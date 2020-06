Sylvester Toft Morgan er målmand på VIFs U16 hold, men træner også sammen med førsteholdet, der netop er rykket op i Danmarksserien. Foto: Mille Holst

15-årig målmand træner med førsteholdet

Sydsjællands-tidende - 14. juni 2020 kl. 13:00 Af Mille Holst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke hver dag, en 15-årig målmand kan få lov at træne med sin klubs førstehold. Men for Sylvester Morgan i Vordingborg IF er målmandstræningen med klubbens danmarksseriehold blevet hverdag.

Siden januar måned har 15-årige Sylvester Toft Morgan trænet sammen med VIFs førstehold, der netop er rykket op i Danmarksserien.

Til daglig går Sylvester i 8. klasse og fodbold har han spillet siden han var fem år gammel.

- Jeg var lidt større end de andre, da jeg var lille, så jeg kunne ikke helt følge med de andre, men jeg kunne være målmand, fortæller Sylvester til avisen, da vi kigger forbi fodboldtræningen i sidste uge.

Han har været målmand siden otte års alderen og har modtaget lidt sporadisk træning som sådan gennem årene. For nu at blive trænet reelt som målmand, har VIFs formand Morten Brandt foranlediget at han kan træne sammen med klubbens førstehold, hvor Niels "Staus" Stausholm er målmandstræner for de fire målmænd der er tilknyttet holdet - herunder Sylvester.

Sylvester Morgan må først spille kampe med førsteholdet, når han er fyldt 16 år, hvilket der er et års tid til, men lige nu fokuserer den unge målmand kun på at træne, og han bliver godt udfordret blandt de unge mænd.

- Jeg har styrketrænet meget for mig selv det sidste års tid. Det hjælper mig lidt, når jeg skal spille mod de store, fortæller Sylvester Morgan, der i starten havde fundet det lidt skræmmende at skulle til at træne med voksne mænd. De voksne spillere er dog kun skræmmende på banen.

- De tog godt imod mig, siger Sylvester og fortsætter:

- Man bliver udfordret på en helt anden måde. Der er meget mere fart på og meget mere energi.

Sylvester Morgan har aldrig overvejet at gøre noget seriøst ud af sit fodboldspil. Han har passet sin skole og haft det sjovt med at spille bold, men træningen med førsteholdet har sat nogle andre tanker i gang hos ham.

- Jeg har aldrig tænkt, jeg skulle blive god til fodbold. Det har aldrig været noget, jeg har skullet tage så seriøst, men det er gået op for mig, at jeg måske kan komme videre fra Vordingborg, fortæller han.

Travlt har han dog ikke med at komme videre fra den klub han altid har spillet i. Foreløbig tager han en dag ad gangen og nyder den daglige træning. tre gange om ugen træner han med sin egen årgang, to gange om ugen med førsteholdet, hvis målmandstræneren er der. Der er således hverken tid eller lyst til at gå til fester sammen med sine jævnaldrende.

- Jeg har ikke lyst, men jeg kan heller ikke, hvis jeg skal træne klokken 10 om morgenen næste dag, siger han.

Målmandstræner Niels "Staus" Stausholm glæder sig til at følge Sylvester Morgans udvikling det kommende år.

Målmandstræner i VIF, Niels "Staus" Stausholm, glæder sig over at have fået Sylvester Morgan ind under sine vinger.

- Han er ret godt bygget, siger han. "Staus" er dog yderst bevidst om, hvilke hensyn, der skal tages, for at træningen på førsteholdet bliver en succes for den kun 15-årige Sylvester.

- Man skal dosere det, så man ikke skyder målmanden i sænk, siger han og forklarer, at Sylvester Morgan i starten ikke fik lov at spille med førsteholdet under træningen.

- Han trænede kun som målmand, siger han, men fortæller samtidig, at Sylvester her fire måneder senere får lov at spille med i 20 minutter ad gangen, så han kan "fornemme tempoet". Samtidig har han været meget opmærksom på, at Sylvester skulle blive ved med at synes at det er sjovt at træne og spille fodbold.

- Det har hele tiden været på Sylvesters præmisser, siger "Staus", der også har lovet hans far at passe godt på ham.

Den unge målmand har dog imponeret den garvede træner:

- Sylvester har en fantastisk indstilling til træningen. Han rejser sig op og kæmper videre, og han lytter og gør sig sine egne erfaringer, siger "Staus", der også mener, at Sylvesters musikalitet har en stor betydning for hans evner som målmand.

- Målmænd er de bedste dansere; det handler om rytmik, mener han, men kan også se, at Sylvester har lært sig nogle faldteknikker via kampsport.

Samtidig er træneren glad for at have fået en ekstra målmand med til træningen.

- De skal helst være fire. Det giver en god dynamik, de kan se hinanden og lære af hinanden, siger "Staus".

Klubånden

For VIF er det et led i klubbens strategi, at de unge spillere skal have mulighed for at være sammen med på højere planer. Dels skulle det gerne give en større følelse af fællesskab og dermed styrke klubånden, dels kan det hjælpe på "fødekæden" til førsteholdet.

- Vi vil jo gerne, at det er klubbens egne folk, der kommer op, fortæller "Staus", der er spændt på, hvordan Sylvester vil udvikle sig i det kommende års tid.

- Det vil give et billede af, hvad han kan. Jeg håber for hans talent, at han kan fastholde gejsten, siger træneren og fortsætter:

- Der er ikke tvivl om, at man også andre steder fra holder øje med ham.

- Min ønskedrøm for Sylvester er, at han bliver her et års tid, får nogle kampe med førsteholdet. Hvis det så tænder ham, så tror jeg, hans vej kan være lagt - men han skal selv ville det.