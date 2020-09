Se billedserie Vandhuset har på grund af corona måttet justere sine priser. Nogen vil næppe mærke forskellen, andre rammes hårdt - især de ældre, der flere gange om ugen benytter DGI-husets varmtvandsbassin. Her stiger prisen med flere tusinde kroner for et år. Foto: Mille Holst

Ældre oplever prisstigning på flere hundrede procent i Vandhuset

Sydsjællands-tidende - 16. september 2020 kl. 08:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DGI-huset i Vordingborg har det svært med coronaen. Derfor har man ændret sine priser, da man startede op igen i august, men blandt nogle af husets faste brugere vækker stigningen vrede. Vi har talt med en af dem, der benytter Vandhuset allermest og som oplever nu at skulle betale over 5.000 kroner for noget, der før coronaen kostede 2.100 kroner. Hun mener, det kommer til at koste Vandhuset kunder. Coronaen har været hård ved DGI-huset i Vordingborg og bestyrelsen har set sig nødsaget til at ændre på priserne i Vandhuset.

- I januar og februar lå vi 10 til 15 procent over på omsætning i huset, men siden er vi slået tilbage, siger DGI-husets direktør Bjarne Malmros, der ikke ville have lavet om på billetpriserne, hvis ikke det var for coronaen.

Han forklarer, at den nye prisstruktur er ændret, så man direkte betaler for det forbrug man har.

- Dem, der kommer for at svømme, bade og gå i saunagus, de har hidtil betalt for dem, der har brug for ekstra træning for eksempel i varmtvandsbassinet. Men de belaster os ikke så meget, som dem, der træner i varmtvandsbassinet. Derfor bliver det sådan, at dem der træner i varmtvandsbassin, de bliver nødt til at betale ekstra, forklarer Bjarne Malmros, der også har kigget på, hvilket prisniveau de omkringliggende svømmehaller tager for tilsvarende tilbud.

Voldsom stigning Den nye prisstruktur vækker mildest talt ikke begejstring blandt en gruppe pensionister, der benytter svømmehallen flittigt flere gange om ugen. De har hidtil med deres månedskort kunnet benytte alle Vandhusets faciliteter lige så tit, de havde lyst til. Nu skal de til at betale ekstra for eksempelvis træningen i varmtvandsbassinet, og selvom det kun er 35 kroner per gang, så løber det op i meget store tal, når man træner her fire gange om ugen. Det fortæller Anette Ferdinand, der er en af dem, der gør flittigt brug af Vandhuset. Hun svømmer fire gange om ugen i omkring 40 af årets uger; hun har regnet ud, at prisen for hende stiger fra 2.100 kroner årligt (for et årskort) til 7.700 kroner årligt.

- Sagt på en anden måde, så kostede det før cononakrisen 175 kroner om måneden. Efter coronakrisen er prisen steget til 650 kroner om måneden. Det er en stigning på mere end 300 procent, lyder det fra Anette Ferdinand.

- Det er simpelthen urimeligt. Jeg kan ikke forestille mig, at kommunen synes, det er i orden, siger hun til Sydsjællands Tidende og tvivler på, at politikerne overhovedet er klar over, hvordan mange ældre bliver direkte ramt af Vandhusets prisændringer.

- Det kan da godt være, det skal stige ind imellem med nogle kroner, men ikke så meget, mener hun og fortæller, at det er omkring to trediedele af de aktiviteter, hun før fik via sit årskort, der nu er taget ud af abonnementet.

På sit årskort har Anette Ferdinand og de øvrige pensionister, hun træner med, kunnet komme lige så tit, de vil og også benytte træningen med instruktør i varmtvandsbassin. Anette Ferdinand har gigt, og hun oplever, at træningen i varmtvandsbassinet hjælper og mindsker smerterne, men med den nye prisstigning overvejer hun og flere af hendes medkursister at droppe varmtvandstræningen.

- Jeg tror ikke, de tænker på, at det er folk, der er nedslidte og ikke har ret mange penge, siger Anette Ferdinand, der også selv overvejer at mindske sin brug af Vandhuset.

- Jeg overvejer, om jeg ikke bare skal nøjes med at komme to gange om ugen i koldtvandsbassinet. Men så går hele den sundhedsfremmende og livskvalitetsskabende træning tabt, siger hun ærgerlig.

- Jeg benytter mig af, at jeg kan slippe for at spise medicin, når jeg træner i stedet, siger Anette Ferdinand, der også benytter svømmehallen i Bosei samt gerne cykler 10 kilometer om dagen.

- Det er så fedt med det sted, hvor så mange forskellige mennesker kan være sammen, siger Anette Ferdinand og fortsætter:

- Vi er en gruppe ældre, der er super glade for at komme i det vandhus, og vi har følt os velkomne, men lige pludselig bliver alle kede af det, siger hun og fortæller at nogen på holdet allerede er stoppet på grund af prisstigningen, og andre har sagt, at de ikke fornyer deres årskort, når det udløber.

- På sigt kan det godt betale sig at passe på sine ældre, mener Anette Ferdinand, der frygter, at prisstigningen får mange til at droppe træningen, og bliver man som ældre stillesiddende, så kommer der en masse følgesygdomme.

- Det varme vand gør, at ens led bliver varmet op. Det hjælper på smerterne, siger Anette Ferdinand.

- Vi er den gruppe (ældre, red.), der kan klare sig selv. Det synes jeg ikke, de bakker op om. Vi er en gruppe, der kommer stabilt og konsekvent og fra hele kommunen. Hvis vi pludselig ikke kommer..., siger Anette Ferdinand og mener ikke prisstigningen er godt nok gennemtænkt.

Hun håber, at Seniorrådet i Vordingborg vil tage sagen op.

Direktør finder priser fair Vi forelægger de konkrete tal fra Anette Ferdinand for direktør i DGI-huset Vordingborg, Bjarne Malmros, der står fast ved de nye priser.

- Det man bruger, det skal man betale for, siger han og fortsætter:

- Vi har ryddet op efter coronaen, og det synes jeg er fair nok, siger han, men mener ikke Anette Ferdinand behøver betale helt så meget.

- Man har ikke nød at have et månedskort eller årskort for at komme og træne i varmtvandsbassin, siger han og anbefaler, at brugere, der både ønsker at bruge koldt- og varmtvandbassin køber klippekort. Disse er på hjemmesiden opført som 10-turs klip, men kan i følge Bjarne Malmros have lige så mange klip, som brugeren ønsker det. Han regner på, hvor meget et klippekort vil koste, hvis man bruger Vandhuset fire gange om ugen 40 uger om året, og ender på en pris på 5.600 kroner. For et klip kan man både deltage i træning i varmtvandsbassin og efterfølgende benytte en hvilken som helst anden af DGI-husets faciliteter herunder også koldtvandsbassinerne, men deltager man i to hold i træk i varmtvandsbassin, så koster det to klip.

5.600 kroner er trods alt en del mindre end 7.700 kroner, men dog stadig en stor stigning fra de tidligere 2.100 kroner, men Bjarne Malmros henviser til, at Vandhuset stadig er billigere end en række foreninger, der tilbyder træning i varmtvandsbassinet.

- Hos Ældresagen kan du få otte gange for 400 kroner. Det er 50 kroner per gang. Aftenskolen LEA har kurser med 18 gange; det koster 795 kroner. Det er 44 kroner per gang, siger Bjarne Malmros med henvisning til Vandhusets egen pris på 35 kroner per gang for pensionister over 65 år.

Han fortæller desuden, at han på et tidspunkt har spurgt Vordingborg Kommune, om ikke den vil lave noget træning til bestemte borgere i varmtvandsbassinet, men svaret fra kommunen har i følge Malmros lydt: Der er ikke evidens for at varmtvandstræning er fremmende for sundheden. Dermed blev der ikke indledt et samarbejde med kommunen herom.

Få rabat to gange om året Prisændringerne i DGI-huset omfatter alle former for ekstratræning, hvad enten det er yogahold, varmtvandstræning med instruktør og lignende.

- Det koster nu den reelle pris. Det synes jeg er rimeligt nok, siger Bjarne Malmros og fortsætter:

- Vi har tidligere haft rabatordninger for firmaer og så videre. Dem har vi opsagt, men nu får alle mulighed for at få del i den rabat. Den anden weekend i august og januar kan alle købe klippekort og årskort med 15-20 procents rabat, siger han og oplyser at den rabat gives oveni øvrige rabatter, eksempelvis pensionistrabatterne.