kajakker døbes ved åbent hus i roklubben

Greve Roklub holder åbent hus i den kommende weekend. Det sker lørdag den 8. maj, hvor klubben døber to kajakker og fejrer, at klubben har fået tre nye kajakker.

Greve Roklub har fået kr. 30.000 kroner fra puljemidler fra DGI og DIF til at købe to nye kajakker. Det er lykkedes at strække beløbet til at købe to nye kajakker og en brugt. De to nye kajakker er begge havkajakker, hvor den ene er mindre og velegnet til juniorer.