krokodille Zoo, siger en gæst, der snakker med en af salgsbetjentene.

- I kunne lave en voldgrav hele vejen rundt og så have krokodiller i, griner han.

- Jeg kan godt lide idéen, smiler betjenten, der fortæller at navnet kommer af, at fængslet ligger på et område med en gammel sump.

- Det skulle jo hedde noget. Det som fængslerne laver hedder ofte et eller andet smart på engelsk - og det synes vi ikke det skulle. Så blev det fanger i sumpen, fortæller han og langer et fint fuglehus over disken.

Det er dog ikke kun boderne, hvor der er mange mennesker. En betjent viser hele "uro-udstyret" frem, mens en anden viser tegninger over fængslet. Og man kan endda se en ægte celle, hvor der både står coladåser, smøgpakker og er smidt vasketøj på gulvet. Meget autentisk.

Imens fortæller en betjent fra kriminalforsorgen om deres fangetransporter.

- Vi har jo omkring 70 kørsler af fanger om dagen, siger han og påpeger at de ofte skal fra fængsel og til retten på grund af fristforlængelser, retsmøder og lignende.

- Til en kompliceret narkosag, kan der godt være mange retsdage og der skal de køres hver gang, siger han og viser kassevognen, der har god plads.

Normalt er der dog kun én fange per transport - eskorteret af to betjente - men hvis det er de mere rolige indsatte, kan der være flere.

- Jeg har engang kørt med seks fanger, hvor vi var to betjente. De var fra et åbent fængsel, hvor vi var forbi København og turen sluttede fem timer senere, da vi afleverede den sidste på Renbæk i Sønderjylland, siger han.

Normalt er turen dog fra Nordfalster og til retsbygninger i det københavnske, men der er nok at se til. Måske derfor, var der også mulighed for lige at høre om hvordan man bliver betjent.

Og hvem ved om der blev indfanget et par nye fangevogtere, for der var mange mennesker, der lige skulle ned og snuse til fængselsluften og så måske lige have et bålfad eller lidt lokal brugskunst med hjem fra årets høstmarked.

