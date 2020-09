Se billedserie Eller man kan sidde inde i de rustikke omgivelser og nyde sin mad og en flaske amarone, når det hele engang er færdigt. Foto: Michael Thønnings

- De har jo set og godkendt det

Sydsjællands-tidende - 07. september 2020

Ejeren af Riddergade 16 har været udsat for lidt af hvert i forbindelse med den renovering, som de har lavet det seneste års tid.

BEVAR MIG VEL Det har ikke været helt let at lave den store renovering af Riddergade 16, der både har kostet kroner, sved og mange snakke med kommunen. Ejerne er derfor noget trætte af at være i fokus.

- Kan du huske hvordan det så ud før? Det var ikke kønt. Vi vil jo bare gerne sætte det i stand og lave en lille restaurant, fortæller Annette Hansen, der har boet på Riddergade 16 de sidste 16 år, og i øjeblikket - med arbejdskraft fra kæresten Bruno Brunello - er ved at lægge sidste hånd på værket med en større transformation.

I sidste uge var bygningen i fokus her i avisen, hvor den indledte vores "Bevar mig vel"-tema, hvor vi sætter fokus på bygninger, bevaring og lokalplaner, hvor Riddergade 16 netop blev "ramt" af den bevarende lokalplan for området, der i 2014 satte stramme begrænsninger for hvad man må med ejendommene i kvarteret - og i særdeleshed for Annette Hansens bygning, hvor der faktisk ikke må ændres noget som helst på det ydre.

- Men vi har fået alle godkendelser, siger Annette Hansen, der blev en kende bekymret over at bygningen blev fremhævet i avisen, fordi de netop "kæmper" lidt med kommunen, der åbenbart glemte deres sag, der ellers i det store hele var godkendt inden den bevarende lokalplan trådte i kraft for seks år siden.





For i sidste måned fik de således en ubehagelig overraskelse.

- Vi fik et standsningspåbud fra kommunen. Vi havde lige sat gang i arbejdet med en altan oppe øverst om lørdagen og om mandagen kom der et brev hvor der stod, at hvis vi ikke standsede arbejdet, ville det blive meldt til politiet, fortæller Bruno Brunello, der har udført alt arbejdet selv - af og til med hjælp fra en kammerat.

- Vi blev ret chokerede. Vi har jo tilladelserne, siger Annette Hansen, der tidligere i år var oppe forbi borgerservice med en masse tilladelser, tegninger og dokumenter, som blev afleveret fysisk.

- Men jeg glemte at få en kvittering og nu findes dokumenterne ikke mere. De er blevet væk i systemet, siger hun.

Godkendelsen af altanprojektet havde de dog digitalt, for den var godkendt og igangsat allerede i 2014, og en uges tid efter standsningspåbuddet, fik de en skrivelse fra kommunen, der havde fundet sagen frem, og gav dem lov til at fortsætte.

Ændringer En ting er dog godkendelserne af det store projekt, men mindre tilretninger omkring farver på døre, på husets sokkel - der gik fra gråhvid til mørkeblå - og blænding af rustne vindueskasser, skulle også været godkendt, men var ikke noget man kunne finde frem hos kommunen, da avisen talte med dem i forrige uge.

- Men vi har jo haft besøg af dem flere gange. Både deres arkitekt og byggeafdeling. De har siddet her i stuen og drukket kaffe, siger Bruno Brunello, der er lidt frustreret i forhold til hvis det kan sætte en stopper for det renoveringsprojekt, som de har brugt op imod en million kroner og mange arbejdstimer på at få ordnet.

- De har jo set og godkendt det, siger han og påpeger at de allerede her i næste uge har inviteret kommunen ned forbi igen, for at tale om tagrender og farver på nogle af dørene.

- Vi har ikke nogen kritik af kommunen. Vi er blevet behandlet godt og når de har været her, har der været et fantastisk samarbejde. Men vi har lært af det, siger Annette Hansen, der sørger for at have alle anmodninger og tilladelser digitalt og sørge for at få kvitteringer, når noget indleveres noget, så de ikke kommer i klemme fremover.

Begge påpeger dog, at der var meget de ikke vidste om reglerne, da de gik i gang med renoveringen, men at de har fået god hjælp, så alt er foregået i overensstemmelse med det kommunen har krævet.

- Vi vil jo bare gerne sætte det i stand og lave en lille italiensk restaurant, fortæller Bruno Brunello, der er uddannet kok, og snart er klar til at åbne restaurant "Fellini" på Riddergade 16.

- Det skal være et sted for det modne publikum, hvor man sidder og hygger. Ligesom hos hvis du besøger "mama" ude på landet i Italien, fortæller han.

De har dog taget det stille og roligt og regner først med at åbne, når der er ikke er de samme corona-restriktioner, som nu.