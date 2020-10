Ældrechef i Vordingborg kommune, Susanne Johansen, mener at den verserende utilfredshed med eksempelvis maden på kommunens plejecentre bygger på en misforståelse. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Ældrekritik: - Der er gået noget galt i kommunikationen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældrekritik: - Der er gået noget galt i kommunikationen

Sydsjællands-tidende - 31. oktober 2020 kl. 09:10 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Kommunikation er en svær en. I al fald mener ældrechef i Vordingborg kommune, Susanne Johansen, at der er tale om en række misforståelser, når de ældre klager over maden og over at de ikke må besøge hinanden. De må nemlig gerne besøge hinanden, og de kan altid få noget andet mad, fortæller ældrechefen til avisen og kan således ikke genkende kritikken. Det er ikke rigtigt, når de ældre og pårørende på plejecentre i Vordingborg kommune, fortæller, at de ikke må besøge hinanden i hinandens boliger. Det siger ældrechef i Vordingborg kommune, Susanne Johansen, til Sydsjællands Tidende.

- Man må frit besøge alle dem, man vil, men det er bare udendørs, siger Susanne Johansen om besøg udefra på plejecentrene og præciserer at det gælder folk, der ikke er nære pårørende. Nære pårørende må nemlig gerne besøge indendørs. Desuden må ældre på plejecentrene gerne besøge hinanden, slår hun fast:

- De to beboere, du har talt med, er i samme zone. De er vant til at være sammen; de må gerne være sammen i deres zoner.

Hun mener iøvrigt, at den besked, personalet på Rosenvang gav Jytte Jensen, der ville medvirke i et interview med Sydsjællands Tidende, og som gik på at hun skulle opholde sig udendørs under interviewet, der ellers foregik i en privat bolig, i virkeligheden var ment som at journalisten skulle opholde sig udendørs. Altså at der er tale om en misforståelse.

Desuden kan det enkelte plejecenter ikke forbyde de ældre at besøge hinanden eller modtage besøg. Det var nemlig kun i forbindelse med den totale nedlukkelse i foråret, at der var tale om restriktioner; siden den gradvise genåbning har der været tale om anbefalinger.

- Det startede med restriktioner, så blev det anbefalinger; der er vi stadig i dag, siger Susanne Johansen.

- Alle kan til hver en tid gøre lige, hvad de har lyst til; vi har bare givet anbefalinger, fortsætter hun og slår fast:

- Vi har en anbefaling om at holde afstand, men de bestemmer selv.

Passende bemanding - Ingen dage er ens, men der er noget, der er i ret faste rammer. De fleste ved, hvornår de gerne vil se tv i boligen og hvornår de vil stå op, siger Susanne Johansen og fortæller, at nogle beboere på plejecentrene i gennemsnit kun har brug for en times hjælp om dagen.

- Så kan der ske det, at en kan blive syg, siger hun for at forklare, hvorfor beboerne ind imellem oplever, at de ikke lige kan finde noget personale: De er ganske enkelt ifølge ældrechefen ved at hjælpe en anden beboer.

Susanne Johansen tilbageviser også kritikken om, at der ikke er frugt til de ældre på Rosenvang i weekenderne, fordi der ikke er personale til at servere den.

Frugten er der, men det er korrekt, at den ikke bliver skåret ud og anrettet, siger hun og mener ikke, der mangler personale til opgaverne.

- I weekenderne er der det personale, der skal være der til plejen, siger hun.

- Vi skal have et hverdagsliv til at fungere for alle. Det skal føles trygt og godt, fortsætter hun og giver i øvrigt ikke meget for de pårørendes klager:

- Når man kommer som pårørende ser man en lille flig af hverdagen. Nogen gange er noget lidt anderledes end forrige gang, siger hun.

Oplevelse er misforståelse De dårlige oplevelser omkring maden, som ældre på plejecentret Rosenvang i sidste uge stod frem og fortalte om her i avisen, beror på misforståelser, mener ældrechef Susanne Johansen.

- Jeg tænker, der er gået noget galt i kommunikationen, siger hun og præciserer:

- Kerneområdet er at give en god oplevelse omkring maden.

Derudover mener hun, at en del af problematikken måske skyldes, at de utilfredse ældre ikke, da de flyttede ind på plejecentrene, har fået gjort opmærksom på, at der er ting, de ikke kan lide. Men det er ifølge ældrechefen aldrig for sent at gøre opmærksom herpå.

- Er der noget, man ikke kan lide, så kan man altid få noget andet, siger hun og mener også, at de ældre altid kan få mere mad, hvis de ønsker det.

- Spiser man i fællesskabet så kan man altid få mere, siger hun og gør opmærksom på, at personalet også holder øje med, om man nu får den mad, man har brug for.

- Hvis du en dag ikke vil spise hovedretten, så tilbyder personalet yderligere mellemmåltider, mener hun.

De, der er utilfredse med maden, opfordrer hun til at tage en snak med personalet, der serverer maden.

- Spørg plejepersonalet, om der er noget tilbehør, de kan få mere af i stedet for noget andet, eller noget salt og peber, foreslår hun og opfordrer også de ældre til at spise sammen fremfor i egen bolig.

- Brug fællesskabet og den glæde det er at spise sammen. Og brug tilbehøret, siger hun.

Under normale omstændigheder stilles maden frem på det fælles spisebord, og så kan de ældre selv tage det, de gerne vil have. På grund af corona bliver maden i øjeblikket øst op på den enkeltes tallerken, så de ældre kan ikke selv få lov at tage. Men de kan altid bede om mere kød og mere tilbehør, fortæller ældrechefen.

Coronaopskrifter Det er ikke personalet på det enkelte plejecenter i kommunen, der bestemmer, hvordan man vil tackle coronasituationen.

- Der er en færdig opskrift på, hvordan og hvad vi gør på det enkelte sted, fortæller Susanne Johansen og oplyser, at disse "opskrifter" kommer fra Styrelsen for patientsikkerhed. Selvom regeringen melder nye anbefalinger ud, så kan den enkelte kommune ikke fra dag til dag lave om på sin måde at gøre tingene på.

- Det må vi ikke, før vi har fået en ny vejledning. Tit er der gået en hel uge, fortæller Susanne Johansen, der har talt med flere pårørende, der ikke har kunnet forstå, hvorfor ændringerne ikke er trådt i kraft, når nu de har været annonceret på tv.

- Vi anbefaler hele tiden, at de følger med på ministeriets og styrelsens hjemmeside, siger ældrechefen, men oplyser også, at plejecentrets ledelse eller kommunens egen hjemmeside kan bruges.