Send til din ven. X Artiklen: Adler i spidsen for Konservative Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Adler i spidsen for Konservative

Sydsjællands-tidende - 24. juni 2020 kl. 12:02 Af Michael Thønnings Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Førstesuppleanten til byrådet, skal føre de Konservative til valgsejren næste år.

Jesper Adler fra Vordingborg, bliver de Konservatives spidskandidat, når der skal vælges ny kommunalbestyrelse i Vordingborg om halvandet år.

Det besluttede den Konservative vælgerforening til opstillingsmødet i Hollænderhaven mandag aften, hvor der var kamp om pladsen mellem partiets siddende byrådsmedlem, Daniel Irvold, Lundby, og netop Jesper Adler.

- Med valget af Jesper som spidskandidat og Daniel som kommunalbestyrelsesmedlem, har vi et superstærkt hold og et godt team til valget, fortæller de Konservatives lokalformand, Annie Holm Pedersen, der fortæller at aftenen forløb uden drama, og med stor opbakning til begge kandidater, der nu bliver henholdsvis nummer et og nummer to på de konservatives valgliste, mens de resterende kandidater falder endeligt på plads til januar.

Annie Holm Pedersen påpeger dog, at der hos partiet er sideordnet opstiling, så det vil under alle omstændigheder være dem med flest stemmer til valget, der bliver valgt ind.

- Der var måske lidt skuffelse hos Daniel, men han tog det flot og begge to sagde - også før afstemningen - at de vil sørge for at samarbejde. De repræsenterer begge to gode konservative værdier, som de vil arbejde for, påpeger Annie Holm Pedersen.

- Jeg ser det som en stor styrke, at vi har to store personligheder, der stiller sig til rådighed, og med to så stærke kandidater i front, så er det et af de stærkeste hold, vi har haft i flere år, siger hun.

Jesper Adler blev - på trods af, at han ikke sidder i byrådet - valgt med et pænt flertal på omkring to tredjedele af stemmerne, og formandens bud på valget af ham, handler blandt andet om, at han netop er meget udadvendt og er god til at "sælge varen", ligesom han er ganske kendt i Vordingborg, i forbindelse med badminton og kampen for hallen og tidligere job i Vordingborg bank, mens Daniel Irvolds styrke er, at han er vidende, har god erfaring og er skarp på, hvad der foregår i kommuenen.

- Derfor er det også et rigtig spændende parløb, der er lagt op til, siger Annie Holm Pedersen.

- Jeg er nok lidt en spradebasse

Erhvervsliv, skoler og bosætning, skal redde kommunen, hvis det står til de Konservatives Jesper Adler. Han har masser af planer og idéer og hans udadvendte natur, er formentlig blandt årsagerne til at to tredjedele af De Konservative pegede på ham, som deres nye spidskandidat, selvom han ikke har plads i byrådet.

- Jeg kan kun være stolt og beæret over, at de synes, at jeg kan løfte den opgave. Men jeg er da lidt overrasket og er ydmyg i forhold til valget - også fordi jeg synes, at Daniel (Irvold, red.) har gjort et kæmpestort stykke arbejde, siger Jesper Adler, der ved det kommende kommunalvalg kommer til at stå øverst på De Konservatives stemmeseddel.

- Jeg er nok lidt en anden profil - jeg er måske lidt af en spradebasse og lidt mere en terrier. Daniel er utrolig vidende - og ved også mere end jeg gør, fordi han sidder i kommunalbestyrelsen - men vi har hele tiden haft et godt samarbejde, for der er meget at læse, når man sidder ene mand i kommunalbestyrelse. Så vi er gode til at støtte hinanden, fortæller Jesper Adler.

Han påpeger dog, at vi nok når ind i 2021, før der går rigtig valgkamp i den og i mellemtiden bliver der bakket op om Daniel Irvolds arbejde. Men når det kommer til selve valget, så er han bestemt klar - også med punkter og planer.

- Vi skal arbejde for, at vi får en mere erhvervsvenlig kommune og et mere blomstrende erhvervsliv, siger kandidaten, der peger på, at det at tiltrække virksomheder - og dermed arbejdspladser er noget af det vigtigste der skal arbejdes med - også i forhold til at forbedre bosætningen.

Her peger han dog også på folkeskolen og daginstitutioner blandt mærkesagerne, hvor hans bud på en løsning er, at kigge på ledelsen.

- Ledelsen betyder meget og her tænker jeg både i forhold til at tilbyde efteruddannelse og mentorer. Men det er selvfølgelig ikke noget vi får løst i den første valgperiode, siger Jesper Adler.

- Det er vigtigt at en leder tør udfordre de ansatte - og tør lede, tilføjer han og påpeger at det er noget som han gerne vil kigge på i forhold til hele den kommunale organisation.

- Det gælder også i forhold til erhvervet. Vi skal have rykket medarbejderne i kommunen så de tænker erhvervslivet som en partner i stedet for en sag. Men der skal tænkes på en anden måde, siger han.

Alt passer i øvrigt ned i hans fem-punktsplan i forhold til at skabe øget bosætnting.

- Vi skal have mere og bedre erhvervsliv, så vi får skabt arbejdspladser. Vi skal have ordentlige muligheder for kultur og fritid, hvor kulturen er fin, men der mangler lidt på fritidsområdet og idrætsområdet. Naturen, den er der hak ved og man kan få et billigt hus. Det sidste er netop, at der er fokus på gode daginstitutioner og skoler. Vi har gode gymnasier, men der skal gøres mere for børn mellem 0 og 15 år, siger han.