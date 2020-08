Se billedserie Jasmin Nerup Hansen (i den gule regnfrakke) og Ebba Holand (forrest) fodrede får med popcorn. Foto: Mille Holst

Åbent hus under våd åben himmel

Sydsjællands-tidende - 26. august 2020 kl. 20:03 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regnen gjorde det ikke nemt for Vordingborg Kommunes Trafik og Ejendomme, der i fredags inviterede til åbent hus. men de der trodsede vejret mødte en masse medarbejdere, der øste ud af deres viden indenfor alt fra træpleje, over dyrehold, til rengøring.

Da Vordingborg Kommunes afdeling Trafik og Ejendomme i fredags holdt åbent hus, stod medarbejdere klar til at fortælle om afdelimgens meget forskelligartede opgaver. Her var de store traktorer, her var oversavede træstammer og svampe; kommunens dyrehold var repræsenteret ved en lille fåreflok og der var åbnet til afdelingens forskellige lader og bygninger. Blandt de ting, man kunne se, var kommunens saltlager, som ligger klar til når den første frost sætter ind og vejene skal ryddes.

Desværre regnede Åbent hus arrangementet væk.

For de personer, der trodsede vejret, var der masser af informationer at tage med sig hjem, og uanset hvor, man søgte ly på pladsen, stod der medarbejdere klar til at fortælle om netop deres arbejde.

Fadel og Evanka Abdal syntes de store maskiner

var spændende. Foto: Mille Holst



Sjov for børn Evanka, Zahra og Fadel Abdal var taget med deres danske mormor, Åse Jørgensen, ud på pladsen, hvor det i første omgang var slush-icen, der trak. Men da først der var blevet skænket et par krus til børnene gik de fortrøstningsfulde ud i regnen - for de skulle i al fald se de store maskiner. Især fadel var ærgerlig over, at de ikke fik lov at sidde i de store maskiners førerhuse, men dén forholdsregel havde medarbejderne måttet tage på grund af corona.

Fårene i indhegningen fik børnene dog lov til at fodre med hø, og bagefter udbrød Fadel, at han gerne ville have et får hjemme på værelset.

- Hvis bare det ikke skider over det hele.

Også Jasmin Nerup Hansen og Ebba Astrid Holand fik lov at fodre fårene, men istedet for hø, fik de lov at give dyrene popcorn. Det mente dyrepasseren nemlig godt dyrene kunne lide. Det lod de to piger sig ikke soige to gange og villigt tog de af deres egne popcorn indkøbt på pladsen og stak hænderne ind gennem hegnet til fårene, som ganske rigtigt syntes godt om snacken.

Ægteparret Lone og KP Mikkelsen fra Mern fik

en masse at vide om svampe og træer af Niels

Mikkelsen, der har med kommunens træpleje

at gøre. Foto: Mille Holst



Ren samvittighed Bagest på pladsen holdt rengøringsteamet til under halvtag. Her er Rasmus Pallisgaard og hans kæreste Cecilie Stoltenberg kommet ned, og her fortalte medarbejderne om de mange hjælpemidler, som sikrer, at de ikke bliver slidt ned, og om ansættelsen af ekstra personale under coronaen, fordi institutioner, skoler og plejehjem nu skal gøres rent to gange dagligt fremfor tidligere en enkelt gang. Albenina Nishori viser desuden teamets nye klude frem og hvordan de vædes med vand og kun en anelse rengøringsmiddel - svanemærket i øvrigt - og pedel Steen Nielsen prøver sine kollegers særlige briller, med hvilke man kan se opad. På den måde undgår rengøringspersonalet at skulle bukke og dreje sig, for at se om hjørner.

Vinduespudser Danny Moeskjær viser et stativ frem, som vinduespoudseren kan montere sin stang på, så han ikke skal bære den, når han vasker i højden eller renser tagrender.

Han er iøvrigt meget begejstret for måden, han og kollegerne gør vinduer rene på. Her er nemlig overhovedet ingen brug af rengøringsmidler, kun vand - og som regel endda koldt vand. Vandet er saltvand, som kommunen henter på Vordingborg Forsyning, der forinden har fjernet salt, kalk og mineraler fra vandet. Det gør forsyningen, fordi vandet bliver brugt i virksomhedens kedler, men efterfølgende kan det altså også bruges til at rengøre vinduer i.

- Vi bruger næsten 700 liter om dagen, siger Danny Moeskjær der, fordi der ikke er sæbe i, med god samvittighed lade vandet sive ned i jorden efter brug.

Bagest på pladsen holdt rengøringsteamet til.

Fra venstre ses gæsterne Rasmus Pallisgaard

og Cecilie Stoltenberg samt medarbejderne

Nexhat Ademi, Steen Nierlsen, Albenina Nishori,

Emil Beck, Danny Moeskjær og Rikke Kinsbøl.

Foto: Mille Holst