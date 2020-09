Bygningen der tidligere huset Vordingborg apotek er solgt og bliver blandt andet til lejligheder. Foto: Michael Thønnings

Apoteksbygning er solgt: - Her er et godt klima for opkøb

Sydsjællands-tidende - 08. september 2020 kl. 15:06 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nyrenoverede lejligheder på tegnebrættet efter Estate Invest har købt det tidligere apotek i Algade, Vordingborg.

Der gik lidt tid, men nu er Algade 82, der gennem mange år husede Vordingborgs apotek, blevet solgt.

Ligesom ved flere andre opkøb omkring Algade, er det Estate Invest, der har haft pungen fremme og lagt 4,6 millioner kroner for den fine bygning fra 1826, der i 2008 blev handlet for 15 millioner, men siden har skiftet hænder til knapt en tredjedel.

- Her er et godt klima for opkøb og der hvor vi køber, vil vi geren gøre en indsats, fortæller Direktør i Estate, Peter Nielsen.

Han påpeger at planen er at ansøge om at gøre en større del af bygningen til boliger.

- Vi ansøger kommunen om at reducere butiksarealet og om at bygge bolger bagtil, siger han og fortæller, at hvor der har været lejligheder øverst, så har der været erhverv, kontor og lager for apoteket ude bagtil i hoved- og sidebygningen, der skal laves om. Det yderste salgsareal, skal dog fortsat være butik.,

- Vi ved endnu ikke hvad der skal være og har ikke nogen konkrete planer, men det er jo nok ikke et lokale til en traditionel detailbutik, siger han.

- Men ejendommen trænger også til en renovering af selve klimaskærmen, så den bliver shinet op, siger direktøren, der ejer en del bygninger i Vordingborg - særligt omkring Algade.

I sommers overtog de således også bygningen der huser Tøjeksperten og for nogle år siden købte de alle Ole Poulsens ejendomme. Desuden er de involveret i de store boligbyggerier omkring stationen i Vordingborg.

- Vi har oplevet, at der har været meget efterspørgsel efter de helt bynære lejligheder mange stedet i provinsen, siger han og fortæller at de netop arbejder med at købe op, og sætte fuldstændig i stand, for derefter at leje ud.

- Det er især ældre der efterspørger lejligheder i helt nyrenoveret stand, der ligger centralt, siger han og kommer med et eksempel.

- Vi havde nogle rigtig fine lejligheder for enden af Færgegaardsvej - ud mod vandet, og så havde vi nogen inde i selve Algade. Og vi kunne bare se, at vi havde svært ved at leje dem ud, der lå længere væk. Det var ikke det folk var interesserede i, siger han.

- Vi kan se at det har ændret sig. Førhen var det ikke dem med høje indkomster, der boede inde i lejligheder i byerne, men det er et andet segment, der kommer nu, siger han og påpeger at lejlighederne skal være helt sat i stand - og det er netop det, de gør. Derfor afviser han heller ikke, at de kunne finde på at opkøbe mere.

- Hvis der er noget der byder sig, så kunne det sagtens være interessant. Vi syens godt om Vordingborg, siger Peter Nielsen.