Se billedserie Riddergade 16, som der ser ud nu efter blåmaling og altanprojekt. Foto: Michael Thønnings

130 år gammel bygning blev blå og fik altaner:

Sydsjællands-tidende - 27. august 2020 kl. 20:00 Af Michael Thønnings

Hvordan kan man få lov at sætte altaner op og male en ejendom, som i følge en restriktiv bevarende lokalplan, ikke må ændres i sit ydre udseende?

Naboer og forbipasserende så til med undren, da man sidste år begyndte at fælde, bygge og male på Riddergade 16. Pludselig var et stort træ væk, en halv facade var malet mørkeblå og hegn og altaner, begyndte at skyde frem.

Grunden til de undrende blikke, skyldtes blandt andet, at ejendommen i 2014 blev erklæret særdeles bevaringsværdig, da hele området, der er Vordingborgs allertidligste boligområde med gadestruktur tilbage fra 1600-tallet, fik en bevarende lokalplan.

Her fremgår det tydeligt, at bygningen ligger i det gamle middelalderområde og den: "...må ikke ombygges, eller ændres for så vidt angår bygningernes ydre, således etablering, udskiftning eller ændring af tagmaterialer, skorstenspiber, ydervægge, vinduer og udvendige døre", som det hedder i den bevarende lokalplan. Her fremhæves lige præcis Riddergade 16 som en "kategori 3", på Save-skalaen (hvor 1 er højest/fredet, red.).

- Da vi lavede den bevarende lokalplan, var vi selv ude at vurdere husene på ny, så den er helt opdateret, fortæller Philippine Schollain, arkitekt og byplanlægger i Vordingborg kommune. Hun brugte selv mange timer på at kigge på kvarteret, så det kunne bevares for eftertiden, men har ikke så meget kendskab til de nye ændringer på Riddergade 16.

- Det er ikke en sag, vi har behandlet i vores afdeling, fortæller hun.

Normalt vil man ellers skulle have dispensationer, der skal op forbi kommunalbestyrelsen og godkendes, før man kan gøre det mindste, når der både er en bevarende lokalplan og en save-vurdering over 4.

Men på Riddergade 16, skred byggeriet stille og roligt frem i løbet af sidste år. Ejendommen ligger lige på hjørnet af Riddergade og Glambæksvej og er umulig at undgå at se, når man kører op af den stejle middelaldervej - Riddergade - hvor de røde murstenshuse, med røde vingetegl er fremhævet og giver en helhed og en originalitet, der leder tankerne hen på, da de fleste af dem blev bygget i slutningen af 1800-årene.

Riddergade 16 som der så ud i 2009 - set fra

Glambæksvej. Bemærk træet i forgrunden, der

også blev fjernet.

Grunden til at ændringerne har kunnet lade sig gøre,

til trods for den bevarende lokalplan, skal vi

tilbage til 2013, for at finde frem til...

Foto: Google Streetview.



Blankt nej Sorte metalstakitter og en altan hele vejen rundt om huset bryder de røde tegl, der træder frem, nu hvor er stort træ foran huset er fældet. Soklen, der udgør stueplan bliver malet færdig, så det hele er en larmende mørkeblå, der ses tydeligt, i forhold til den lyse grå, der var før. Pludselig er der skilte og reklamer. Nu er Riddergade 16 en restaurant.

Andre naboer har søgt om at udskifte vinduer og lave mindre altaner, men havde fået blankt nej, fordi det ville være i strid med lokalplanen - men ikke her.

- Jeg har fundet sagen frem, lyder det fra Philippine Schollain. Hun har været tilbage i arkiverne - i byggesagsafdelingen, hvor Riddergade 16 optræder.

Allerede i september 2013 ansøgte ejeren nemlig om at bygge altaner på ejendommen, og selvom man da var i fuld gang med at lave den bevarende lokalplan, så var den endnu ikke godkendt, og han fik lov uden problemer. Der skulle dog tages højde for fortidsmindebeskyttelseslinien på grund af borgterrænnet, men godkendelsen blev givet.

Sådan et byggeri skal dog sættes i gang inden der er gået tre år, og da man først begyndte i 2019, burde den frist være langt overskredet, med en byggetilladelse fra 2013.

- Vi kan se her, at det er anmeldt, at byggeriet er påbegyndt i september 2014, fortæller Mette Christiansen fra byggesagsafdelingen, som har kigget nærmere på sagen. Fem måneder før, var den bevarende lokalplan godkendt, men tilladelsen var givet og byggeriet var sat i gang. I hvert fald på papiret. For fysisk var der ikke noget at se før sidste år, og vedkommende der ansøgte om at bygge altanen, solgte ejendommen i 2019, så ejeren var ny - men kom udenom lokalplanen.

- Hvis byggesagen er fra før lokalplanen, så skal vi ikke give en dispensation fra lokalplanen, påpeger Philippine Schollain, der ikke ved, om sagen var gået igennem i dag.

- Det er svært at sige. Så skal vi se om altanen passer til noget tilsvarende man ville bygge dengang huset blev opført, siger hun.

- Man vil godt kunne få dispensation, hvis man "forbedrer bevaringsværdien" - altså gør en ejendom mere bevaringsværdig og original, end den er, siger hun.

Byggeriet på Riddergade 16, er aldrig færdiganmeldt til kommunen, men det er ifølge byggesagsafdelingen ikke ualmindeligt - og der er for travlt til, man kan følge op på det hele.

Altanen er der dog - og er tilsyneladende sluppet uden om de restriktive planer, der skulle bevare området.

At bygningen er blevet malet blå, var dog ikke en del af byggeansøgningen, så her skulle der muligvis have været søgt en dispensation...

