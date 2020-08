Ruth Møller Hansen fylder 100 år den 26. august. Hun er ikke et øjeblik i tvivl om, at billedet af hende skal tages foran portrættet af den otte-årige Ruth, malet af Sigfride Bille. Foto: Mille Holst

100 år og ung indeni

Sydsjællands-tidende - 23. august 2020 kl. 09:05 Af Mille Holst

Onsdag i næste uge fejrer Ruth Møller Hansen sin 100-års fødselsdag. Men selvom fødselsattesten har 100 år på bagen, føler hun sig på ingen måde så gammel.

- Jeg synes slet ikke, jeg er 100 år. Indeni er jeg meget yngre, lyder det fra Ruth Møller Hansen, da vi besøger hende i hjemmet i Præstø i anledning af, at hun den 26. august fylder 100 år.

Hun glæder sig til til festen af møde venner og bekendte fra nær og fjern, og også borgmesteren har lovet at komme, men faktisk er det nogle af de nærmeste, hun ser allermest frem til at møde.

- Jeg glæder mig især til at se mine naboer. Jeg har sådan nogle gode naboer, siger hun.

Ruth Møller Hansen er født på Gyllebo gods ved Simrishamn i Sverige. Her var hendes far godsforvalter og moderen var husbestyrerinde.

- Hun var meget dygtig, siger fødselaren stolt.

Familien var dansk, men valgte at arbejde i Sverige nogle år, hvor også Ruth Møller Hansen blev døbt.

- Jeg blev født i 1920, så kom min morfar og farfar med deres familier. Farfar var præst, så han døbte mig i Östre Vemmerlöv kirke i Sverige.

Senere kom tre brødre til og to søstre.

- Men jeg har mistet de tre brødre som små. Dengang havde man jo ikke penicillin, fortæller Ruth Møller Hansen, der kan huske, at brødrenes død tog hårdt på hendes mor.

Kom på Charlottenborg I årene i forpagterboligen til Gyllebo gods mødte barnet Ruth Møller Hansen naturligvis godsejerfamilien Bille, og den ene af døtrene, Sigfride Caroline Bille, der blev uddannet kunstmaler, malede et portræt af Ruth, da denne var omkring otte år gammel. Portrættet blev udstillet på Charlottenborg, men da kunstneren fik det retur, forærede hun det til Ruths forældre. Fra dem er maleriet gået i arv til Ruth selv.

- Jeg er meget glad for det, fortæller Ruth Møller Hansen og fortæller, at begge hendes egne børn ligeledes er interesserede i at arve det efter hende engang.

Fra kontor til landbrug Efter årene i Skåne flyttede familien tilbage til Sjælland og bosatte sig på Bellevue ved Beldringe.

- Dér voksede jeg op, og jeg elskede at være der, fortæller Ruth, der her fik lov at være det, man i dag kalder en rigtig drengepige. Hun klatrede i træer og legede med dyrene.

- Jeg syntes min søster var så dum, fordi hun legede med dukker, mindes Ruth.

Med årene tog hun realeksamen.

- Og far syntes jeg skulle på kontor. Det gad jeg ikke, men det var der ikke noget, der hed; det bestemte han, fortæller Ruth, der således blev kontoruddannet, men efter endt lærertid i stedet fik arbejde på telefoncentralen, da det var bedre lønnet.

- Jeg elskede det arbejde, fortæller hun, men måtte også forlade det arbejde, da hun blev gift og i den forbindelse blev landmandskone.

- Vi havde 50 tønder land. Det er jo ingenting i dag, men dengang var det en del, siger Ruth og fortæller, at dén omstilling havde været svær. Men hun lærte arbejdet og kom til at holde meget af gårdens køer, grise og heste.

Den første tid efter brylluppet boede hun og hendes mand iøvrigt hos svigerforældrene - indtil Ruth satte hælene i og flyttede derfra med parrets fælles søn.

- Jeg kunne ikke fordrage min svigermor. Hun forkælede min mand og forventede, at jeg ville gøre det samme. Jeg rejste for en kort bemærkning, fortæller Ruth Hansen, der husker, at hun sagde:

- Så kan du sende bud efter mig, når du har skaffet noget.

På den måde overtog Ruth og hendes mand svigerforældrenes gård, og svigerforældrene flyttede til en anden bolig.

Selv blev Ruth Møller Hansen svigermor til afdøde tidligere borgmester i Præstø Kommune Ole Møller Madsen, som var borgmester fra 2002 og indtil kommunesammenlægningen.

Fakta 100-årsdagen fejres 26. august som en slags åbent hus klokken 10-14 i et stort telt på adressen Åstrædet 7 i Præstø. Alle er velkomne. 100-årsdagen fejres 26. august som en slags åbent hus klokken 10-14 i et stort telt på adressen Åstrædet 7 i Præstø. Alle er velkomne. Ruth blev enke i 2012, efter at hendes mand havde været på plejehjem nogen tid, men sine børn har hun jævnligt kontakt med, skønt de bor andre steder i landet.